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Воссоединить с Россией не только Крым: Вассерман заявил о лучшем спасении для Украины

17 июня 2020, 19:00  •  87 • Политика
Политический эксперт Анатолий Вассерман в интервью Царьграду пояснил, как спасти Незалежную, считая, что "лучшее, что можно сделать для Украины, - это воссоединить её с остальной Россией". То есть воссоединить с Российской Федерацией нужно не только Крым.
Украинские эксперты уже не раз заявляли об экономической катастрофе в Незалежной. Одни долги перед Международным валютным фондом чего стоят. Политический эксперт Анатолий Вассерман в интервью Царьграду напомнил о том, что он "эту самую экономическую катастрофу предсказывал в статье, где за неделю до референдума о независимости Украины призывал на этом референдуме голосовать против независимости".
"И, к сожалению, практически всё, что я тогда предсказал, сбылось", - добавил собеседник Царьграда, поясняя, как можно спасти Незалежную.
Фактически он предлагает всей Украине пойти по пути Крыма.
"Я и по сей день считаю, что лучшее, что можно сделать для Украины, - это воссоединить её с остальной Россией. Именно с остальной, поскольку Украина - совершенно несомненная и очевидная часть России, - уверенно заявил Вассерман. - А украинский народ - это часть обширного и разнообразного русского этнического спектра".
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведения референдума. Украина, США и страны Евросоюза его итоги до сих пор не признали, считая полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией.
Эксперт уверен, что воссоединение Украины с нашей страной "уже совершенно неизбежно". И высказал мысль о том, что в таком случае Кравчука ждёт суд "хотя бы за то, что, как выяснилось впоследствии, группа серьёзных, профессиональных экономических экспертов ещё за несколько месяцев до референдума, точно так же как я, предсказала экономическую катастрофу в случае разделения".
Вассерман подчеркнул, что "все кандидаты в президенты (Украины), в том числе и Кравчук, получили этот отчёт в своё распоряжение просто для сведения" и "все об этом отчёте умолчали".

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