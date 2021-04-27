Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума

Харькову и Одессе пообещали референдум по крымскому сценарию. Вассерман призвал метить выше. "Можно не сомневаться, что почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, но вот как раз этого собственного усмотрения сейчас и нет", - отметил он.

Почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал заявление директора Института политических исследований Сергея Маркова о настроениях в городах и регионах Украины.

По мнению политолога, воссоединение с Россией поддерживают не только в Донбассе, но и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье. Об этом Сергей Марков рассказал в кулуарах форума "Единство русских: защита прав и свобод", прошедшего на днях в Донецке.

Анатолий Вассерман отметил, что по данным Института Гэллапа, пять шестых граждан Украины по родному языку русские. Речь идёт не только о языке, которому они научились в семье, но и языке, который они используют в повседневной жизни.

Можно не сомневаться, что почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, но вот как раз этого собственного усмотрения сейчас и нет,

- сказал Вассерман в беседе с Nation News.

Он добавил, что в связи с вышесказанным, вполне готов поверить Маркову, что перечисленные им города, скорей всего, проголосуют за воссоединение с Россией. Но, по мнению Вассермана, стоит прояснить вопрос и с остальной Украиной.

Политконсультант считает, что воссоединение Украины с Россией станет возможным, когда русское большинство граждан Незалежной будет доведено до предела. Украинская власть уже достаточно давно и очень активно этим занимается, но когда именно произойдёт взрыв, в точности предсказать нельзя, резюмирует Вассерман.