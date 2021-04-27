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Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
27 апреля 2021, 06:15 • 412 • Политика
Харькову и Одессе пообещали референдум по крымскому сценарию. Вассерман призвал метить выше. "Можно не сомневаться, что почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, но вот как раз этого собственного усмотрения сейчас и нет", - отметил он.
Почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал заявление директора Института политических исследований Сергея Маркова о настроениях в городах и регионах Украины.
По мнению политолога, воссоединение с Россией поддерживают не только в Донбассе, но и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье. Об этом Сергей Марков рассказал в кулуарах форума "Единство русских: защита прав и свобод", прошедшего на днях в Донецке.
Анатолий Вассерман отметил, что по данным Института Гэллапа, пять шестых граждан Украины по родному языку русские. Речь идёт не только о языке, которому они научились в семье, но и языке, который они используют в повседневной жизни.
- сказал Вассерман в беседе с Nation News.
Он добавил, что в связи с вышесказанным, вполне готов поверить Маркову, что перечисленные им города, скорей всего, проголосуют за воссоединение с Россией. Но, по мнению Вассермана, стоит прояснить вопрос и с остальной Украиной.
Политконсультант считает, что воссоединение Украины с Россией станет возможным, когда русское большинство граждан Незалежной будет доведено до предела. Украинская власть уже достаточно давно и очень активно этим занимается, но когда именно произойдёт взрыв, в точности предсказать нельзя, резюмирует Вассерман.
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