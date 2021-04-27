Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Атаковать Крымский мост: Военный эксперт просчитал "попрошаек" из Киев...
Главная / Политика

Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума

27 апреля 2021, 06:15  •  412 • Политика
Харькову и Одессе пообещали референдум по крымскому сценарию. Вассерман призвал метить выше. "Можно не сомневаться, что почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, но вот как раз этого собственного усмотрения сейчас и нет", - отметил он.
Почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал заявление директора Института политических исследований Сергея Маркова о настроениях в городах и регионах Украины.
По мнению политолога, воссоединение с Россией поддерживают не только в Донбассе, но и в Харькове, Одессе, Николаеве и Запорожье. Об этом Сергей Марков рассказал в кулуарах форума "Единство русских: защита прав и свобод", прошедшего на днях в Донецке.
Анатолий Вассерман отметил, что по данным Института Гэллапа, пять шестых граждан Украины по родному языку русские. Речь идёт не только о языке, которому они научились в семье, но и языке, который они используют в повседневной жизни.
Можно не сомневаться, что почти все граждане Украины по собственному усмотрению проголосовали бы за воссоединение с основной Россией, но вот как раз этого собственного усмотрения сейчас и нет,
- сказал Вассерман в беседе с Nation News.
Он добавил, что в связи с вышесказанным, вполне готов поверить Маркову, что перечисленные им города, скорей всего, проголосуют за воссоединение с Россией. Но, по мнению Вассермана, стоит прояснить вопрос и с остальной Украиной.
Политконсультант считает, что воссоединение Украины с Россией станет возможным, когда русское большинство граждан Незалежной будет доведено до предела. Украинская власть уже достаточно давно и очень активно этим занимается, но когда именно произойдёт взрыв, в точности предсказать нельзя, резюмирует Вассерман.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



412
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию"
27 апреля 2021, 02:35
На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной нон грата
27 апреля 2021, 02:35
"Расскажите ему кто-нибудь": Военкор показал уровень расследования The Insider одним фактом
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 02:35
"Тут единственный вариант": В Раде придумали, как "расшатать Россию&qu...
27 апреля 2021, 02:35
На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 апреля 2021, 01:35
В Кремле ответили на ультиматум чешского МИДа
21 апреля 2021, 08:10
"Это будет не протест": Дважды "кинутые" украинцы сметут всё и вся – эксперт
24 апреля 2021, 04:00
"Остановитесь": Президент Молдавии обратилась к армии после "узурпации власти" парламентом
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
22 апреля 2021, 00:40
Россия знает, что задумали "вассалы": "Интерес очевиден"
21 апреля 2021, 01:45
Зеленский вызвал Путина на разговор. Украинцы рассвирепели: "Геть!"
23 апреля 2021, 03:15
"Ну паритет так паритет": Захарова рассказала, кого чехи нанимали в своё посольство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.