Воспроизвели вымысел американцев: МИД России о фейках про закупку слезоточивого газа для Венесуэлы

Сегодня, 13 июня, российский МИД опроверг сообщения, ранее публиковавшиеся в мальтийских СМИ, о том, что якобы Россия собиралась закупить слезоточивый газ, чтобы потом отправить его в Венесуэлу.

Отметим, что в своих публикациях журналисты ссылались на данные Buzzfeed. Как отмечают российские дипломаты, скорее всего, корреспонденты не разобрались в ситуации. И вместо профессионального подхода к делу они лишь "воспроизвели вымысел американских коллег".

"Российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией, - говорится в официальном сообщении. - Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают".

В ведомстве также отметили, что никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не было.