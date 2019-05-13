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Воспроизвели вымысел американцев: МИД России о фейках про закупку слезоточивого газа для Венесуэлы
13 мая 2019, 22:39 • 51 • Политика
Российский МИД опроверг сообщения СМИ о закупке РФ слезоточивого газа на Мальте – якобы для дальнейших поставок в Венесуэлу. В частности, российские дипломаты отметили, что данные публикации не соответствуют действительности и что мальтийские журналисты, не разобравшись, "воспроизвели вымысел американских коллег".
Сегодня, 13 июня, российский МИД опроверг сообщения, ранее публиковавшиеся в мальтийских СМИ, о том, что якобы Россия собиралась закупить слезоточивый газ, чтобы потом отправить его в Венесуэлу.
Отметим, что в своих публикациях журналисты ссылались на данные Buzzfeed. Как отмечают российские дипломаты, скорее всего, корреспонденты не разобрались в ситуации. И вместо профессионального подхода к делу они лишь "воспроизвели вымысел американских коллег".
"Российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией, - говорится в официальном сообщении. - Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают".
В ведомстве также отметили, что никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не было.
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