Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Вы для нас становитесь ВРАГАМИ!" Соловьев ВЗБУДОРАЖИЛ украинских гост...
Нотр-Дам, Boeing 737 MAX, Выборы на Украине. Скрытые шифры. Константин Черемных
"Аэрофлот" хоронит авиапром в России: Эксперт рассказал о заговоре про...
СМИ: Вакарчук готовится к парламентским выборам на Украине
Главная / Политика

Воспроизвели вымысел американцев: МИД России о фейках про закупку слезоточивого газа для Венесуэлы

13 мая 2019, 22:39  •  51 • Политика
Российский МИД опроверг сообщения СМИ о закупке РФ слезоточивого газа на Мальте – якобы для дальнейших поставок в Венесуэлу. В частности, российские дипломаты отметили, что данные публикации не соответствуют действительности и что мальтийские журналисты, не разобравшись, "воспроизвели вымысел американских коллег".
Сегодня, 13 июня, российский МИД опроверг сообщения, ранее публиковавшиеся в мальтийских СМИ, о том, что якобы Россия собиралась закупить слезоточивый газ, чтобы потом отправить его в Венесуэлу.
Отметим, что в своих публикациях журналисты ссылались на данные Buzzfeed. Как отмечают российские дипломаты, скорее всего, корреспонденты не разобрались в ситуации. И вместо профессионального подхода к делу они лишь "воспроизвели вымысел американских коллег".
"Российская дипмиссия в Валлетте работает в строгом соответствии с Венской конвенцией, - говорится в официальном сообщении. - Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают".
В ведомстве также отметили, что никаких официальных комментариев от мальтийских властей в адрес посольства России на Мальте не было.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



51
Источник
Похожие новости
13 мая 2019, 16:09
"Не все могут честно смотреть нам в глаза": Министр обороны Сербии напомнил, почему Сербия не войдет в НАТО
13 мая 2019, 16:09
Трамп угрожает взыскать десятки миллиардов долларов с Китая
13 мая 2019, 19:24
Избавлением от богатых депутатов "Единая Россия" замазывает фасад - эксперт
13 мая 2019, 20:39
Ушаков: запроса от США на встречу Путина и Трампа на саммите "двадцатки" не поступало
13 мая 2019, 09:39
"Стена Трампа" "съела" деньги Пентагона на баллистические ракеты, космос и войну в Афганистане - WP
13 мая 2019, 20:39
Слуцкий назвал вульгарным шантажом угрозы Климкина отказаться от выполнения "Минска-2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2019, 04:54
Незваные гости: почему на 9 Мая приглашают не всех
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"
09 мая 2019, 17:54
Как День Победы в Мариуполе стал точкой невозврата для Донбасса
12 мая 2019, 10:54
"Правы, ох, как правы": Неудобную правду о Крыме от Поклонской поддержали в соцсетях
12 мая 2019, 19:12
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.