«Воспринимают как переписывание истории»: премьер Польши не поедет в Израиль на фоне заявлений Нетаньяху о нацистах

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не поедет на встречу лидеров стран «вышеградской четвёрки» в Израиль. Варшаву представит глава МИД Яцек Чапутович. Решение, как отмечают эксперты, с большой вероятностью связано с недавними заявлениями израильского премьера Биньямина Нетаньяху о «сотрудничестве поляков с нацистами». Так он прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за распространение идей о причастности польского народа к холокосту. Израильская сторона утверждает, что слова Нетаньяху неправильно перевели.

Матеуш Моравецкий не поедет на встречу лидеров «вышеградской четвёрки» и Израиля в Иерусалим.

В состав «вышеградской четвёрки» входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия. Вместо Моравецкого Польшу на мероприятии представит Яцек Чапутович.

Официального заявления о причинах такого решения нет, однако высказывания отдельных польских политиков и официальных лиц, а также предположения польских СМИ указывают на то, что Моравецкий таким образом отреагировал на недавнее заявление Биньямина Нетаньяху. Ранее тот сказал, что «поляки сотрудничали с нацистами» в годы Второй мировой войны.

В частности, глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик отметил появление нескольких «ложных обвинений в адрес польского государства» в СМИ в последние дни и добавил, что за некоторые из высказываний принесены извинения.

«Тем не менее премьер-министр Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросу обвинения польского государства, польского народа в действиях, которых мы не совершали во время Второй мировой войны», — сказал Дворчик.

Он уточнил, что вслед за заявлениями последовали дискуссии, «где прозвучало много несправедливых и ложных обвинений в адрес Польши».

«Поэтому, как следствие, премьер-министра принял такое, а не иное решение», — заключил представитель премьера.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в случае соответствия заявления Нетаньяху той версии, которую распространяют в СМИ, встречу «вышеградской четвёрки» следует перенести из Израиля в резиденцию Дуды.

«Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как приводят СМИ, то я готов сделать резиденцию президента Республики Польша — замок в Висле — местом встречи «вышеградской группы». Израиль в данной ситуации не является подходящим местом для встречи, несмотря на прошлые договорённости», — написал Дуда в своём Twitter.

Jeśli wypowiedź Premiera Netanjahu brzmiała tak, jak podają media, gotów jestem udostępnić Rezydencję Prezydenta RP „Zameczek” w Wiśle na spotkanie Premierów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem by się spotykać, mimo wcześniejszych ustaleń. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 14 февраля 2019 г.

Основным фактором отмены визита Моравецкого в Израиль может являться именно недовольство высказываниями Нетаньяху, отметил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий.

«У Израиля в этом вопросе своя политика — всё, что связано с фашизмом, должно быть показано», — заявил он.

«Израильтяне смотрят на всё это по-другому»

Разногласия начались, когда Нетаньяху в ходе визита в Польшу 14 февраля заявил о «сотрудничестве поляков с нацистами». Он добавил, что «не знает никого, кто был бы осуждён за высказывания на этот счёт».

После цитирования слов Нетаньяху в прессе польский МИД вызвал посла Израиля Анну Азари. Дипломат высказала точку зрения, согласно которой слова израильского премьера неправильно интерпретировали в СМИ.

Азари заявила, что после перевода с иврита на английский высказывание Нетаньяху об отдельно взятых поляках во время Второй мировой войны превратилось в определение поляков как нации. Это произошло из-за применения артикля the перед словом poles — без артикля речь идёт о некоторых поляках, однако с появлением этой части речи фраза подразумевает поляков как народ в целом.

Отметим, что израильский премьер говорил о польском законе, предусматривающем ответственность за распространение идей о причастности польского народа и государства к холокосту и преступлениям Третьего рейха. Соответствующий закон был принят 1 марта 2018 года и изначально предусматривал уголовную ответственность, однако уже в июне этот пункт исключили.

Закон оказался спорным, в том числе с позиции польско-израильских отношений. Сразу после принятия документа стороны начали проводить официальные консультации.

«Не секрет, что польский закон по поводу холокоста вызвал обеспокоенность в Израиле и у еврейского народа по всему миру. Мы должны гарантировать, что будет защищена историческая правда и не появится ограничений свободы слова и научного поиска», — заявил в марте глава израильской делегации, генеральный директор МИД Юваль Ротем.

Израиль воспринимает закон об осуждении поляков в коллаборационизме как умолчание польской роли в холокосте, предположил в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

«На Западе сильно распространена тема о том, что поляки сотрудничали с нацистами в истреблении евреев и приложили свою руку к холокосту. Поляки же воспринимают это как переписывание истории Второй мировой войны... Израильтяне смотрят на всё это по-другому, уверены, что поляки участвовали в истреблении», — заметил эксперт.

По его словам, речь идёт о непреодолимом историческом споре. Вместе с тем Волобуев считает, что значительного развития этот конфликт не получит.

«Объективно ни Польша с Израилем, ни Израиль с Польшей не хотят портить отношения... Всё сойдёт на нет, потому что нынешняя польская власть не заинтересована в том, чтобы портить себе репутацию», — считает эксперт.

По его мнению, спор с израильтянами насчёт холокоста для Польши заведомо проигрышный с учётом репутации обеих стран в Европе и США.

«Поляки люди идейные, но не до такой степени, чтобы действовать в самоубийственном направлении. Так что всё утрясётся», — заключил он.