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Воспринимали материал хорошо: Казахов убеждали в "оккупации Крыма" Россией на лекции
04 ноября 2020, 16:00 • 198 • Политика
Граждан Казахстана убеждали в "оккупации Крыма" Россией на лекции, которую провёл Антон Кориневич. Люди, близкие к теоретической юриспруденции, воспринимали материал хорошо.
Кориневич возглавляет фейковое "представительство президента Украины в АР Крым". Почему был приглашён именно этот лектор, неизвестно.
"ПолитНавигатор" пишет, что темой лекции была "Оккупация Крымского полуострова как важного международно-правового явления". Слушателями стали преподаватели университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева в Нур-Султане, а также студенты этого же вуза, которые изучают правоохранительную деятельность, юриспруденцию и международное право.
"Антон Кориневич отмечает, что в рамках дискуссии студенты хорошо воспринимали материал", - говорится в публикации.
Слушатели даже решились задать несколько вопросах не только о самой "оккупации" полуострова, но и о её последствиях.
Казахстан – одна из тех стран, которая придерживается националистической политики. Причём как на неформальном, так и на государственном уровне. В северных регионах буквально выдавливают население, которое говорит на русском языке. И это при том что исторически эти территории были российскими.
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