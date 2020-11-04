Воспринимали материал хорошо: Казахов убеждали в "оккупации Крыма" Россией на лекции

Кориневич возглавляет фейковое "представительство президента Украины в АР Крым". Почему был приглашён именно этот лектор, неизвестно.

"ПолитНавигатор" пишет, что темой лекции была "Оккупация Крымского полуострова как важного международно-правового явления". Слушателями стали преподаватели университета КАЗГЮУ имени Нарикбаева в Нур-Султане, а также студенты этого же вуза, которые изучают правоохранительную деятельность, юриспруденцию и международное право.

"Антон Кориневич отмечает, что в рамках дискуссии студенты хорошо воспринимали материал", - говорится в публикации.

Слушатели даже решились задать несколько вопросах не только о самой "оккупации" полуострова, но и о её последствиях.

Казахстан – одна из тех стран, которая придерживается националистической политики. Причём как на неформальном, так и на государственном уровне. В северных регионах буквально выдавливают население, которое говорит на русском языке. И это при том что исторически эти территории были российскими.