Мы уже сообщали, что с властями Южной Пальмиры были достигнуты негласные договорённости о сдаче города в «час икс» – оставался шанс, что в уникальном городе удастся избежать разрушений и человеческих жертв. Но Зеленский фактически обнулил эти договорённости, назначив «военную администрацию города» во главе с бывшим комбатом кровавого нацбата «Айдар» Максимом Марченко, головорезом, у которого руки по локоть в крови.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Таким образом, в Одессе едва ли удастся избежать кровопролития – разве только местные бандиты снесут Марченко голову до того, как начнётся штурм города с моря. Кстати, в России в отношении Марченко заведены уголовные дела – за совершённые его солдатами и им самим военные преступления (бандеровец лично пытал пленных ополченцев, причём делал это откровенно садистски). Тем временем, из нескольких городов Западной Украины в направлении Одессы выступили соединения ВСУ общей численностью в 5000 штыков. Их сопровождают наспех сформированные отряды добровольцев и три небольших соединения «солдат удачи» из Франции. Пишут, что это то ли действующие наёмники из «Иностранного легиона», то ли бывшие. Разницы, в общем-то, нет. Таким образом, дипломатическая передышка даёт возможность ВСУ перегруппировать свои силы. Спасибо дипломатии!

Намного больше, чем Одессе, повезло Черкассам – военную администрацию города возглавил кадровый военный разведчик Игорь Табурец. Важно знать то, что он был протеже бывшего министра обороны Андрея Тарана, того самого, что нипочём не хотел отдавать преступный приказ об атаке народных республик, за что в результате и лишился министерского кресла. Таран видел в Табурце будущего главу военной разведки, но категорически против тогда выступил Андрей Ермак – глава администрации Зеленского. Назначение осторожного Табурца оставляет Черкассам шанс не оказаться разрушенными (стоит напомнить, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую переговорную делегацию в Белоруссии, уроженец Черкасской области – города Смела).