Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний&quo...
Главная / Украина

Воспользовавшись паузой в боях, ВСУ спешно перебрасывают под Одессу военных из Западной Украины

03 марта 2022, 14:30  •  112 • Украина
Мы уже сообщали, что с властями Южной Пальмиры были достигнуты негласные договорённости о сдаче города в «час икс» – оставался шанс, что в уникальном городе удастся избежать разрушений и человеческих жертв. Но Зеленский фактически обнулил эти договорённости, назначив «военную администрацию города» во главе с бывшим комбатом кровавого нацбата «Айдар» Максимом Марченко, головорезом, у которого руки по локоть в крови.
Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века
Таким образом, в Одессе едва ли удастся избежать кровопролития – разве только местные бандиты снесут Марченко голову до того, как начнётся штурм города с моря. Кстати, в России в отношении Марченко заведены уголовные дела – за совершённые его солдатами и им самим военные преступления (бандеровец лично пытал пленных ополченцев, причём делал это откровенно садистски). Тем временем, из нескольких городов Западной Украины в направлении Одессы выступили соединения ВСУ общей численностью в 5000 штыков. Их сопровождают наспех сформированные отряды добровольцев и три небольших соединения «солдат удачи» из Франции. Пишут, что это то ли действующие наёмники из «Иностранного легиона», то ли бывшие. Разницы, в общем-то, нет. Таким образом, дипломатическая передышка даёт возможность ВСУ перегруппировать свои силы. Спасибо дипломатии!
Намного больше, чем Одессе, повезло Черкассам – военную администрацию города возглавил кадровый военный разведчик Игорь Табурец. Важно знать то, что он был протеже бывшего министра обороны Андрея Тарана, того самого, что нипочём не хотел отдавать преступный приказ об атаке народных республик, за что в результате и лишился министерского кресла. Таран видел в Табурце будущего главу военной разведки, но категорически против тогда выступил Андрей Ермак – глава администрации Зеленского. Назначение осторожного Табурца оставляет Черкассам шанс не оказаться разрушенными (стоит напомнить, что Владимир Мединский, возглавляющий российскую переговорную делегацию в Белоруссии, уроженец Черкасской области – города Смела).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


112
Источник
Похожие новости
03 марта 2022, 05:05
Вооружённое киевское подполье объявило войну нацистам
03 марта 2022, 05:05
Казнили мэра Кременной: украинские нацисты начали расправы
03 марта 2022, 05:05
Танковые экипажи уничтожают сотни нацистов и десятки вражеской техники: о подвигах наших военных
03 марта 2022, 05:05
Боевики «Азова» взяли в заложники десятки жителей Мариуполя: женщины и дети заперты в школе, которую минируют
03 марта 2022, 05:05
Война по-бандеровски: «украинское воинство» спряталось за спинами мирных жителей
03 марта 2022, 12:35
Главное о ситуации на Украине: переговоры до сих пор не состоялись, крупные мировые компании уходят из России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2022, 02:05
Ночь на холодном граните: Харьковчане спрятались в метро от своей же армии
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
26 февраля 2022, 10:45
Зеленский отказался от мира. Прямым текстом
24 февраля 2022, 15:00
Русский флаг взвился в Херсонской области Украины
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
25 февраля 2022, 08:30
Над Киевом сбита ракета: горят жилые дома
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.