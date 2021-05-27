«Воспользовался правом мирного прохода»: глава погранслужбы ФСБ рассказал о выдворении британского эсминца в Чёрном море

Погранслужба ФСБ совместно с ВМФ и ВКС России в октябре 2020 года выдворили из территориальных вод РФ британский эсминец D35 Dragon, сообщил первый заместитель директора ФСБ Владимир Кулишов. По его словам, военное судно пересекло госграницу, несмотря на предупреждение о недопустимости подобных действий. Инцидент произошёл в районе мыса Херсонес в акватории Чёрного моря, эсминец был выдворен в нейтральные воды. Кулишов подчеркнул, что российские пограничники отслеживают подобную деятельность западных судов и готовы к любым вариантам развития событий, включая пресечение провокаций на море.

В акватории Чёрного моря осенью 2020 года произошёл инцидент, в ходе которого корабль Военно-морских сил Великобритании нарушил государственную границу Российской Федерации и был выдворен за её пределы в ходе совместной операции ФСБ, ВМФ и ВКС. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

По его словам, инцидент имел место 13 октября 2020 года. Эсминец с управляемым ракетным оружием D35 Dragon ВМС Великобритании зашёл в территориальные воды России в районе мыса Херсонес (недалеко от Севастополя), несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости пересечения госграницы. Кулишов уточнил, что британский корабль «воспользовался правом мирного прохода».

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приёме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — сказал Кулишов.

Он добавил, что погранслужба пристально отслеживает «недружественную деятельность западных партнёров» у российских границ. По его мнению, подобные действия прежде всего призваны продемонстрировать военную силу для сдерживания якобы агрессивной политики России в регионе.

Кулишов подчеркнул, что российские пограничники готовы к различным сценариям развития событий, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, которые направлены на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения к суверенитету РФ.

В декабре 2020 года замминистра обороны Александр Фомин в интервью «Российской газете», говоря в целом о существенно возросшей активности авиации и военно-морских сил НАТО вблизи границ РФ, из-за чего «всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам», упоминал об осуществлении британским эсминцем Dragon прохода через территориальное море России в районе мыса Херсонес.

По его словам, в этом и других подобных случаях каких-либо последствий провокационных действий западных стран удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских лётчиков и моряков.

«Рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ сопровождается агрессивной риторикой в отношении Российской Федерации. Инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО, как правило, игнорируются», — отметил заместитель министра.

Фомин также призвал страны Запада отказаться от попыток вести диалог с Россией с позиции силы.

«Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — констатировал он.

Добавим, что 21 ноября 2020-го в пресс-службе Королевского флота Великобритании сообщали, что эсминец D35 Dragon вернулся в порт приписки Портсмут после пребывания в Чёрном море и Восточном Средиземноморье. Отмечалось, что экипаж корабля, находясь в акватории Чёрного моря, почти месяц патрулировал суда Украины, Грузии и Румынии и проводил с ними совместные учения.

«Эсминец Dragon на собственном опыте убедился, как благосклонно наши друзья на Украине, в Грузии и Румынии относятся к нашему присутствию в регионе в это трудное время, учитывая продолжающуюся пандемию. Но (результаты. — RT) действий Dragon по сохранению свободы судоходства и сдерживанию любых противников, которые могли бы бросить вызов, ощущаются далеко за пределами стран региональных партнёров: они столь же важны как для британской, так и для европейской безопасности», — заявлял командир эсминца Джайлс Пейлин.

Добавим, что 24 ноября 2020 года был зафиксирован ещё один инцидент, связанный с нарушением российской границы: американский эсминец USS John S. McCain зашёл на 2 км вглубь территориальных вод РФ в районе залива Петра Великого в Японском море, после чего его остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Иностранное судно было предупреждено о недопустимости подобных действий и возможности применения «таранного манёвра» для вытеснения нарушителя. После этого американский эсминец покинул российские воды.

Комментируя этот инцидент, автор издания Daily Express Пол Уитерс писал, что действия американских военных кораблей у берегов России могут иметь угрожающие последствия, вплоть до начала третьей мировой войны.