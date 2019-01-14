Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эти джентльмены не понимают Россию! Почему Запад ПУГАЕТ политика РФ? Вечер с Сол...
"Главные угрозы — внутри страны": Коротченко выяснил, чего граждане Ро...
Депутат Рады назвал позором задержки зарплат шахтёрам
Глава МИД РФ Сергей Лавров - после переговоров с Японией: «Курильские острова - ...
Главная / Политика

Воспользовался моментом взрыва пиротехники: Опубликовано видео рокового нападения на мэра Гданьска

14 января 2019, 20:39  •  65 • Политика
В Сеть попало видео, на котором запечатлен момент нападения с ножом на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Запись показывает, что преступник воспользовался для своей атаки моментом, когда на сцене сработала пиротехника.
В Интернете появилось видео с моментом нападения на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Запись была сделана на камеру мобильного телефона и опубликована на портале YouTube.
На кадрах видно, как мэр стоит на сцене и выступает с обращением к публике. Когда всех отвлекает вспышка пиротехнических зарядов, на сцену вбегает мужчина в куртке и шапке и нападает на градоначальника. После атаки он ещё несколько секунд прыгает на сцене, пока охрана мэра приходит в себя. Видео завершается тем, как нападавшего скручивают и выводят со сцены.
Напомним, что инцидент произошёл 13 января на благотворительном концерте. Ранее судимый 27-летний житель польского Гданьска напал на мэра города с ножом и нанес ему несколько ударов в грудь в область сердца. Врачи сутки пытались спасти жизнь политика, однако 14 января он скончался в больнице.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

65
Источник
Похожие новости
14 января 2019, 20:39
Воспользовался моментом взрыва пиротехники: Опубликовано видео рокового нападения на мэра Гданьска
14 января 2019, 10:54
В японском МИД опровергли сообщения об отказе от пресс-конференции в Москве
14 января 2019, 20:39
Путин создал госкомпанию-оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами
Загрузка...
14 января 2019, 07:39
"Недопустимое повышение тона": В Германии политики раскритиковали угрозы США из-за "Северного потока-2"
14 января 2019, 20:39
Глава администрации Порошенко может лишиться поста за неверие в его победу – СМИ
13 января 2019, 21:54
"Впервые слышу": Лужков удивлен слухам о своем возвращении в политику
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2019, 07:54
«Это катастрофа»: почему в США подняли вопрос о выходе страны из ООН
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
10 января 2019, 06:09
Жители британского города "вырастили" в местной канализации огромного "жирового монстра"
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.