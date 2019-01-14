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Воспользовался моментом взрыва пиротехники: Опубликовано видео рокового нападения на мэра Гданьска
14 января 2019, 20:39 • 65 • Политика
В Сеть попало видео, на котором запечатлен момент нападения с ножом на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Запись показывает, что преступник воспользовался для своей атаки моментом, когда на сцене сработала пиротехника.
В Интернете появилось видео с моментом нападения на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Запись была сделана на камеру мобильного телефона и опубликована на портале YouTube.
На кадрах видно, как мэр стоит на сцене и выступает с обращением к публике. Когда всех отвлекает вспышка пиротехнических зарядов, на сцену вбегает мужчина в куртке и шапке и нападает на градоначальника. После атаки он ещё несколько секунд прыгает на сцене, пока охрана мэра приходит в себя. Видео завершается тем, как нападавшего скручивают и выводят со сцены.
Напомним, что инцидент произошёл 13 января на благотворительном концерте. Ранее судимый 27-летний житель польского Гданьска напал на мэра города с ножом и нанес ему несколько ударов в грудь в область сердца. Врачи сутки пытались спасти жизнь политика, однако 14 января он скончался в больнице.
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