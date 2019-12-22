|
Воспользовались правом вето: Россия не пропустила резолюцию о "трансграничной помощи Сирии" в СБ ООН
22 декабря 2019, 03:39 • 27 • В мире
Россия воспользовалась своим правом вето в Совете Безопасности ООН и не пропустила резолюцию о "трансграничной помощи Сирии". Она подразумевала упрощённую систему доставки грузов из соседних стран, в том числе из Турции. Резолюцию разработали Германия и Бельгия. За проголосовали 13 участников СБ ООН, Россия оказалась против.
Россия не пропустила резолюцию Германии и Бельгии в Совете Безопасности ООН. В ней говорилось о "трансграничной помощи Сирии". Это подразумевает упрощённую систему доставки грузов из соседних стран, в том числе из Турции. Такую систему ввели ещё в 2014 году, но срок действия нужно регулярно продлять.
Германия, Бельгия и Кувейт выступали за увеличение срока продления на год. Они хотели, чтобы использовались все погранпереходы, кроме Аль-Рамата. Россия же голосовала за сокращение срока до полугода и использование лишь двух погранпереходов.
До этого WikiLeaks опубликовал документы, говорящие о том, что авторы доклада Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии не работали в этой стране. Судя по появившимся в распоряжении WikiLeaks документам, отчёт о применении химоружия составляли инспекторы, которых даже не было в сирийской Думе.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на город Думу в Восточной Гуте, которая якобы произошла 7 апреля 2018 года, и пригрозил военными ударами. В качестве "доказательств" химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2019, 08:09
|
16 декабря 2019, 17:39
|
18 декабря 2019, 15:09
|
17 декабря 2019, 03:09
|
16 декабря 2019, 07:54
|
18 декабря 2019, 02:09
|
15 декабря 2019, 05:54