Воспользовались как живым щитом: В Минобороны раскрыли подлость авианалёта Израиля

При ударах ВВС Израиля в районе Пальмиры погиб один сирийский военный, трое ранены. Во время авианалёта израильские самолёты прикрылись гражданскими авиалайнерами, рассказали в Минобороны России.

Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР. В Минобороны объяснили бездействие сирийской ПВО.

Во время авианалёта в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна. Авиалайнеры следовали по маршруту Дубай - Бейрут и Багдад - Дамаск.

Это уже не первый случай, когда израильские F-16 прикрываются другими бортами. В 2018-м они подставили под огонь наш Ил-20. Пятнадцать погибших,

- отметил журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.

Также он напомнил про инцидент в 2020 году, когда только благодаря оперативным действиям диспетчеров из зоны поражения удалось отвести Airbus-320, следовавший из Тегерана. Тогда на борту воздушного судна находились 172 пассажира.

Похоже, подобные подлости становятся характерной чертой ВВС Израиля,

- резюмировал Поддубный.