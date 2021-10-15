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Воспользовались как живым щитом: В Минобороны раскрыли подлость авианалёта Израиля
15 октября 2021, 17:20 • 130 • Политика
При ударах ВВС Израиля в районе Пальмиры погиб один сирийский военный, трое ранены. Во время авианалёта израильские самолёты прикрылись гражданскими авиалайнерами, рассказали в Минобороны России.
Один сирийский военный погиб, трое получили ранения в результате ударов ВВС Израиля в районе Пальмиры, заявило командование армии САР. В Минобороны объяснили бездействие сирийской ПВО.
Во время авианалёта в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна. Авиалайнеры следовали по маршруту Дубай - Бейрут и Багдад - Дамаск.
- отметил журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Также он напомнил про инцидент в 2020 году, когда только благодаря оперативным действиям диспетчеров из зоны поражения удалось отвести Airbus-320, следовавший из Тегерана. Тогда на борту воздушного судна находились 172 пассажира.
- резюмировал Поддубный.
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