Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Франция — Россия: Вы нам признание, мы вам долги
«Уязвимый великан»: «Спартак» добыл первую победу в Европе
"Счастливого плавания": Американцев тронула записка советского моряка ...
Япония «присвоила» себе Курилы накануне Олимпиады-2020
Главная / В России

Воспламенение и взрыв: на военном складе под Ачинском вновь сдетонировал снаряд

09 августа 2019, 23:09  •  59 • В России
На складе боеприпасов под Ачинском вновь произошёл подрыв снаряда. Как сообщили в Минобороны России, причиной детонации стало попадание молнии в стеллаж, молниезащита которого была нарушена из-за предыдущего пожара. В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадал сотрудник вневедомственной охраны. Между тем власти Красноярского края сообщили, что в момент взрыва на складе проходили работы по разминированию и ликвидации последствий ЧП 5 августа.
 
Клубы дыма над складом боеприпасов воинской части под Ачинском, 5 августа РИА Новости © Ольга Халманова
 

Новые взрывы произошли на складе боеприпасов воинской части, расположенной рядом с посёлком Каменка Ачинского района. Об этом заявили в Минобороны России. Причиной детонации стало попадание молнии.

«9 августа 2019 года в результате попадания разряда молнии в стеллаж с боеприпасами с нарушенной молниезащитой на складе произошло воспламенение боеприпаса с последующим подрывом», — заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

Там также утверждают, что вследствие этого незначительные травмы и порезы стеклом получил сотрудник вневедомственной охраны на контрольно-пропускном пункте склада.

При этом чуть раньше на сайте правительства Красноярского края была размещена информация о том, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий предыдущего ЧП.

«При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошёл подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и повреждён автомобиль», — следует из заявления.

На страницу галереи

Эвакуация Каменки

В связи с этим дальнейшие работы на месте происшествия были приостановлены, сообщили в экстренных службах региона. Также краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение эвакуировать жителей Каменки во избежание возможных инцидентов.

«В связи с этими обстоятельствами и принимая во внимание резкое ухудшение метеоусловий, краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение об организованном перемещении жителей Каменки в пункт временного размещения посёлка Малиновка», — уточнили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Для эвакуации населения из города Ачинска и Ачинского района были направлены 11 автобусов.

Между тем в Ачинской межрайонной центральной больнице утверждают, что от новых взрывов пострадали восемь человек.

«Один военный, двое полицейских и пятеро гражданских. Состояние средней тяжести», — цитирует ТАСС представителя больницы.

В экстренных службах же сообщили, что число пострадавших уже достигло девяти.

В целях безопасности

Из-за ситуации под Ачинском в РЖД приняли решение приостановить движение поездов на одном из участков Красноярской железной дороги.

«В целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров в Ачинском районе приостановлено движение поездов на участке Ачинск 2 — Назарово. Поезда №67 сообщением Абакан — Москва и №114 сообщением Новосибирск — Абакан пойдут круговым маршрутом через станции Красноярск и Саянская», — следует из сообщения на сайте «Российских железных дорог».

В компании подчеркнули, что на движение других пассажирских поездов сложившаяся обстановка не повлияет.

Между тем в экстренных службах уведомили, что над военным складом, где произошли новые взрывы, будет снова закрыто воздушное пространство.

ЧП на артскладе

Предыдущий пожар и последовавшие за ним взрывы на складе воинской части произошли в понедельник, 5 августа. По данным Следственного комитета РФ, инцидент произошёл во время работ по погрузке и разгрузке боеприпасов. Причину возгорания в ведомстве не уточнили, заявив лишь, что неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов начался во время тушения пожара.

В результате происшествия один человек погиб, более десяти пострадали. Осколки от взрыва разлетелись в радиусе 15 километров. Из-за этого местные власти объявили эвакуацию в населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, и ввели режим чрезвычайной ситуации в Ачинске, Ачинском и Назаровском районах. Всего свои дома вынуждены были покинуть более 16 тыс. человек.

На ликвидацию возгорания были направлены два пожарных поезда и два многофункциональных робототехнических комплекса «Уран-14», а также десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8. В Минобороны заявляли, что после нормализации ситуации арсенал будет расформирован.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В среду, 7 августа, на складе боеприпасов были начаты ремонтно-восстановительные работы. Тогда же был снят режим ЧС со всего Ачинского района. После этого в Минобороны заявили, что глава ведомства Сергей Шойгу поручил за две недели завершить ремонт в сёлах, которые пострадали от взрыва снарядов. Приоритетом в восстановительных работах были названы объекты жилого фонда и социальной инфраструктуры.

Как сообщал начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин, в результате детонации снарядов восемь домов в Каменке были полностью разрушены.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
09 августа 2019, 18:24
Эксперт про инициативу Зеленского: А вы сначала найдите на Украине 40 миллионов свободных гектаров, чтобы их продать!
09 августа 2019, 23:09
«Мы были к такому готовы»: фигуранта дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергея Фомина отправили в СИЗО на два месяца
08 августа 2019, 22:54
Позорно поддерживать кого попало и в чем попало
09 августа 2019, 23:09
Воспламенение и взрыв: на военном складе под Ачинском вновь сдетонировал снаряд
09 августа 2019, 19:54
«Подчёркивает важность инфраструктуры»: почти 60% туристов приехали в Крым по мосту
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 06:54
Кто выиграл и кто проиграл на Украине
09 августа 2019, 02:09
Путин поправил всего одно слово. И отменил хлеб-соль
03 августа 2019, 21:09
«Слуга народа» начинает грабёж евроукров (Руслан Осташко)
08 августа 2019, 08:24
Первый полёт новейшего оружия Путина (Telegram. Обзор)
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
04 августа 2019, 00:24
Зубы "обломали" и французы, и британцы, и немцы: Швейцарец доказал, Крым - русский навсегда
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.