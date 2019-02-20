Воспитывается в неблагополучной семье: что известно об избиении пятиклассника в приморской школе

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения пятиклассника в одной из школ города Большой Камень. Как рассказали RT в СК, следователи проверяют на причастность к преступлению родителей одноклассников потерпевшего. По данным СМИ, взрослые якобы напали на мальчика за то, что он на протяжении нескольких лет издевался над своими одноклассниками. Участникам избиения грозит до двух лет лишения свободы.

Управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения 12-летнего ученика в одной из школ города Большой Камень. Об этом сообщает сайт ведомства.

«По данному факту следственным отделом по городу Большой Камень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений)», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе СК по Приморскому краю, в настоящее время потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень тяжести полученных травм.

«В ходе предварительного следствия будет дана оценка действиям работников общеобразовательного учреждения. Также будет проверяться причастность родителей к данному инциденту. Круг лиц сейчас устанавливается», — рассказали RT в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, инцидент произошёл утром 20 февраля в школе №2.

«В среду утром в одной из школ города Большой Камень в Приморье родители нескольких учеников силой завели в туалет пятиклассника и избили его. Так они «проучили» местного хулигана за то, что он систематически издевался над их детьми», — сообщил агентству Интерфакс информированный источник.

По данным местных журналистов, пятиклассника унизил отец одного из его одноклассников.

«Папа одного из детей взял Олега Р. за шкирку и затащил в школьный туалет. Там ребёнка окунули головой в унитаз. В процессе у школьника из носа пошла кровь, которая залила пол. Это стало причиной самых разных слухов — якобы ребёнку сломали челюсть или даже рёбра. Сами родители утверждают, что мальчика не били. При этом медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга», — описывает случившееся «Комсомольская правда Владивосток».

Стоит отметить, что ранее родители других учеников неоднократно просили директора школы оградить их детей от малолетнего хулигана, который никому не даёт прохода.

Во вторник вечером, 19 февраля, они написали повторную жалобу, в которой подробно рассказали об обидах, нанесённых неблагополучным ребёнком. Согласно этому заявлению, мальчик вымогал деньги у одноклассников, оскорблял их, избивал и всячески унижал их достоинство.

Вместе с тем собеседники RT в правоохранительных органах рассказали, что по ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль) родителям, участвовавшим в избиении пятиклассника, может грозить до двух лет лишения свободы.

Предел терпения

По данным СМИ, школьник воспитывается в неблагополучной семье. В частности, мать мальчика лишена родительских прав и проходит по делу об убийстве, а отец школьника погиб в пьяной драке. Бабушка с воспитанием мальчика не справляется, ребёнок фактически предоставлен сам себе: до вечера он находится в школе, а потом слоняется по улицам с ребятами постарше и задирает слабых.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения родителей, стало недавнее нападение на 11-летнюю девочку, которая после избиения попала в больницу с подозрением на разрыв селезёнки.

Путин рассказал о месте размещения новых гиперзвуковых ракет "Циркон" Как рассказала мама пострадавшей, она написала заявление в полицию по факту нанесения её дочери травм.

В межмуниципальном отделе МВД России «Большекаменский» RT подтвердили факт обращения матери, отказавшись прояснить детали. Директор школы, где произошёл инцидент, также отказалась от комментариев.

В то же время в ГУ МВД Приморского края подтвердили RT, что мальчик воспитывается в неблагополучной семье. Однако, по данным полицейских, инициатором того конфликта выступала пострадавшая девочка.

«12-летний мальчик состоит на учёте за ранее совершённые проступки, но в случае с нападением на одноклассницу мы выяснили, что зачинщиком конфликта был не он. Девочка начала драку. А по поводу инцидента с участием родителей мы проводим проверку... Ребёнок находится под опекой бабушки как законного представителя», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Прокуратура же начала проверку того, как строилась профилактическая работа с учащимися в самой школе. «Надзорное ведомство проверит непосредственно деятельность образовательного учреждения в части организации профилактической работы с учащимися», — заявила помощник прокурора края Елена Телегина, отметив, что межрайонный прокурор уже занят выяснением всех обстоятельств инцидента.

Также причины конфликта пытается выяснить департамент науки и образования администрации Приморского края.

Ранее в Приморье было возбуждено дело об административном правонарушении директора школы в селе Первомайское Михайловского района. По данным СМИ, руководитель образовательного учреждения пригласил в школу местных криминальных авторитетов, чтобы те прочитали ученикам лекцию о половом воспитании.

По словам официального представителя Генеральной прокуратуры РФ Александра Куренного, в январе в селе Первомайское трое местных жителей провели беседу с учащимися 5—8 классов. «Лекторы» не имели отношения ни к системе профилактики правонарушений, ни к учебному процессу в целом. При этом они нецензурно выражались при несовершеннолетних. В отношении директора был составлен административный протокол о правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).