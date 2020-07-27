Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную прич...
Этнические побоища в Москве закончились массовым изгнанием из России: Задержанны...
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я тр...
На "штурм Крыма" нашёлся первый доброволец: "Сначала развалил сво...
Главная / В России

Воспитанниц СК России будут охранять кадеты Минобороны

27 июля 2020, 17:30  •  77 • В России

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин посетил учебный комплекс в Петергофе, в котором планируется совместное размещение объектов Санкт-Петербургского кадетского корпуса и пансиона воспитанниц СК России с круглосуточным пребыванием.

На мероприятии присутствовали руководитель регионального управления Росимущества, представители Минобороны и администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, руководство территориальных следственных органов.

- Сотрудники строительных организаций Минобороны рассказали об опыте постройки подобных учреждений и представили архитектурное решение, подготовленное совместно с Санкт-Петербургским кадетским корпусом СК России. Александр Бастрыкин ознакомился с материалами и особо подчеркнул важность сохранения лесопарковой зоны и объектов культурного наследия, расположенных на территории комплекса, - заявили в СК России.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября планируется набор как в Санкт-Петербургский кадетский корпус, так и в пансион воспитанниц, один из классов которого уже функционирует с этого года как экспериментальный – в нем проходят обучение двадцать учениц.

Александр Бастрыкин ознакомился с материалами и особо подчеркнул важность сохранения лесопарковой зоны и объектов культурного наследия, расположенных на территории комплекса. Фото: Пресс-служба СК РФ

50% учащихся кадетского корпуса и пансиона составляют дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. Для обучения воспитанниц пансиона в дополнение к основному образованию сотрудниками Следственного комитета были разработаны индивидуальные учебные планы, методические материалы.

- На практических и теоретических занятиях им будут преподавать основы, необходимые для дальнейшей службы в системе Следственного комитета, - отмечают в СКР.

После официальных встреч Бастрыкин возложил цветы к братской могиле советских воинов расположенной в Приморском мемориальном комплексе (Приморский мемориал). Фото: Пресс-служба СК РФ

После официальных встреч Бастрыкин возложил цветы к братской могиле советских воинов расположенной в Приморском мемориальном комплексе (Приморский мемориал).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



77
Источник
Похожие новости
26 июля 2020, 19:30
Владимир Путин разъяснил Зеленскому Минские соглашения
26 июля 2020, 22:30
Что показал главный парад на День ВМФ: наш флот вылечился от дистрофии 90-х
27 июля 2020, 15:30
Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск на разговор с Михаилом Дегтяревым
27 июля 2020, 13:00
Почти все уже на свободе: дело ярославских сатанистов спустя десять лет после приговора
27 июля 2020, 14:30
Владимир Путин оставил Михаила Дегтярева без оценки
27 июля 2020, 17:00
«Получил ранения, несовместимые с жизнью»: ФСБ ликвидировала готовившего теракт в Москве боевика
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 21:00
Готовьтесь к "чёрному августу": Эксперт предсказал девальвацию и деноминацию рубля
26 июля 2020, 00:05
Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультиматум
25 июля 2020, 00:05
"Русский стиль", "Это безумие!": Иностранцев поразил полёт "Прогресс МС-15" к МКС
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
25 июля 2020, 07:05
Американский наёмник передал привет на камеру из Донбасса: "Ну, теперь я трупешник"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.