Воспитание детей отдали "смердящей" Бузовой? Милонов взбунтовался против полового просвещения в школах

Напомним, ранее в программу ряда школ с нового учебного года был введен новый предмет, в рамках которого уже третьеклашкам планировали преподавать "основы полового воспитания".

Депутат Госдумы Виталий Милонов взбунтовался против подобных уроков. Он выступил категорически против того, чтобы родительские обязанности по половому просвещению детей перекладывались на школу и учителей.

Парламентарий обратил внимание на то, что речь идет об очень деликатном вопросе.

"Наверное, каждый родитель пытается найти свои вопросы информирования детей, с учетом семейных традиций, - цитирует Милонова НСН. - Безусловно, ошибочным путем является путь либералов, когда они пытаются бороться не с проблемой в лице ранней половой жизни, а с последствиями: учат детей пользоваться презервативами, и так далее".

Депутат подчеркнул, что "детям нужно говорить о других вещах, пропагандировать другие ценности – ценности семьи". Но именно об этом, как отмечает парламентарий, в школах-то и не говорят. В образовательных учреждениях функцию воспитания почти "выхолостили", и теперь этим занимается шоубиз. Например, в лице той же певицы Ольги Бузовой. Чему она может научить детей — школьников своим личным примером?

"Воспитательную берет на себя только Бузова. Она, как и любое "смердящее вещество", воняет очень сильно, и свои ценности доносит гораздо более ярко, нежели нормальные люди доносят ценности нормальных людей", - возмущается Милонов, напомнив о том, что ранее в школах как раз говорили о ценностях материнства, рассказывали об идеальной семье.

Он потребовал оставить вопросы полового воспитания семье — родителям.