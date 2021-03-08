Восьмое марта: Вместо дня борьбы за права – день прославления женщины

Задуманный как самый политический праздник превратился в самый человеческий. Но далеко не во всех странах.

Самый весенний праздник – Международный женский день – приближается с каждым часом. Мало того что с момента своего появления он прошёл завидную эволюцию, так ещё и дата празднования была установлена не сразу, а блуждала по календарю несколько лет. Да и задумывался он прародительницами нынешних феминисток, называемых тогда эмансипе (во всяком случае в России) и исповедующих преимущественно коммунистическую идеологию, совсем иным – днём международной солидарности женщин в борьбе за равные права с мужчинами и эмансипацию.

Суфражистки, эмансипе и прочие феминистки в начале прошлого века вдруг почувствовали, что просто труд у ткацкого станка или на домашней кухне не позволяет им реализоваться как полноценным личностям. Обязанностей у них было много, к тому же работа на фабрике не освобождала от ведения домашнего хозяйства и готовки пищи для семьи, а вот с правами было как-то не очень. Причём если фабричных женщин больше волновала равная оплата с мужчинами за одинаковый труд, то дам "из общества" не могло оставить равнодушными отсутствие у них политических прав – особенно избирать и быть избранными. И конечно, в наибольшей степени это касалось социал-демократок и прочих революционерок.

Первый марш женщин – социал-демократок прошёл в Нью-Йорке 28 февраля 1908 года. Там же, в США, Соцпартия впервые установила национальный женский день. Постановили считать им последнее воскресенье февраля. Вот только праздником он не стал, да и просуществовал лишь четыре года.

Европейские социал-демократки пошли своим путём, проигнорировав решение заокеанских подруг. В 1910 году немка Клара Цеткин предложила учредить Международный женский день. Но не как праздник, а как день женских митингов, маршей, шествий, забастовок и прочих способов борьбы за свои права. И началось: кто в лес, кто по дрова. В 1911-м женский день отмечали 19 марта, в следующем году – 12 мая. В 1913-м раздрай пошёл полный. Во Франции и России – 2 марта, в Австро-Венгрии, Швейцарии и Голландии – 9 марта, в Германии – 12 марта. В год начала Первой мировой войны 8 марта пришлось на воскресенье, и женщины отметили его своими митингами и шествиями одновременно в восьми странах по обе стороны Атлантики.

Суфражистки, рекламирующие Женский общественно-политический союз. Лондон, июнь 1908 года. Фото: Museum of London/Global Look Press

Официально, на уровне государства, Международный день солидарности женщин был признан в Советской России после Октябрьской революции. А в 1921-м делегатки Коммунистической женской конференции постановили отмечать этот праздник 8 марта (в этот день, 23 февраля по старому стилю, в 1917 году десятки тысяч петроградских работниц прошли маршем по столице, стимулировав в некоторой степени начало Февральской революции), причём в статусе события международного масштаба. С 1966 года 8 Марта стало ещё одним "красным днём календаря" в СССР.

Как бы "цивилизованные" Европа и США ни кичились своими демократиями, ни обличали тоталитарный социалистический лагерь, но Международный женский день стал праздником только в странах победившего социализма или выбравших социалистический путь развития. Вплоть до сегодняшнего дня этот праздник отмечают в России и большинстве постсоветских республик (от праздника женщин отказались Литва и Эстония), в КНР (правда, там он существует только для самих женщин и в виде укороченного рабочего дня), Мадагаскаре, Анголе, КНДР, Замбии и ряде других государств. В ФРГ у 8 Марта статус регионального праздника, а выходным он стал исключительно в бывшей столице ГДР Берлине.

Массовый митинг женщин возле здания Государственной думы. Петроград. Февраль 1917 года. Фото: Russian Look/Global Look Press

В странах с, как принято говорить в "цивилизованном обществе", тоталитарным режимом, где всё должно быть, по идее, политизировано по максимуму, Международный женский день давно уже превратился из политического праздника в просто человеческий. В этот день мы поздравляем наших женщин, дарим им цветы, преподносим подарки, восхищаемся их красотой, терпением, возводим их на высшую ступеньку пьедестала почёта в семье и в обществе.

Совсем другое дело – современные западные "демократии". В них празднование Международного женского дня стало проявлением "сексизма". В общем, трудно было ожидать иного от стран, где количество гендеров скоро подойдёт, наверное, уже к сотне. Кстати, в 2014 году российские феминистки, взявшие Запад за образец для подражания, организовали своё шествие 8 марта. И провели его под лозунгами "Против навязанных гендерных стереотипов!" и "Против узаконенной гомофобии и трансфобии!". Вместе с лесбиянками и гомосексуалистами в их мероприятии участвовали и представители левых движений. Набралось около 200 активистов. Право слово, коммунистки и социал-демократки Клара Цеткин и Роза Люксембург, стоявшие у истоков организации праздника, которые были охочи до гораздо более молодых, нежели они, мужчин (Роза Люксембург, например, в возрасте 36 лет даже закрутила роман с 22-летним сыном Клары Цеткин, из-за чего подруги охладели друг к другу), вряд ли бы одобрили такую манифестацию лесбиянок и защитников зоофилов. Вернуть политическое звучание празднику хотят и современные левые совершенно разной ориентации. И здесь, как и на многих других участках, они смыкаются с, как это ни удивительно на первый взгляд, отечественными либералами.

А нам, честно говоря, гораздо больше нравится просто поздравлять женщин и восхищаться ими, чем бороться за права извращенцев. Так что пусть 8 Марта и дальше остаётся праздником преклонения перед теми, кого мы именуем слабым полом. Какими бы сильными они не были.

Просто это по-настоящему. По-человечески. А всё остальное – от лукавого.