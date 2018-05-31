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Воскресший из живых: как СБУ спасала Бабченко от кремлевской пули

31 мая 2018, 18:39  •  64 • Карикатуры
Экзаменом нации на государственность — назвал Петр Порошенко спецоперацию СБУ, в ходе которой был оживлен убитый российскими спецслужбами журналист Аркадий Бабченко. Правда, пока ни одного доказательства того, что Бабченко был заказан российскими спецслужбами, обнародовано не было. Весь мир застыл в ожидании

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Воскресший из живых: как СБУ спасала Бабченко от кремлевской пули
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