Воскресший из живых: как СБУ спасала Бабченко от кремлевской пули

Экзаменом нации на государственность — назвал Петр Порошенко спецоперацию СБУ, в ходе которой был оживлен убитый российскими спецслужбами журналист Аркадий Бабченко. Правда, пока ни одного доказательства того, что Бабченко был заказан российскими спецслужбами, обнародовано не было. Весь мир застыл в ожидании