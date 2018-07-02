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Воскресшего Бабченко "избили" за просмотр матча Россия-Испания
02 июля 2018, 12:54 • 310 • В России
- Это праздник перекура в вашем рабстве, - прыскал ядом у себя в Фейсбуке недавно убитый и воскресший в Киеве журналист Аркадий Бабченко, критикуя Россию за Чемпионат мира по футболу и все сопутствующее.
Посмотрели-посмотрели на это все Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) и решили уделить ему внимание сразу после исторической победы России над Испанией. Хотя много чести, конечно.
Звонили пранкеры спонтанно, под видом самого Бабченко с очень тревожным голосом главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Тот звонку не удивился и почему-то называл его Костей.
- Меня избили в центре Киева! Я смотрел матч Россия-Испания, и на меня напали!
- Костя, а наши ребята где были в это время?
- Их тоже зацепили. Они пытались применить оружие и разбежались. Тут СМИ. Я спрятался от них.
- Не надо давать комментариев. Адрес? Сейчас ребята к тебе выедут.
- Ресторан "Зер гут". Я смотрел матч, и, видимо, кому-то из постоянной публики это не понравилось. На меня накинулись. Кто-то был из АТО.
Далее "Бабченко" остался ждать на подмогу "Альфу".
- Бабченко так желал России проигрыша, что после победы мы вспомнили о нем, - поделился с "Комсомолкой" Лексус. - Разговор вышел очень короткий, но теперь мы знаем, что его почему-то зовут Костей. Видимо, псевдоним в СБУ. Интересно будет увидеть его реакцию. Ждем!
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