Воскресшего Бабченко "избили" за просмотр матча Россия-Испания

- Это праздник перекура в вашем рабстве, - прыскал ядом у себя в Фейсбуке недавно убитый и воскресший в Киеве журналист Аркадий Бабченко, критикуя Россию за Чемпионат мира по футболу и все сопутствующее.

Посмотрели-посмотрели на это все Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) и решили уделить ему внимание сразу после исторической победы России над Испанией. Хотя много чести, конечно.

Звонили пранкеры спонтанно, под видом самого Бабченко с очень тревожным голосом главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. Тот звонку не удивился и почему-то называл его Костей.

- Меня избили в центре Киева! Я смотрел матч Россия-Испания, и на меня напали!

- Костя, а наши ребята где были в это время?

- Их тоже зацепили. Они пытались применить оружие и разбежались. Тут СМИ. Я спрятался от них.

- Не надо давать комментариев. Адрес? Сейчас ребята к тебе выедут.

- Ресторан "Зер гут". Я смотрел матч, и, видимо, кому-то из постоянной публики это не понравилось. На меня накинулись. Кто-то был из АТО.

Далее "Бабченко" остался ждать на подмогу "Альфу".

- Бабченко так желал России проигрыша, что после победы мы вспомнили о нем, - поделился с "Комсомолкой" Лексус. - Разговор вышел очень короткий, но теперь мы знаем, что его почему-то зовут Костей. Видимо, псевдоним в СБУ. Интересно будет увидеть его реакцию. Ждем!