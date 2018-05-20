Воскресенье на «ВО». Топ-5 способов спасения России • 226 • Аналитика Пять топовых способов спасти Россию. От возвращения к идее колониального служения Западу до уничтожения Запада мирным путём.







Способ первый. Медведев — наш рулевой!





Любопытный сценарий предложил Владислав Иноземцев, возглавляющий Центр исследований постиндустриального общества в г. Москве.



Не надо обманываться: не все россияне являются «врагами Запада», указывает эксперт. Нынешнее российское государство, обвиняемое Западом в совершении разного рода «противоправных действий», в 2009 году было совершенно иным.



В 2009 году президент Дмитрий Медведев мечтал о технологической модернизации и даже «перезагрузке» российско-американских отношений.



В ту славную пору сам Иноземцев трудился в Комиссии по модернизации, а потому сегодня с полным римским правом заявляет: российским бизнесменам тогда настоятельно рекомендовалось вкладываться в международные высокотехнологичные предприятия. То были «положительные» замыслы, а вовсе не «гнусные».



Правительственные приоритеты изменились после возвращения в Кремль Владимира Путина. Атмосферы, в которой Россия искала бы более тесных экономических и технологических связей с Западом, с 2012 года не существует.



Тем не менее, предположение, согласно которому вся российская политическая элита и даже российское деловое сообщество — «естественные враги» Запада, неверно. В британской спецслужбе MI5 говорят, что Москва идёт против «международных правил», но ведь совсем недавно на самом высоком уровне российской политики проповедовалось создание позитивных долгосрочных экономических и политических отношений с Соединёнными Штатами и Европой.



Кто ж мешает развивать отношения, крепить связи? Оказывается, не только Кремль!



Наряду с изменением приоритетов российского правительства одной из самых больших проблем в отношениях между Россией и Западом является «дефицит долгосрочных корпоративных возможностей для инвестирования, которые Запад предлагает богатым россиянам».



Наиболее распространённым видом российских инвестиций в США и Европу, иронизирует Иноземцев, остаётся покупка сверхдорогой недвижимости, яхт и самолётов «для личного развлечения».



В то же время находится крайне мало предпринимателей, которые пытались бы или вообще могли бы инвестировать в компании с высокими темпами роста, организовывать венчурные фонды и таким образом взаимодействовать с западным бизнесом, создавая прочные основы для сотрудничества.



Последнее нынче стало совсем сложно. Из-за американских санкций.



И вот эти люди, предприниматели, «являются потенциальными друзьями Запада». И важно не отпугнуть их обвинениями, относящимися к «противоправным действиям» России. Во имя безопасного общего будущего обеим сторонам необходимо выстроить экономические и деловые связи, которые и преодолеют потом все политические разногласия.



Способ второй. Жизнь после Путина.



Этот подход обосновал публицист Андреас Умланд из Германии, редактирующий книжную серию «Советская и постсоветская политика и общество» (Штутгарт).



Способ такой: ждать и готовиться шесть лет, затем Россия сама станет прозападной, потому что «эпохе Путина» придёт конец.



Что касается подготовки, то Европа должна прямо сейчас предложить России айнен конкретен план, а именно проект неторопливой западной интеграции.



Режим Путина находится в тупике: со всем тем, что принято называть социальным, в стране плохо; с тем, что принято называть экономическим, ещё хуже.



Куда идти из тупика? Правильно, назад. К Западу. Так уже было прежде, так случится и теперь.



После февраля 1917 года и после августа 1991 года русские повернулись к Западу. В 2024 году в России совершится «третий прозападный поворот».



Да будет воля твоя, коллективный Запад!



У России просто нет иного выхода. Как полагает эксперт, её будущее связано исключительно с постепенной интеграцией в западные экономические структуры, а также структуры безопасности. Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»



«Конкретный план» устанавливает либерализацию для русских визового режима в Шенгенской зоне, углубление зоны свободной торговли с Евросоюзом и присоединение России к НАТО. В идеале возникнет новая зона свободной торговли — от Ванкувера до Владивостока.



Вместе с постпутинской Россией мудрый Запад включит в свою орбиту Беларусь и Армению.



Даёшь жизнь после Путина! Чем не лозунг?



Способ третий. Америка — агрессор, и она должна отступить.



Способ выработан Стивеном Коэном, почётным профессором российских исследований в Принстоне и Нью-йоркском университете.



Мистер Коэн считает, что США и Россия должны быть союзниками. Версия Коэна заключается в том, что политика США в отношении России с последних дней Советского Союза ничуть не переменилась. США и его западные союзники обещали Михаилу Горбачёву не расширять Организацию Североатлантического договора, но расширили. США вмешались в русские президентские выборы в 1996 году и помогли победить Борису Ельцину, а затем «над ним глумились». США отвергли попытки сближения, предпринятые Путиным (например, военные усилия Москвы в Афганистане). Позднее США поддержали противников России, например, президента Грузии Михаила Саакашвили. Агрессивна Америка, а не Россия, подытоживает Коэн.



Хорошо, мы поняли. Проклятый вопрос: что делать?



Партнёрство США и России должно основываться на невмешательстве США в соседние с Россией страны (Грузии и Украине нельзя стремиться к членству в НАТО), а Россия должна поддерживать интересы безопасности США.



Как реализовать столь удивительный план, Коэн не сообщает. Впрочем, оно и понятно: это дело уже не учёных, а политиков.



Способ четвёртый. Добро пожаловать в девяностые годы!



Такой совет дал Майкл Макфол, два года отработавший послом в России. Двух лет ему вполне хватило: воспоминаний об «антиамериканизме» накопил на целое собрание сочинений. Уныние на Западе: «Американский Горбачёв» затеял перестройку в неподходящее время



Временем продуктивных отношений США и РФ мистер Макфол объявляет старые добрые 1990-е годы.



Главное сегодняшнее препятствие для возрождения тех отношений, что объявлены «продуктивными», — личность Путина. Если бы правил Медведев, считает мистер Макфол, отношения двух государств не строились бы по бойцовскому принципу: кто кого одолеет.



Реализация компромиссного подхода от мистера Макфола возможна после ухода Путина. Есть надежда, что русские снова объявят перезагрузку.



По-видимому, в этом случае, в отличие от сценария Коэна, уступать придётся не Америке, а России.



Способ пятый. Запад будет мирно уничтожен!



Этот план обнародовал истинный учёный Дмитрий Байда, идеолог решающего сражения с «космическими паразитами».



Ядерной войны не будет, а на Землю придёт порядок. «Многовековая война с паразитическим Западом» подходит к финалу. Победу одержит Россия!



«Россия — наследница великой Славяно-Арийской Империи, ещё несколько веков назад занимавшей почти все пригодные для жизни земли на планете, — вдохновенно поясняет автор. — Эту Империю основали наши предки древней белой расы после колонизации этой планеты около миллиона лет назад. Перед колонизацией наши предки упорядочили Солнечную систему таким образом, чтобы все планеты безопасно вращались вокруг светила в одной плоскости — плоскости эклиптики. Затем они подготовили к колонизации и заселили три планеты: Фаэтон, Марс и Землю — создали там нужную биосферу, завезли флору и фауну, создали «пищевые цепочки» и т. д. Планета Фаэтон (Дея) была уничтожена во время настоящей «Звёздной войны» с паразитами, продолжающейся до сих пор. На Марсе была уничтожена биосфера, а Земля (правильно — Мидгард-земля) уцелела, и мы на ней до сих пор живём».



Победа наследников великой Славяно-Арийской Империи совершится без войны. Путь к победе — распространение истинных знаний, неустанное просвещение: «Если мы хотим ещё пожить хоть немного, если мы хотим выжить в этой непростой ситуации, нам придётся для этого хорошо потрудиться. Нам придётся очень настойчиво и без устали просвещать людей, открывать им глаза на сегодняшнюю реальность…» Третья мировая война состоится без немцев



Правда, на пути сил просвещения стоит скандал со Скрипалями: из-за дела отравления Запад снова ссорится с Россией, не желая быть мирно уничтоженным. Но тут, рассказывает Байда, виновата «еврейская английская верхушка». Не стоит обращать внимание на её происки, поскольку «верхушка» неоднородна, а отравления вообще не было.



Будем же «разумны, едины и последовательны в своей борьбе», и просвещение приведёт нас к победе над «космическими паразитами», то бишь над Западом!



* * *



Путь России очевиден: после окончания всех президентских сроков Путина россияне демократически, без бунтов, крови, маршей Навального, денег Госдепа, казацких нагаек, цензуры и обрезания пентагоновского интернета Роскомнадзором проголосуют за Дмитрия Медведева. Новый президент тотчас объявит перезагрузку 2.0, дружбу народов 3.0, проведёт зимнюю олимпиаду на гектарах Дальнего Востока и сделает Х. Клинтон своим заместителем. Или, по меньшей мере, назначит её куратором строительной отрасли вместо Мутко. А вместо перевода стрелок часов то на зимнее время, то на летнее переведёт календарь на 90-е годы. И пересядет на служебный «Москвич».



Столь неожиданное политическое решение просвещённого Кремля выбьет почву из-под ног «космических паразитов», и Запад окажется обезоруженным. Ядерной войны не будет, зато настанет безъядерный мир. Медведев получит Нобелевскую премию мира, ему пожмёт руку престарелый Горбачёв, а Обама отдаст лауреату салют «латте».



Неспроста ведь именно Медведев предложил Путину разделить российское Минобрнауки на Министерство просвещения (!) и Министерство науки и высшего образования. По мнению товарища Медведева, такое разделение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности». На борьбе с космическими паразитами, хочется добавить. Любопытный сценарий предложил Владислав Иноземцев, возглавляющий Центр исследований постиндустриального общества в г. Москве.Не надо обманываться: не все россияне являются «врагами Запада», указывает эксперт. Нынешнее российское государство, обвиняемое Западом в совершении разного рода «противоправных действий», в 2009 году было совершенно иным.В 2009 году президент Дмитрий Медведев мечтал о технологической модернизации и даже «перезагрузке» российско-американских отношений.В ту славную пору сам Иноземцев трудился в Комиссии по модернизации, а потому сегодня с полным римским правом заявляет: российским бизнесменам тогда настоятельно рекомендовалось вкладываться в международные высокотехнологичные предприятия. То были «положительные» замыслы, а вовсе не «гнусные».Правительственные приоритеты изменились после возвращения в Кремль Владимира Путина. Атмосферы, в которой Россия искала бы более тесных экономических и технологических связей с Западом, с 2012 года не существует.Тем не менее, предположение, согласно которому вся российская политическая элита и даже российское деловое сообщество — «естественные враги» Запада, неверно. В британской спецслужбе MI5 говорят, что Москва идёт против «международных правил», но ведь совсем недавно на самом высоком уровне российской политики проповедовалось создание позитивных долгосрочных экономических и политических отношений с Соединёнными Штатами и Европой.Кто ж мешает развивать отношения, крепить связи? Оказывается, не только Кремль!Наряду с изменением приоритетов российского правительства одной из самых больших проблем в отношениях между Россией и Западом является «дефицит долгосрочных корпоративных возможностей для инвестирования, которые Запад предлагает богатым россиянам».Наиболее распространённым видом российских инвестиций в США и Европу, иронизирует Иноземцев, остаётся покупка сверхдорогой недвижимости, яхт и самолётов «для личного развлечения».В то же время находится крайне мало предпринимателей, которые пытались бы или вообще могли бы инвестировать в компании с высокими темпами роста, организовывать венчурные фонды и таким образом взаимодействовать с западным бизнесом, создавая прочные основы для сотрудничества.Последнее нынче стало совсем сложно. Из-за американских санкций.И вот эти люди, предприниматели, «являются потенциальными друзьями Запада». И важно не отпугнуть их обвинениями, относящимися к «противоправным действиям» России. Во имя безопасного общего будущего обеим сторонам необходимо выстроить экономические и деловые связи, которые и преодолеют потом все политические разногласия.Этот подход обосновал публицист Андреас Умланд из Германии, редактирующий книжную серию «Советская и постсоветская политика и общество» (Штутгарт).Способ такой: ждать и готовиться шесть лет, затем Россия сама станет прозападной, потому что «эпохе Путина» придёт конец.Что касается подготовки, то Европа должна прямо сейчас предложить России айнен конкретен план, а именно проект неторопливой западной интеграции.Режим Путина находится в тупике: со всем тем, что принято называть социальным, в стране плохо; с тем, что принято называть экономическим, ещё хуже.Куда идти из тупика? Правильно, назад. К Западу. Так уже было прежде, так случится и теперь.После февраля 1917 года и после августа 1991 года русские повернулись к Западу. В 2024 году в России совершится «третий прозападный поворот».Да будет воля твоя, коллективный Запад!У России просто нет иного выхода. Как полагает эксперт, её будущее связано исключительно с постепенной интеграцией в западные экономические структуры, а также структуры безопасности.«Конкретный план» устанавливает либерализацию для русских визового режима в Шенгенской зоне, углубление зоны свободной торговли с Евросоюзом и присоединение России к НАТО. В идеале возникнет новая зона свободной торговли — от Ванкувера до Владивостока.Вместе с постпутинской Россией мудрый Запад включит в свою орбиту Беларусь и Армению.Даёшь жизнь после Путина! Чем не лозунг?Способ выработан Стивеном Коэном, почётным профессором российских исследований в Принстоне и Нью-йоркском университете.Мистер Коэн считает, что США и Россия должны быть союзниками. Версия Коэна заключается в том, что политика США в отношении России с последних дней Советского Союза ничуть не переменилась. США и его западные союзники обещали Михаилу Горбачёву не расширять Организацию Североатлантического договора, но расширили. США вмешались в русские президентские выборы в 1996 году и помогли победить Борису Ельцину, а затем «над ним глумились». США отвергли попытки сближения, предпринятые Путиным (например, военные усилия Москвы в Афганистане). Позднее США поддержали противников России, например, президента Грузии Михаила Саакашвили. Агрессивна Америка, а не Россия, подытоживает Коэн.Хорошо, мы поняли. Проклятый вопрос: что делать?Партнёрство США и России должно основываться на невмешательстве США в соседние с Россией страны (Грузии и Украине нельзя стремиться к членству в НАТО), а Россия должна поддерживать интересы безопасности США.Как реализовать столь удивительный план, Коэн не сообщает. Впрочем, оно и понятно: это дело уже не учёных, а политиков.Такой совет дал Майкл Макфол, два года отработавший послом в России. Двух лет ему вполне хватило: воспоминаний об «антиамериканизме» накопил на целое собрание сочинений.Временем продуктивных отношений США и РФ мистер Макфол объявляет старые добрые 1990-е годы.Главное сегодняшнее препятствие для возрождения тех отношений, что объявлены «продуктивными», — личность Путина. Если бы правил Медведев, считает мистер Макфол, отношения двух государств не строились бы по бойцовскому принципу: кто кого одолеет.Реализация компромиссного подхода от мистера Макфола возможна после ухода Путина. Есть надежда, что русские снова объявят перезагрузку.По-видимому, в этом случае, в отличие от сценария Коэна, уступать придётся не Америке, а России.Этот план обнародовал истинный учёный Дмитрий Байда, идеолог решающего сражения с «космическими паразитами».Ядерной войны не будет, а на Землю придёт порядок. «Многовековая война с паразитическим Западом» подходит к финалу. Победу одержит Россия!— вдохновенно поясняет автор. —Победа наследников великой Славяно-Арийской Империи совершится без войны. Путь к победе — распространение истинных знаний, неустанное просвещение:Правда, на пути сил просвещения стоит скандал со Скрипалями: из-за дела отравления Запад снова ссорится с Россией, не желая быть мирно уничтоженным. Но тут, рассказывает Байда, виновата «еврейская английская верхушка». Не стоит обращать внимание на её происки, поскольку «верхушка» неоднородна, а отравления вообще не было.Будем же «разумны, едины и последовательны в своей борьбе», и просвещение приведёт нас к победе над «космическими паразитами», то бишь над Западом!Путь России очевиден: после окончания всех президентских сроков Путина россияне демократически, без бунтов, крови, маршей Навального, денег Госдепа, казацких нагаек, цензуры и обрезания пентагоновского интернета Роскомнадзором проголосуют за Дмитрия Медведева. Новый президент тотчас объявит перезагрузку 2.0, дружбу народов 3.0, проведёт зимнюю олимпиаду на гектарах Дальнего Востока и сделает Х. Клинтон своим заместителем. Или, по меньшей мере, назначит её куратором строительной отрасли вместо Мутко. А вместо перевода стрелок часов то на зимнее время, то на летнее переведёт календарь на 90-е годы. И пересядет на служебный «Москвич».Столь неожиданное политическое решение просвещённого Кремля выбьет почву из-под ног «космических паразитов», и Запад окажется обезоруженным. Ядерной войны не будет, зато настанет безъядерный мир. Медведев получит Нобелевскую премию мира, ему пожмёт руку престарелый Горбачёв, а Обама отдаст лауреату салют «латте».Неспроста ведь именно Медведев предложил Путину разделить российское Минобрнауки на Министерство просвещения (!) и Министерство науки и высшего образования. По мнению товарища Медведева, такое разделение «позволит лучше сконцентрировать наши возможности». На борьбе с космическими паразитами, хочется добавить. Автор: Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 226 Источник Похожие новости Большая сирийская игра Откуда в кабинет Медведева пришли новые лица Меркель едет сближаться

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