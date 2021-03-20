Восхитившийся ответом Путина конгрессмен США спрогнозировал проигрыш Байдена

Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Президент России эффектно ответил американскому коллеге, считает западный политик

Предложение главы России Владимира Путина президенту США Джо Байдену провести разговор в онлайн-формате и отказ последнего от него вызвал небывалый ажиотаж среди общественности по обе стороны океана.

Отечественные эксперты полагают, что Белый дом никогда не позволит Байдену поговорить с Путиным, ведь там понимают, что их лидера ждет публичный позор и провал. Такого же мнения придерживаются некоторые и в США. Так, один из конгрессменов, член палаты представителей США Мэтт Гетц поднял на смех своего же лидера. К тому же он указал на то, что ответ Путина был эффектным.

Он заявил Fox News, что публичный разговор двух президентов вряд ли закончится, как "Рокки IV". Республиканец счел, что Байден не сможет победить в этой ситуации.

Хоть Гетц и уверен в том, что США – самая мощная страна на международной арене, Байден в переговорах уступает, что только отнимает у американцев очки. Не смог Гетц обойти и тот факт, что вице-президент Камала Харрис то и дело жмет руку Байдену. По его мнению, второе лицо в стране просто проверяет пульс президента.

К слову, многие эксперты считают, что Байден не просидит весь свой срок в Белом доме. Политологи указывают на то, что, возможно, его сместят соратники, чтобы поставить в его кресло Харрис, которую якобы демократы и хотели изначально сделать президентом США. Предрек ранний уход с поста главы страны Байдену и российский сенатор Алексей Пушков. Да и сам демократ дает поводы для подобных слухов, то и дело публично называя свою подчиненную президентом Америки.