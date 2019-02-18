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Восемнадцать украинских пожарных тушили два часа лес в зоне отчуждения под Чернобылем
18 февраля 2019, 03:24 • 35 • В мире
Лесной пожар начался 17 февраля в зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки около Чернобыля. На место происшествия приехали 18 пожарных и 3 единицы техники. Борьба с огнем заняла более 2-х часов.
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о лесном пожаре в Чернобыльской зоне отчуждения под населенным пунктом Бычки.
"В зоне отчуждения горит лес", — написано на официальном сайте ведомства.
О возгорании стало известно 17 февраля в 17:40 МСК. Очаг возгорания находился в Дитятковском лесничестве, на территории предприятия "Северная Пуща". В ведомстве сообщают, что пожар идет по низу, это не "верховик".
Для тушения огня были отправлены на место 18 человек и 3 единицы техники. Они смогли побороть огонь в 19: 50 мск.
О дополнительных опасностях, которые мог спровоцировать огонь на заражённой радионуклидами площади, не сообщается.
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