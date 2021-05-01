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Восемь томов и гостайна: Дело Навального и Волкова получило новый поворот
01 мая 2021, 16:40 • 60 • Политика
Ещё 4 февраля в отношении Навального и его подельников Следственный комитет возбудил уголовное дело за деятельность иноагента – Фонда борьбы с коррупцией.
О возбуждении нового уголовного дела в отношении Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова их адвокаты сообщили лишь 29 апреля. Все трое вышеназванных лиц имеют отношение к Фонду борьбы с коррупцией (организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Что за статью инкриминируют Навальному и его "ближнему кругу" и какими последствиями это может грозить всей компании?
Что за новое дело по Навальному?
В интервью "Первому русскому" правозащитник Наталья Гусева прокомментировала эту новость и рассказала о взгляде практикующего юриста на происходящее сейчас в Следственном комитете и судах по делам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК):
По словам юриста, статья, в общем, не тяжкая, лишение свободы предусмотрено на срок до 3 лет, однако наличие судимости по ней лишает права на участие в публичной общественной жизни и, в частности, права быть избранным на выборах президента, депутатов и глав муниципалитетов.
Как утверждает Наталья Гусева, состав преступления, по которому в отношении Навального и товарищей работает Следственный комитет, достаточно экзотичен. Количество дел, направляемых по этой статье в суд в России, по пальцам можно пересчитать, а судебной практики по ним кот наплакал:
Чтобы возбудить такое дело, необходимо вооружиться серьёзной доказательной базой. В истории должно находиться несколько десятков судебных постановлений, которыми подтверждено, что подозреваемый пропагандирует если не революцию, то хотя бы незаконные массовые выступления, целью которых является создание атмосферы массовых беспорядков, а в перспективе – паники и страха у населения, создающих возможность насильственной смены власти. Логичным продолжением расследования по такому уголовному делу могло бы стать предъявление обвинения в экстремистской деятельности. А это уже и другая статья, и совсем другое наказание.
Можно быть уверенным, что к материалам по делу до его возбуждения относились крайне пристрастно и вычитывали каждый лист с лупой и вопросом: стоит ли овчинка выделки или дело провалится, не дойдя до суда? По предварительным результатам можно констатировать, что следователь дело возбудил, а прокурор дал на это согласие. Оба изучили материалы проверки и пришли к убеждению, что внутри масса доказательств того, что эти три человека длительное время сознательно призывали миллионы граждан нарушать закон.
Из источников в центральном аппарате СК Царьграду стало известно, что на начало года материалы проверки составляли более 8 томов, и часть из них отнесена к государственной тайне. Дело в том, что внутри находятся расшифровки секретных материалов аудио-, видеонаблюдения за Навальным, Волковым, Ждановым и их помощниками. Есть там и протоколы снятия информации с цифровых каналов передачи данных ("из интернета"). Содержание этих расшифровок пока что составляет гостайну. Но чем ближе дело будет к суду, тем вероятнее, что их рассекретят и они утекут в СМИ.
Вероятнее всего, когда дело дойдёт до суда, Жданов, Навальный и Волков будут фигурировать в нём в качестве соисполнителей и организаторов. Навальный в течение нескольких лет осуществлял призывы к незаконным протестам. Некоторые из них, мы знаем, заканчивались серьёзными беспорядками и посадками фигурантов разных уголовных дел по соответствующим статьям. Волков координировал распространение и проведение этих протестов в регионах. А Жданов возглавлял эту деятельность, сопровождая её под крылом ФБК стабильным финансированием и информационной поддержкой.
Кого ФБК вовлекал в противоправную деятельность
Где-то в середине нулевых у ФБК и его лидеров наблюдалось наибольшее количество протестно настроенных сторонников. В основном представителей благополучной сытой Москвы с высокими доходами. Такими, что статистически их меньше 1% от общего числа наших граждан. Большего количества сторонников на акции собрать не получалось: у руководства фонда отсутствовала внятная программа политических и, самое главное, экономических реформ. Всё сводилось к декларативному: "Повысим минималку до 25 тысяч!". А как это делать – за чей счёт и откуда брать деньги, почему-то говорить стеснялись. То же касалось и лозунга поменять весь чиновничий аппарат. Почему его необходимо менять весь и откуда набирать новых опытных квалифицированных специалистов, в ФБК тоже ответить никто не мог. По этой причине группу адептов Навального через какое-то время покинула умная интеллигенция, составлявшая финансовую основу жертвователей. К этому же периоду времени у Следственного комитета возникли вопросы к Алексею о растратах в фонде.
Сложившаяся ситуация, наряду с обещаниями поддержки из-за рубежа, вынудила активных членов ФБК радикализироваться в своих призывах и деятельности. Недостаток преданных сторонников среди думающих граждан России заставил искать таковых среди молодёжи, несовершеннолетних потребителей YouТube с клиповым сознанием.
Вовлечение юных граждан в политическую деятельность к 2020 году стало столь явным (в полицию с несанкционированных протестных акций детей до 18 лет доставляли десятками), что не замечать этого стало невозможно. Сейчас следствие собирает по России статистику о количестве детей, вышедших в ответ на призывы ФБК, размещённые в TikTok, YouТube и Twitter.
Напомним, участие несовершеннолетних в протестах запрещено международным правом ООН и национальным законодательством всех стран – членов ООН. Запрет направлен на то, чтобы уберечь самых юных членов общества от политической эксплуатации. Норма статьи 239, по которой возбудили дело 4 февраля в Следственном комитете, принята в продолжение этих международных правил.
Дело о мошенничестве грозит "десяткой"
Напомним также, что 2 февраля этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о многомиллионном хищении денег из Фонда борьбы с коррупцией. По словам Ивана Жданова, директора ФБК, за 2011-2018 годы в ФБК поступил почти миллиард рублей пожертвований от иностранных организаций и физлиц. По опубликованным же недавно данным, через биткойн-кошелёк ФБК прошла сумма в два раза больше. На часть этих денег – по предварительной информации, на 200 млн рублей, – у ФБК нет достоверных первичных документов. Следователи полагают, что эти деньги потрачены не на уставные цели ("борьба с коррупцией"), а на личные нужды Навального и его ближайших сторонников: высокий уровень жизни, при котором в быту себе ни в чём не отказывают, путешествия и т.д., причём сверх установленной ими же самими в фонде зарплаты. Есть все основания предполагать, что сведения о небольшой зарплате предназначались для жертвователей, а неуставные расходы – для себя.
В случае если следствие докажет растраты, то Навальному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Реально он может отсидеть половину срока, к которому, возможно, будет приговорён. Но только при хорошем поведении, оставляющем шансы на УДО. Впрочем, как видно из манер Алексея, демонстрируемых им в месте отбывания наказания, он делает всё, чтобы УДО к нему применить не смогли.
Почему средства фонда, учреждённого Навальным, ему нельзя было тратить по своему усмотрению? Фонд – это некоммерческая организация, цель которой – создание общественных благ. Соответственно, по законам России, активы фонда не могут находиться в собственности одного человека. Они принадлежат всем гражданам. Значит, Навальный не имел права покупать на средства такой НКО, например, автомашину или турпоездку в Италию. Может быть, Навальный этого не знал? Но ведь он же юрист! Или у него такие же познания в юриспруденции, как у его соратницы Любы Соболь – в английском языке?
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