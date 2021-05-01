Восемь томов и гостайна: Дело Навального и Волкова получило новый поворот

Ещё 4 февраля в отношении Навального и его подельников Следственный комитет возбудил уголовное дело за деятельность иноагента – Фонда борьбы с коррупцией.

О возбуждении нового уголовного дела в отношении Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова их адвокаты сообщили лишь 29 апреля. Все трое вышеназванных лиц имеют отношение к Фонду борьбы с коррупцией (организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента). Что за статью инкриминируют Навальному и его "ближнему кругу" и какими последствиями это может грозить всей компании?

Что за новое дело по Навальному?

В интервью "Первому русскому" правозащитник Наталья Гусева прокомментировала эту новость и рассказала о взгляде практикующего юриста на происходящее сейчас в Следственном комитете и судах по делам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК):

Навальный является учредителем, Жданов – директором, а Волков руководил сетью "Штабов Навального" (Росфинмониторинг включил их в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) под крылом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Само дело возбуждено Следственным комитетом РФ по части 2 статьи 239 Уголовного кодекса – создание и руководство некоммерческой организацией вместе с публичными призывами к совершению незаконных действий.

По словам юриста, статья, в общем, не тяжкая, лишение свободы предусмотрено на срок до 3 лет, однако наличие судимости по ней лишает права на участие в публичной общественной жизни и, в частности, права быть избранным на выборах президента, депутатов и глав муниципалитетов.

Как утверждает Наталья Гусева, состав преступления, по которому в отношении Навального и товарищей работает Следственный комитет, достаточно экзотичен. Количество дел, направляемых по этой статье в суд в России, по пальцам можно пересчитать, а судебной практики по ним кот наплакал:

Часть 2 статьи 239 Уголовного кодекса, по которой привлекают к ответственности троих из ФБК, направлена против тех, кто вовлекает в свою сеть и эксплуатирует адептов своей религии или радикального политического движения. Применялась она на моей памяти один раз пару лет назад на Северном Кавказе. Для квалификации действий по ней необходимо, чтобы деятельность проходила именно в рамках организации (в нашем случае – ФБК), систематически и длительное время под политическими лозунгами, реализация которых разрушит единство нашего многонационального, многоконфессионального и мультикультурного общества. В перспективе такие незаконные действия и призывы могут разрушить территориальное и экономическое единство России и разделить наше общество на сотни маленьких ячеек. Насколько справедливы эти утверждения по отношению к ФБК, пусть определяют люди со спецквалификацией в следствии, если речь идёт об уголовном деле.

Чтобы возбудить такое дело, необходимо вооружиться серьёзной доказательной базой. В истории должно находиться несколько десятков судебных постановлений, которыми подтверждено, что подозреваемый пропагандирует если не революцию, то хотя бы незаконные массовые выступления, целью которых является создание атмосферы массовых беспорядков, а в перспективе – паники и страха у населения, создающих возможность насильственной смены власти. Логичным продолжением расследования по такому уголовному делу могло бы стать предъявление обвинения в экстремистской деятельности. А это уже и другая статья, и совсем другое наказание.

Можно быть уверенным, что к материалам по делу до его возбуждения относились крайне пристрастно и вычитывали каждый лист с лупой и вопросом: стоит ли овчинка выделки или дело провалится, не дойдя до суда? По предварительным результатам можно констатировать, что следователь дело возбудил, а прокурор дал на это согласие. Оба изучили материалы проверки и пришли к убеждению, что внутри масса доказательств того, что эти три человека длительное время сознательно призывали миллионы граждан нарушать закон.

Из источников в центральном аппарате СК Царьграду стало известно, что на начало года материалы проверки составляли более 8 томов, и часть из них отнесена к государственной тайне. Дело в том, что внутри находятся расшифровки секретных материалов аудио-, видеонаблюдения за Навальным, Волковым, Ждановым и их помощниками. Есть там и протоколы снятия информации с цифровых каналов передачи данных ("из интернета"). Содержание этих расшифровок пока что составляет гостайну. Но чем ближе дело будет к суду, тем вероятнее, что их рассекретят и они утекут в СМИ.

Вероятнее всего, когда дело дойдёт до суда, Жданов, Навальный и Волков будут фигурировать в нём в качестве соисполнителей и организаторов. Навальный в течение нескольких лет осуществлял призывы к незаконным протестам. Некоторые из них, мы знаем, заканчивались серьёзными беспорядками и посадками фигурантов разных уголовных дел по соответствующим статьям. Волков координировал распространение и проведение этих протестов в регионах. А Жданов возглавлял эту деятельность, сопровождая её под крылом ФБК стабильным финансированием и информационной поддержкой.

Кого ФБК вовлекал в противоправную деятельность

Где-то в середине нулевых у ФБК и его лидеров наблюдалось наибольшее количество протестно настроенных сторонников. В основном представителей благополучной сытой Москвы с высокими доходами. Такими, что статистически их меньше 1% от общего числа наших граждан. Большего количества сторонников на акции собрать не получалось: у руководства фонда отсутствовала внятная программа политических и, самое главное, экономических реформ. Всё сводилось к декларативному: "Повысим минималку до 25 тысяч!". А как это делать – за чей счёт и откуда брать деньги, почему-то говорить стеснялись. То же касалось и лозунга поменять весь чиновничий аппарат. Почему его необходимо менять весь и откуда набирать новых опытных квалифицированных специалистов, в ФБК тоже ответить никто не мог. По этой причине группу адептов Навального через какое-то время покинула умная интеллигенция, составлявшая финансовую основу жертвователей. К этому же периоду времени у Следственного комитета возникли вопросы к Алексею о растратах в фонде.

Сложившаяся ситуация, наряду с обещаниями поддержки из-за рубежа, вынудила активных членов ФБК радикализироваться в своих призывах и деятельности. Недостаток преданных сторонников среди думающих граждан России заставил искать таковых среди молодёжи, несовершеннолетних потребителей YouТube с клиповым сознанием.

Вовлечение юных граждан в политическую деятельность к 2020 году стало столь явным (в полицию с несанкционированных протестных акций детей до 18 лет доставляли десятками), что не замечать этого стало невозможно. Сейчас следствие собирает по России статистику о количестве детей, вышедших в ответ на призывы ФБК, размещённые в TikTok, YouТube и Twitter.

Напомним, участие несовершеннолетних в протестах запрещено международным правом ООН и национальным законодательством всех стран – членов ООН. Запрет направлен на то, чтобы уберечь самых юных членов общества от политической эксплуатации. Норма статьи 239, по которой возбудили дело 4 февраля в Следственном комитете, принята в продолжение этих международных правил.

Дело о мошенничестве грозит "десяткой"

Напомним также, что 2 февраля этого года Следственный комитет возбудил уголовное дело о многомиллионном хищении денег из Фонда борьбы с коррупцией. По словам Ивана Жданова, директора ФБК, за 2011-2018 годы в ФБК поступил почти миллиард рублей пожертвований от иностранных организаций и физлиц. По опубликованным же недавно данным, через биткойн-кошелёк ФБК прошла сумма в два раза больше. На часть этих денег – по предварительной информации, на 200 млн рублей, – у ФБК нет достоверных первичных документов. Следователи полагают, что эти деньги потрачены не на уставные цели ("борьба с коррупцией"), а на личные нужды Навального и его ближайших сторонников: высокий уровень жизни, при котором в быту себе ни в чём не отказывают, путешествия и т.д., причём сверх установленной ими же самими в фонде зарплаты. Есть все основания предполагать, что сведения о небольшой зарплате предназначались для жертвователей, а неуставные расходы – для себя.

В случае если следствие докажет растраты, то Навальному грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Реально он может отсидеть половину срока, к которому, возможно, будет приговорён. Но только при хорошем поведении, оставляющем шансы на УДО. Впрочем, как видно из манер Алексея, демонстрируемых им в месте отбывания наказания, он делает всё, чтобы УДО к нему применить не смогли.

Почему средства фонда, учреждённого Навальным, ему нельзя было тратить по своему усмотрению? Фонд – это некоммерческая организация, цель которой – создание общественных благ. Соответственно, по законам России, активы фонда не могут находиться в собственности одного человека. Они принадлежат всем гражданам. Значит, Навальный не имел права покупать на средства такой НКО, например, автомашину или турпоездку в Италию. Может быть, Навальный этого не знал? Но ведь он же юрист! Или у него такие же познания в юриспруденции, как у его соратницы Любы Соболь – в английском языке?