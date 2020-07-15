Восемь стран готовы принять туристов из России уже сейчас. Однако есть несколько но

Российских туристов уже сейчас готовы принять в ряде стран мира. Как отметила в ходе онлайн-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в число таких государств, привечающих путешественников из РФ, Турция, Куба, Доминикана, Мексика.

Также в этом перечне - Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

Правда, готовность принять туристов не означает, что это на практике так просто реализовать. Как указала Ломидзе, встаёт вопрос о возможности прилететь в эти государства.

Пока запуск активного международного авиасообщения под вопросом.

По словам Ломидзе, в подавляющем большинстве указанных стран от туристов также требуется представить справку об отсутствии коронавируса. Кроме того, по прибытии у туристов будет проводиться замер температуры.

Впрочем, число стран, готовых принять туристов из РФ, в ближайшее время может увеличиться.

Исполнительный директор АТОР также сообщила о том, что 16 июля станет понятно, откроются ли границы Абхазии, которые сейчас также закрыты для туристов. Кроме того, к концу июля ожидается обновление списка стран, откуда будут принимать туристов в Испании. На днях Италия также обещала обнародовать обновлённый список стран, откуда тоже будут готовы принимать туристов, сообщила она на брифинге, передает "НСН".