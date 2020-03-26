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"Восемь миллионов человек окажутся на улице": Экономист озвучил последствия спада экономики из-за коронавируса

26 марта 2020, 20:47  •  134 • В мире

спад экономики из-за коронавируса

Алексей Кудрин отказал России в росте экономики на 2020 год. "Надо понимать, что вот это падение, 4-5 процентов, это 8 миллионов рабочих мест. Если мерить в людях - это восемь миллионов человек на улице", - считает экономист Антон Любич.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что роста экономики России в этом году не будет. Он же допустил и снижение ВВП. Заявления главы Счётной палаты прокомментировал экономист Антон Любич.

По его оценкам, падение ВВП России в 2020 году составит порядка 4-5 процентов. Это будет крупнейшее падение российской экономики с 2009 года. И это при условии, что кризис удастся преодолеть в ближайшие пару месяцев. Если кризис растянется, то падение будет ещё глубже.

"Надо понимать, что вот это падение, 4-5 процентов, это 8 миллионов рабочих мест. Если мерить в людях - это восемь миллионов человек на улице", - сказал Антон Любич в интервью Царьграду.

При этом он подчеркнул, что ситуацию можно будет сгладить за счёт фонда национального благосостояния. Необходимо будет дать эти деньги предпринимателям на поддержку занятости.

"Не увольняй сотрудников, получи за это вот такие-то меры поддержки", - пояснил принцип эксперт.

Также он советует ввести кредитные каникулы, отсрочки по социальным взносам и выплаты бюджетникам, чтобы они эти выплаты тратили на поддержание потребительского спроса. Это, соответственно, позволит пережить кризис следующие два месяца и начать всё с чистого листа.

"Если кризис разрастётся дальше, то надо будет уже другие меры поддержки рассматривать. Потому что невозможно взять и остановить экономику. То есть можно, но надо понимать, что это голод. И любые меры борьбы с чем бы то ни было должны быть соразмерны угрозе", - подчеркнул экономист.

Напомним, что в сегодняшнем обращении к народу президент России Владимир Путин сообщил о принятии мер, о которых говорил эксперт. Вводятся каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, если месячный доход сократился более чем на 30%. А компаниям малого и среднего бизнеса даётся 6 месяцев отсрочки на все налоги, кроме НДС. Пособие по безработице увеличат до 12 130 рублей.

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