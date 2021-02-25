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Восемь лет и $246 млрд: Китай объявил о важной победе
25 февраля 2021, 11:20 • 68 • Политика
Власти Китая объявили о важной победе внутри страны. Восемь лет и $246 млрд не прошли зря.
По словам председателя КНР Си Цзиньпина, Китай одержал полную победу в борьбе с абсолютной бедностью. Об этом он заявил на собрании, посвящённом достижениям страны в ликвидации бедности.
Он отметил, что такая победа стала возможной благодаря усилиям Коммунистической партии КНР и китайского народа. Си Цзиньпин уточнил, что 98,99 млн жителей сельской местности переступили черту бедности, а из числа бедных районов было выведено 832 уезда и 128 тыс. деревень.
Отметим, что за последние 8 лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).
Ранее Китай впервые за несколько лет обратился с предложением к США. Обращение было адресовано к новой администрации Штатов. США за последние несколько лет фактически остановили диалог с Китаем, однако Пекин готов работать над восстановлением диалога между двумя странами. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.
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