Восемь истребителей России против трёх бомбардировщиков США: Новый перехват над Чёрным морем

В пятницу, 4 сентября, восемь российских истребителей перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Подробностями воздушного противостояния поделились в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).

Сообщается, что на перехват американских самолётов были отправлены 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30. Их появление отпугнуло бомбардировщики США от российской границы. После этого российские самолёты благополучно вернулись на базу.

"Все полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в НЦУО.

Стоит отметить, что это уже второе появление американских стратегических бомбардировщиков у границы Крыма на этой неделе. Ранее истребители России отогнали другой В-52Н, напугав его пилота и Пентагон "небезопасным" манёвром.