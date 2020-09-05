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Восемь истребителей России против трёх бомбардировщиков США: Новый перехват над Чёрным морем

05 сентября 2020, 10:20  •  131 • Политика
Российские истребители перехватили три стратегических бомбардировщика США над Чёрным морем. В операции участвовали 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30.
В пятницу, 4 сентября, восемь российских истребителей перехватили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. Подробностями воздушного противостояния поделились в Национальном центре управления обороной России (НЦУО).
Сообщается, что на перехват американских самолётов были отправлены 4 истребителя Су-27 и 4 истребителя Су-30. Их появление отпугнуло бомбардировщики США от российской границы. После этого российские самолёты благополучно вернулись на базу.
"Все полёты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в НЦУО.
Стоит отметить, что это уже второе появление американских стратегических бомбардировщиков у границы Крыма на этой неделе. Ранее истребители России отогнали другой В-52Н, напугав его пилота и Пентагон "небезопасным" манёвром.

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