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Восемь дней на выборы: Франция и Испания предъявили Мадуро ультиматум

26 января 2019, 19:09  •  188 • Политика
Париж и Мадрид заявили о готовности признать Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы в случае, если действующий лидер страны Николас Мадуро не объявит новые выборы в течение восьми дней.
Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Испании Педро Санчес.
По словам Макрона, народу Венесуэлы следует дать возможность свободно определиться со своим будущим. Поэтому если в течение восьми дней в стране не будет объявлено о проведении выборов, Франция готова признать Гуаидо президентом Венесуэлы "для запуска политического процесса".
Об этом Макрон написал в своем Twitter. Педро Санчес выступил с таким же заявлением.
Напомним, с середины недели в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо назвал себя "временным главой государства", получив признание США, Бразилии, Канады, Аргентины, Парагвая, Грузии, Албании и некоторых других стран.
В то же время Россия, Турция и ряд других стран осудили происходящее, назвав его грубым вмешательством в дела государства извне и государственным переворотом. На этом фоне Британия отказалась возвращать Мадуро золотой запас Венесуэлы в размере $1,2 млрд, а американские СМИ распространили информацию о том, что переворот в стране планировался администрацией США совместно с оппозицией Венесуэлы за несколько недель до этого.

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