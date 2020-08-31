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Восемь-десять лет - и до истины не докопаешься: В Нидерландах потребовали объективности в деле МН-17

31 августа 2020, 15:45  •  118 • Политика
Активисты в Нидерландах потребовали объективности в деле МН-17. Как считают активисты, пройдёт ещё восемь-десять лет - и до истины не докопаешься.
По данным ТАСС, в Гааге состоялась акция в поддержку объективного и беспристрастного расследования крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом. Участники акции раздавали прохожим специальное издание газеты De Andere Krant, которое посвящено трагедии. Активисты рассказывали всем заинтересованным детали происшествия.
Как отметил один из организаторов акции Дмитрий Писарев, итоги официального расследования вызывают множество серьёзных вопросов. В этом расследовании журналисты зафиксировали немало несостыковок и дыр в расследовании. По мнению Писарева, если мировые СМИ не обратят внимание на сомнительное расследование крушения боинга, то это дело просто замнётся.

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