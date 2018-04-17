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Восемь человек погибли и 17 пострадали в ДТП в Кривом Роге

17 апреля 2018, 11:39  •  140 • Украина
По меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. 
 
© 1kr.ua
 

Отмечается, что участниками ДТП стали три транспортных средства — автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, перевозивший сотрудников одного из местных предприятий. 

«Столкновение произошло на перекрёстке улиц Металлургов и Героев АТО города Кривого Рога… Сейчас на месте работают следователи следственного управления ГУ НП в Днепропетровской области», — говорится в сообщении. 

Пострадавшие доставлены в больницу, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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