Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда

Издание рассказало, что среди настоящих путешественников бытует мнение, что нельзя судить о привлекательности железнодорожных поездок, пока не сядешь на "Золотой орёл". Две недели в атмосфере невероятного комфорта и роскоши пролетают незаметно, уверяет автор.

Всё начинается ещё при посадке: пассажиров встречает духовой оркестр, а "на борту" вам подадут шампанское под музыку Шопена. По поезду даже проводятся экскурсии, а также устраиваются настоящие кулинарные шоу с икрой и прочими русскими деликатесами. Излишне говорить, что каждое купе оснащено телевизором и кондиционером. К тому же билеты на "Золотой орёл" предусматривает размещение в пятизвёздочных отелях в Москве и Владивостоке - конечных пунктах маршрута.

Кроме российского "Золотого орла" в список вошёл также знаменитый "Восточный экспресс", знакомый нам по роману Агаты Кристи, индийская "Золотая колесница", которая перевозит пассажиров по популярным туристическим местам южных индийских штатов Карнатака, Гоа, Керала, Тамилнад и Пондичерри, а также небезызвестный "Голубой поезд" - это идеальный способ исследовать Африку, путешествуя из Кейптауна в Каир и наслаждаясь захватывающими видами саванн, пустынь и Атлантического океана.