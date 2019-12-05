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Восемь часовых поясов, икра и живая музыка: Даже на Западе пришли в восторг от русского поезда

05 декабря 2019, 05:24  •  174 • В мире
Издание Money Morning Paper включило российский поезд дальнего следования в список самых роскошных поездов мира. Западных экспертов впечатлил роскошный интерьер вагонов, постоянный климат-контроль, услуги прачечной и англоговорящего врача, но особенного внимания удостоилось изысканное меню с икрой и живая музыка.
Издание рассказало, что среди настоящих путешественников бытует мнение, что нельзя судить о привлекательности железнодорожных поездок, пока не сядешь на "Золотой орёл". Две недели в атмосфере невероятного комфорта и роскоши пролетают незаметно, уверяет автор.
Всё начинается ещё при посадке: пассажиров встречает духовой оркестр, а "на борту" вам подадут шампанское под музыку Шопена. По поезду даже проводятся экскурсии, а также устраиваются настоящие кулинарные шоу с икрой и прочими русскими деликатесами. Излишне говорить, что каждое купе оснащено телевизором и кондиционером. К тому же билеты на "Золотой орёл" предусматривает размещение в пятизвёздочных отелях в Москве и Владивостоке - конечных пунктах маршрута.
Кроме российского "Золотого орла" в список вошёл также знаменитый "Восточный экспресс", знакомый нам по роману Агаты Кристи, индийская "Золотая колесница", которая перевозит пассажиров по популярным туристическим местам южных индийских штатов Карнатака, Гоа, Керала, Тамилнад и Пондичерри, а также небезызвестный "Голубой поезд" - это идеальный способ исследовать Африку, путешествуя из Кейптауна в Каир и наслаждаясь захватывающими видами саванн, пустынь и Атлантического океана.

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