Восемь букв для США: Кадыров ответил на санкции, обещав подать заявку в Книгу Гиннесса

Так политик отреагировал на очередные санкции от США. Под ограничения попал не только он сам, но также ряд людей из его окружения (включая тренера лошадей Кадырова) и несколько организаций, которые, по мнению американских чиновников, приносят доход главе Чечни. Речь, в частности, идёт о футбольном клубе "Ахмат", "Фонде Ахмата Кадырова", а также о компаниях "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".

По словам Кадырова, США никогда не пытаются преследовать с помощью санкций настоящих преступников. К примеру, родные организатора теракта 11 сентября Усамы Бен Ладена спокойно жили в США, а его братья имели бизнес-активы по всему миру. Никто из них под санкции не попал. Сегодня же санкции карают "спорт, жён, детей и лошадей".

Одно название - "дебилизм"... Я тут всерьёз подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет называться "Самое большое количество занесённых в санкционные списки людей и организаций одной республики, - пишет Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заверил американцев, что санкции ни на что не повлияют. Ни на футбол, ни на помощь нуждающимся, ни на развитие региона. Он добавил, что американские ограничения могут вызывать ужас только в мире комиксов, но не в реальной жизни.