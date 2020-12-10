Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизне...
Запад начал зачистку украинских олигархов
Главная / Политика

Восемь букв для США: Кадыров ответил на санкции, обещав подать заявку в Книгу Гиннесса

10 декабря 2020, 23:55  •  29 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на санкции, пообещав подать заявку в Книгу Гиннесса. Восемь букв для США, которые укладываются в одно слово - "дебилизм".
Так политик отреагировал на очередные санкции от США. Под ограничения попал не только он сам, но также ряд людей из его окружения (включая тренера лошадей Кадырова) и несколько организаций, которые, по мнению американских чиновников, приносят доход главе Чечни. Речь, в частности, идёт о футбольном клубе "Ахмат", "Фонде Ахмата Кадырова", а также о компаниях "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды".
По словам Кадырова, США никогда не пытаются преследовать с помощью санкций настоящих преступников. К примеру, родные организатора теракта 11 сентября Усамы Бен Ладена спокойно жили в США, а его братья имели бизнес-активы по всему миру. Никто из них под санкции не попал. Сегодня же санкции карают "спорт, жён, детей и лошадей".
Одно название - "дебилизм"... Я тут всерьёз подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет называться "Самое большое количество занесённых в санкционные списки людей и организаций одной республики, - пишет Кадыров в Telegram.
Глава Чечни заверил американцев, что санкции ни на что не повлияют. Ни на футбол, ни на помощь нуждающимся, ни на развитие региона. Он добавил, что американские ограничения могут вызывать ужас только в мире комиксов, но не в реальной жизни.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
10 декабря 2020, 02:50
В Турции объяснились по поводу "претензий" к российской вакцине от COVID-19
10 декабря 2020, 12:55
США угрожают России применением "закона Цезаря"
10 декабря 2020, 16:35
Турецкий "взрыв" в Сирии не в пользу России: После пророчества у Норкина зал притих
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Пути...
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила рус...
10 декабря 2020, 01:55
Фарион на фоне ножа и грязного окна поклялась в «вечной мести» Москве
10 декабря 2020, 16:35
Сергей Лавров открыто заявил о попытках госпереворота в России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 декабря 2020, 05:35
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум Путину
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
04 декабря 2020, 09:15
«Не видел, куда наносил удары»: защищавшего семью мужчину будут судить за тройное убийство
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
05 декабря 2020, 00:00
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "Конечно…"
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.