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Воры в законе угрожают Зеленскому расправой после санкций СНБО
17 мая 2021, 20:30 • 92 • Политика
СБУ создает спецгруппу для отслеживания анонимных посланий в адрес главы государства
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стали поступать угрозы об убийстве после решения Совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций в отношении воров в законе. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в офисе главы государства.
По его словам, Владимир Александрович получает анонимные послания с угрозами об убийстве из-за решения СНБО, заседание которого состоялось 14 мая.
"В Офисе президента принято решение дополнительно усилить охрану всей семьи Зеленского", – говорится в сообщении.
Кроме того, Служба безопасности Украины решила создать отдельную спецгруппу, которая будет заниматься угрозами в адрес лидера нации, добавил источник.
Напомним, СНБО ввел персональные рестрикции против 557 воров в законе с украинским гражданством. Также под ограничения попали 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами. Позже в своем видеообращении к нации пан Зеленский указал, что результатом этого важного для соборной решения стали, "вероятно, сердечные приступы" у тех "лиц, которые годами действовали против нее и народа".
Согласно санкционной дубине а-ля Незалежная, к попавшим под нее гражданам будут применены следующие ограничения: блокировка активов, запрет въезда, невозможность приобретения гражданства, принудительное выдворение.
По информации президента, часть этих людей в настоящее время находятся за пределами страны
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