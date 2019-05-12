Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI

Об этом сообщила радиостанция RFI в воскресенье. По ее данным, инцидент произошел в 90 километрах от города Кая в центре северной части страны.

По данным журналистов, вооруженные боевики ворвались в церковь в самом начале службы. После этого они начали стрелять по верующим из огнестрельного оружия.

Пока что подробности инцидента не сообщаются. Шесть человек, включая священника, были убиты. Нападавшие прибыли, когда началась месса, и открыли огонь по верующим. Это первое нападение на католическую церковь в стране с начала террористических атак, отмечает издание.

Население Буркина-Фасо составляет 16,2 млн человек, из них мусульмане – 60,5%, адепты аборигенных культов – 15,3 %, христиане, в основном католики, — 23,2%.

Несмотря на месторождения золота, фосфоритов, меди, титана и никеля, Буркина-Фасо остается одной из беднейших стран мира, 90% населения которой выживают благодаря сельскому хозяйству, страдающему от частых засух. Основная экспортная культура при этом — хлопок.

Ранее МИД Великобритании опубликовал предварительный доклад, в котором впервые за долгое время признал, что уровень гонений на христиан во всем мире приблизился к определению геноцида по формулировке ООН. Наиболее сильно христиан преследуют в странах Африки и Ближнего Востока, большинство населения которых исповедуют ислам, отмечается в докладе.