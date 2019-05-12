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Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI
12 мая 2019, 20:39 • 19 • В мире
В результате нападения вооруженных злоумышленников на католическую церковь в населенном пункте Дабло, расположенном на севере западноафриканской республики Буркина-Фасо, погибли как минимум шесть человек, в том числе священник.
Об этом сообщила радиостанция RFI в воскресенье. По ее данным, инцидент произошел в 90 километрах от города Кая в центре северной части страны.
По данным журналистов, вооруженные боевики ворвались в церковь в самом начале службы. После этого они начали стрелять по верующим из огнестрельного оружия.
Пока что подробности инцидента не сообщаются. Шесть человек, включая священника, были убиты. Нападавшие прибыли, когда началась месса, и открыли огонь по верующим. Это первое нападение на католическую церковь в стране с начала террористических атак, отмечает издание.
Население Буркина-Фасо составляет 16,2 млн человек, из них мусульмане – 60,5%, адепты аборигенных культов – 15,3 %, христиане, в основном католики, — 23,2%.
Несмотря на месторождения золота, фосфоритов, меди, титана и никеля, Буркина-Фасо остается одной из беднейших стран мира, 90% населения которой выживают благодаря сельскому хозяйству, страдающему от частых засух. Основная экспортная культура при этом — хлопок.
Ранее МИД Великобритании опубликовал предварительный доклад, в котором впервые за долгое время признал, что уровень гонений на христиан во всем мире приблизился к определению геноцида по формулировке ООН. Наиболее сильно христиан преследуют в странах Африки и Ближнего Востока, большинство населения которых исповедуют ислам, отмечается в докладе.
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