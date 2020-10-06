Ворвались в Белый дом: в Киргизии произошла попытка незаконного захвата власти

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Протестующие не согласны с итогами парламентских выборов

Этой ночью в Киргизии было неспокойно. Жители столицы, недовольные положением дел в стране, сумели прорваться в здание парламента и требуют выполнить их условия.

Президент государства Сооронбай Жээнбеков уверен, что все произошедшее нужно трактовать как незаконную попытку захватить власть, передает РИА Новости.

Так, ночью активистам удалось прорваться на территорию Белого дома. Здесь находится администрация киргизского лидера и парламент. Беспорядки были организованы сторонниками партий, непрошедших в парламент, пишет РИА Новости.

Позже было захвачено здание мэрии столицы страны, Бишкека, передает агентство 24.kg. Помимо этого, протестующим удалось освободить из колонии экс-премьера Киргизии Сапара Исакова. В прошлом году политика отправили в тюрьму по обвинению в коррупции.

Также из заключения был освобожден бывший киргизский главнокомандующий Алмазбек Атамбаев, сообщает корреспондент РИА "Новости". Экс-президент был под стражей с прошлого года. Многие жители страны тогда не согласились с его арестом. Спецоперация по захвату высокопоставленного лица обернулась масштабными выступлениями людей.



Недавно также стало известно, что в захваченном протестующими Белом доме произошел пожар. Об этом пишет Sputnik Киргизия.

По данным РИА "Новости", в ходе беспорядков погиб один человек погиб, 590 пострадали.

Протестующие не согласны с итогами выборов в парламент и требуют провести повторное волеизъявление. Как стало известно изданию "Sputnik Кыргызстан", после прокатавшихся по столице беспорядков киргизский президент Сооронбай Жээнбеков допустил возможность аннулирования итогов парламентских выборов.

О том, что в Бишкеке начались столкновения протестующих с правоохранительными органами, стало известно накануне. Сообщалось, что милиция использует спецсредства, чтобы разогнать нападающих людей, оцепляя центр города.

