Воруют по 17 млн в час: Борец с коррупцией раскрыл секрет безнаказанности российских взяточников

Замначальнику управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Суслину грозит от трёх до десяти лет лишения свободы за то, что он не проконтролировал исполнение целого ряда контрактов по возведению объектов.

Ведущая "Дежурного по редакции" Олеся Лосева отмечает, что уходящий год вообще стал "урожайным" для многих чиновников. Только за 8 месяцев им удалось украсть 102 миллиарда рублей. Об этом заявил замначальника управления по борьбе с правонарушениями в сфере распределения и использования бюджетных средств ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Севастьянов.

Средняя скорость утечек денег из бюджетов различных уровней составила 12,75 миллиарда рублей в месяц, примерно 425 миллионов рублей в день или 17,7 млн рублей в час, подсчитали правоохранители.

Общий ущерб от выявленных коррупционных преступлений за 8 месяцев практически сравнялся с годовым бюджетом нескольких российских городов или целой Воронежской области, замечает Лосева.

"Это те деньги, которые работники бюджетной сферы недополучают в виде зарплат. А потом мы удивляемся забастовкам врачей и учителей, потому что им урезают стимулирующие и компенсационные выплаты. Иными словами, страдает вся социальная инфраструктура, а следовательно и все мы", - говорит Лосева.

Она попросила гостя студии, руководителя антикоррупционного комитета Московской области Сергея Королёва рассказать, какие преступные схемы используют чиновники и как можно перекрыть эти каналы.

"Коррупция - это некая такая субстанция, наверное, которая живёт в подсознании каждого фактически чиновника. Есть только исключения, эти исключения - они, к счастью, есть, но их не так много. И она постоянно трансформируется. Это живой организм, который постоянно адаптируется к изменению законодательства, к появлению новых каких-то методик выявления коррупционных схем. С учётом непосредственно общественной активности. Поэтому она постоянно трансформируется, с точки зрения того, чтобы уходить от ответственности", - поясняет Королёв.

По его словам, у него в последнее время сложилось впечатление, что кроме центрального аппарата ФСБ и центрального аппарата Следственного комитета другие ведомства, в том числе территориальные отделы СКР и ФСБ, не работают с точки зрения выявления фактов коррупции.

"Они вовлечены в эти схемы, они являются неотъемлемой частью на местах этих схем. Они либо закрывают глаза, за счёт чего дальше - от муниципалитета либо от более вышестоящих региональных властей - получают квартиры для своих сотрудников, получают по льготным условиям земельные участки, получают другие какие-то преференции. Потому что сегодня система так устроена - я здесь тебе помог, а ты мне здесь помог. Здесь нет прямых взяток и откатов. Здесь именно такие, так скажем, нематериальные услуги, которые являются коррупционной составляющей, и это прямая коррупция", - говорит эксперт.

К примеру, говорит Королёв, когда прокурор не возбуждает уголовное дело и не направляет его в Следственный комитет, выявив нарушение, даже грубое нарушение, а вместо этого даёт поручение своим сотрудникам отписать ситуацию, размыть её до "административки".

В свою очередь член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заметил, что государство принимает всё-таки меры по борьбе со взяточниками - наряду с усилением карательной политики формируется запрос на институт неотвратимости наказания.

"Это наиболее действенное лекарство от этого зла. И отсюда те инициативы, которые поступают в парламенты, на разных уровнях, и разные предложения, поскольку антикоррупционное законодательство у нас достаточно многогранно и разнопланово. Так вот, срок давности - это один из вопросов, который сегодня обсуждается, для того чтобы работал институт неотвратимости наказания", - пояснил Выборный.