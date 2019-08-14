Ворота Идлиба распахнуты, а турки заставили отступить США

Автор:

Покровский Александр

С фронтов боёв против громадного анклава террористов в сирийских провинциях Хама и Идлиб поступают всё более оптимистичные сообщения.

За последние дни и часы силами правительственной Сирийской арабской армии (САА) занят целый ряд населённых пунктов к западу от ключевого города Хан-Шейхун. С высоты Таль-Аас уже виден этот некогда один из главных опорных пунктов боевиков запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* и созданной британской разведкой группировки «Белые каски».

Напомним, что именно в Хан-Шейхуне эта группировка, тесно аффилированная с признанной ООН террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»*, организовала один из крупнейших спектаклей в своём роде, обвинив сирийское правительство в химической атаке на гражданское население.

Потеря этого пункта прикормленными Англией террористами открывает путь к объективному расследованию того случая. В чём, впрочем, фактически нет необходимости – провокация была слеплена так грубо, что только западные политики и западная пресса продолжали яростно токовать про вину Дамаска, изображая из себя глухарей, да к тому же слепых. Но и процессуальное оформление реальной картины дел тоже лишним не будет.

Что значит потеря Хан-Шейхуна

Что эта потеря неизбежна, очевидно для подавляющего большинства наблюдателей. Да и для самих боевиков, которые, как сообщают сирийские военные, отступают на север. И хотя часть террористов оттягивается к городу, обеспечивая, судя по всему, коридор для выхода нусровцев из лежащего южнее Хан-Шейхуна так называемого Латаминского выступа, сама конфигурация линии фронта на карте говорит о том, что организованная оборона города продлится недолго. Если вообще случится. Ибо боевикам мучительно трудно сосредоточить необходимые силы на позициях, которые подвергаются постоянным и неустанным артиллерийско-авиационным ударам сирийской армии и российских ВКС. До центра города между тем правительственным силам остаётся 2-3 км.

Хан-Шейхун. Фото: www.globallookpress.com

Таким образом, на западе от Хан-Шейхуна фронт взломан. Сейчас его доламывают также восточнее. После чего окружение тех, кто не успеет выскользнуть из мешка, можно будет считать состоявшимся. Их дальнейшее неизбежное уничтожение в свою очередь будет означать конец Латаминского выступа и окончательное освобождение провинции Хама от террористов.

Это же, по мнению военных аналитиков, будет одновременно означать, что открыты и «ворота Идлиба». Хан-Шейхун служил ключом к этим воротам. За годы «сидения» в своём анклаве террористы сумели довольно прилично укрепить оборону, пользуясь благоприятными для этого условиями местности. С остающейся, в общем-то, довольно умеренной боеспособностью основного состава сирийской армии проламывать такую оборону можно было долго и весьма кроваво. Взятие же Хан-Шейхуна по сходящимся направлениям делает огромный проран в обороне «Ан-Нусры»* и при умелом использовании складывающихся обстоятельств позволит правительственным силам выйти на оперативный простор.

Это, конечно, не будет означать оперативного простора в духе Великой Отечественной войны, так как у здешних террористов нет единой армейской системы, а потому нет и ярко выраженного тыла – различные отряды способны защищать свои опорные населённые пункты и глубоко за линией фронта. Но всё же одно дело – постепенно подавлять сопротивление таких отдельных отрядов (а при освобождении провинции Дараа была ярко продемонстрирована слабость их обороны), и другое – проламывать систему почти натуральных укрепрайонов («а-ля Сирия», конечно), управляемых головкой террористической организации.

Так что можно надеяться, что дальнейшая операция по зачистке последнего крупного бандитского анклава на территории Сирии пойдёт уже легче. Особенно если будет санирована давняя проблема САА – слабая оборона флангов, на которую сажают обычно не самых подготовленных и мотивированных бойцов не элитных дисциплинированных частей.

А что думают турки?

Действительно, что думают по этому поводу турки, примерно год назад занявшие весьма неуступчивую позицию относительно добивания идлибской группировки террористов?

Турецкое руководство тогда формально выступало с озабоченностью судьбами мирного населения, которое и правда, скорее всего, сильно бы пострадало в ходе боевых действий. В то же время опытные наблюдатели по сирийской теме указывали, что, фактически выступив в роли защитников антиправительственных группировок в Идлибе, турецкое руководство закрывало сразу несколько полезных для себя пунктов.

Во-первых, Анкара сохраняла за собой контроль над одной из самых важных и плодородных провинций Сирии. Страны, напомним, которую новоосманское турецкое руководство считает если не прямо враждебной, то по крайней мере неприятельской. Не стоит также забывать, что Сирия много веков была провинцией Османской империи.

Во-вторых, имелся шанс с помощью протурецких группировок победить в этом анклаве враждебную «Ан-Нусру»* в её новых реинкарнациях. А в условиях, когда саудовская помощь этой некогда просаудовской группировке сократилась, можно было рассчитывать, что часть нусровцев (и тех, кто оказался под ними, в так называемом союзе) переметнётся на сторону протурецких группировок. И тогда фактический отрыв Идлиба от Сирии можно было бы считать зацементированным.

Были и другие, менее амбициозные расчёты, но по факту большинство из них провалились. «Ан-Нусра»* оказалась неуправляемой, и скорее это она зачистила провинцию от протурецких «умеренных» банд, нежели наоборот. В последние месяцы сложился определённый «статус-кво», когда каждая банда контролировала свой район, но стратегический контроль над анклавом уверенно держала «Нусра»*. Турки же, включая их посты на линии разделения с правительственными силами, оказались стороной страдающей.

А затем – у значительной части наблюдателей сложилось такое ощущение – Анкаре было что-то важное обещано, чтобы она могла и лицо сохранить, и ей самой надоевшую проблему решить. Поэтому многие сегодня с ухмылкой подмечают, что официальная Турция почти никак или очень вяло реагирует на происходящее в районе северной Хамы и Идлиба.

А теперь – американцы!

Всё это вместе взятое заставляет часть аналитиков высказать гипотезу, что туркам из Москвы дали карт-бланш на куда более чаемую ими операцию по зачистке северной Сирии, Рожавы, занятой враждебными туркам курдами. Здешние курды – застарелая головная боль Анкары, которая вообще боевиков Курдской рабочей партии считает террористами, а курдские анклавы в Рожаве – их тыловой базой.

Проблема, однако, состояла в том, что курдов усиленно поддерживали американцы. Точнее, не столько поддерживали, сколько использовали их в качестве своей опоры в Сирии. Но таков уж закон природы: нуждаешься в опоре – вынужден её и укреплять.

Таким образом, Анкара оказалась чужой на этом празднике жизни. С одной стороны она противостояла Дамаску, который сидит на плечах у России, с коей Турция завязана многими важными взаимными интересами. С другой стороны ей противостоят курды, сидящие на плечах у США. Получается война на два фронта, когда к тому же ясно, что Дамаск от Идлиба не отступится, а курды будут стоять на своём, покамест за ними будет стоять Вашингтон.

Фото: www.globallookpress.com

И? И вот в результате Анкара фактически объявила Вашингтону… войну! Тихую, конечно, холодную, но на фоне прочей стаи чёрных кошек, пробежавших между сторонами, и этого для США было достаточно. Судя по поступающим сообщениям, Турция довольно зримо намекнула Вашингтону, чтобы Америка отступилась от курдов в Сирии. Ибо зачистка их будет проводиться всё равно, и, соответственно, Вашингтон всё равно окажется в состоянии выбора между союзником по НАТО и союзником по дербану Сирии.

Подобными заявлениями Анкара сама себе фактически отрезала путь к отступлению. Турецкое руководство село на велосипед, катящийся с горы. Где-то надо было ударить кулаком по столу, чтобы хотя бы сохранить лицо. И вот тут, похоже, из Кремля и было подсказано решение – и даны наверняка необходимые гарантии, как туркам удержаться на летящем под горку велосипеде.

Какова была эта подсказка, мы если и узнаем, то не скоро. Но результаты её видим воочию. Освобождение сирийской территории от последней крупной террористической банды началось, причём помалкивают по этому поводу не только турки, но и американцы, окончательно во всём запутавшиеся. И одновременно США в ответ на турецкие демарши отвечают… заявлениями, что «переговоры между США и Турцией привели к важному прогрессу в создании устойчивого механизма безопасности для решения наших общих проблем безопасности в северо-восточной части Сирии». Это слова госсекретаря США Майка Помпео, записанные в его Twitter. И тут же он добавил: «Создание зоны безопасности будет важным шагом к достижению мира и безопасности».

Именно создание «зоны безопасности» – сиречь зоны оккупации – и было главной постулируемой целью Турции. Как видим, официальный Вашингтон на это своё добро дал.

Турция добилась от США отступления в Сирии!

* «Джебхат ан-Нусра» – запрещенная в России террористическая организация.