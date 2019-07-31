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Воронин объяснил, почему Самедов часто менял клубы

31 июля 2019, 18:09  •  58 • Украина
Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины по футболу Андрей Воронин высказал мнение о том, почему его бывший одноклубник, полузащитник Александр Самедов часто менял клубы, большинство которых были из Москвы.
 
© Владимир Астапкович РИА Новости
 

«Болельщики видят конечную стадию, уже сам переход, а не причины, по которым этот переход состоялся. А мне известно всё. Как Саня из «Динамо» уходил, из «Локомотива», из «Спартака», в который потом вернулся… И если бы болельщики владели той же информацией, то и отношение к Самеду поменяли бы», — приводит слова Воронина «Советский спорт».

По его словам, болельщикам не стоит забывать, что клубы порой не очень хорошо обращаются с футболистами.

«Тогда бы и свой «праведный гнев» они обращали совсем в другую сторону. Неужели кто-то думает, что Саша гнался за длинным рублём? Да никогда такого не было. Это не про него. Если он уходил, то отнюдь не по финансовым причинам. По сути, у него не оставалось выбора», — добавил украинец.

Самедов начал профессиональную карьеру в московском «Спартаке» в 2002 году, после чего перешёл в «Локомотив», а затем в «Москву» и в «Динамо». В 2012 году он вернулся в «Локомотив», а ещё спустя четыре года — в «Спартак». Последним клубом в его карьере стали самарские «Крылья Советов».

Ранее Воронин рассказал, что просил Самедова не спешить с решением о завершении карьеры.

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