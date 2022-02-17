«Воронеж» на страже: как обновляется российская система предупреждения о ракетном нападении

Радиолокационные станции (РЛС) нового поколения «Воронеж» составят основу российской системы предупреждения о ракетном нападении к 2030 году. Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков. По его словам, ввод в строй этих комплексов и других средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками, обеспечит завершение перевооружения на РЛС нового поколения. Эксперты отмечают, что высокий модернизационный потенциал и улучшенные характеристики современных РЛС значительно усилят российскую систему предупреждения о ракетном нападении.

К 2030 году система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России будет усилена за счёт модернизации радиолокационных станций «Воронеж» и постановки на дежурство новых комплексов. Об этом заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС России полковник Сергей Сучков.

«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (радиолокационных станций высокой заводской готовности. — RT), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех», — сообщил Сучков в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения системы на РЛС нового поколения.

«Преимущество новых станций в том, что РЛС типа «Воронеж» могут быть легко и быстро построены, а также модернизированы в соответствии с необходимостью в процессе эксплуатации. В этом заключается существенное их отличие от РЛС предыдущих поколений, имевших жёсткую статичную архитектуру, при которой конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации», — пояснил он.

Сучков добавил, что РЛС «Воронеж» гораздо экономичнее и имеет больший модернизационный потенциал благодаря блочно-модульной архитектуре.

«Это позволяет при необходимости значительно увеличить информационно-технические характеристики РЛС», — рассказал глава центра.

Кроме того, прежние станции характеризовались внушительными размерами и чрезвычайно высоким энергопотреблением, тогда как для новых РЛС требуется в четыре-пять раз меньше энергии. Также снижены требования к размерам технологической площадки и количеству личного состава, работающего на станции.

«При этом тактико-технические характеристики современных РЛС не только не ухудшились по сравнению с прежними, а по некоторым параметрам превзошли их», — подчеркнул полковник Сучков.

СПРН состоит из двух эшелонов: наземный включает в себя сеть радиолокационных станций, космический — орбитальную группировку, которая фиксирует старт баллистических ракет.

Рубежи предупреждения

Создание отечественной системы предупреждения о ракетном нападении было запущено в начале 1960-х, когда в военно-научных кругах сформировалось убеждение в необходимости решения проблем раннего обнаружения ракетного нападения и постоянного контроля за состоянием и изменением космической обстановки.

В 1961—1962 годах ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли ряд постановлений о строительстве сети наземных РЛС по периметру страны. Особое внимание уделялось прикрытию северо-западной части Советского Союза.

В 1960-х на вооружение были приняты РЛС надгоризонтного обнаружения первого поколения 5Н15 «Днестр» и 5Н86 «Днепр», спроектированные в Радиотехническом институте АН СССР. В первой половине 1970-х годов стартовала разработка станций второго поколения 5Н79/90Н6 «Дарьял».

Уже в начале 1970-х годов Советскому Союзу удалось создать непрерывное радиолокационное поле на основных направлениях.

Военнослужащие во время боевого дежурства на командном пункте РЛС

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Одновременно с созданием сети РЛС успешно развивалась система противоракетной обороны Москвы, получившая название А-135 «Амур». Этот уникальный комплекс также стал частью СПРН. С конца 1980-х годов система защищает Центральный промышленный район, обладая возможностью отразить ограниченный ядерный удар.

Однако единая система перестала существовать с распадом СССР. Тогда за пределами России оказались ряд недостроенных объектов и семь радиолокационных станций: в Латвии (Скрунда), Белоруссии (Барановичи), на Украине (Мукачево, Севастополь), в Азербайджане (Габала) и Казахстане (Балхаш, Гульшад).

Интенсивное восстановление возможностей СПРН началось в 2000-х годах. Так, в 2003-м в Белоруссии возобновилось боевое дежурство на РЛС второго поколения 70М6 «Волга». В России Минобороны провело модернизацию стоящих на вооружении станций и разместило заказы на производство радаров высокой заводской готовности «Воронеж-М» разработки АО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца».

Первая РЛС проекта «Воронеж» заступила на опытно-боевое дежурство в декабре 2006 года в Ленинградской области. Постепенно были введены в строй станции в Краснодарском крае, Калининградской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях, а также в Оренбургской области. Последние три РЛС заработали в декабре 2017 года, предоставив России сплошной радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений.

Радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж-М» и «Воронеж-ДМ» предназначены для обнаружения баллистических ракет (в том числе межконтинентальных) на траекториях полёта, а также для определения типа целей.

Испытания системы

В феврале 2021 года стало известно, что обновлённая СПРН прошла государственные испытания. Об этом сообщил генеральный конструктор системы и гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.

«Нам предстояло — и сегодня мы эту задачу решили — на новых технологиях с высокопроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку этой информации и передачу её на высшие командные пункты военно-политического руководства страны. Эта задача сегодня решена. В конце декабря 2020 года мы успешно завершили государственные испытания системы ПРН в целом и командного пункта в частности», — заявил Боев в эфире телеканала «Звезда».

Ранее он сообщал, что в ходе модернизации были улучшены каналы передачи данных, вступили в строй новые локаторы и командные пункты.

РЛС нового поколения «Воронеж»

РИА Новости

© Игорь Зарембо

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT отметил, что новые двухэшелонные РЛС создают более плотную систему перехвата и позволяют получать более полную информацию о старте ракет вероятного противника.

«Это создаёт надёжную систему предупреждения ракетного нападения. Но надо понимать, что СПРН — это только одна часть противоракетной обороны, кроме неё, есть ещё система контроля космического пространства и система противоракетной обороны города Москвы. Эти три системы и составляют систему ПРО нашей страны. Совершенствование одного из элементов этой системы, о котором мы говорим, влияет на надёжность всей системы предупреждения ракетного нападения», — рассказал военный эксперт.

Новые станции высокой заводской готовности значительно усилят возможности СПРН, подчеркнул Литовкин.

«Это очень интересные станции, которые собираются как конструктор, но потребляют гораздо меньше электричества по сравнению со старыми, и они более надёжные, более эффективные», — подчеркнул он.

Россия обладает всеми необходимыми технологиями, чтобы модернизировать систему и значительно усилить её эффективность, добавил военный эксперт.

«У нас очень мощная конструкторская школа в этой области, большой опыт. Мы создавали СПРН ещё в советское время, и она уже тогда работала с высокой эффективностью. Сейчас она модернизируется, внедряются новые элементы, новые конструкции», — отметил Литовкин.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT подчеркнул, что модернизация СПРН является очень актуальной, особенно после демонтажа соглашений о нераспространении ракетного вооружения, а также появления у США новых стратегических вооружений.

«Такая модернизация сейчас является очень актуальной, учитывая, что американцы не скрывают планов по разворачиванию систем, призванных наносить удар по территории нашей страны... Как раз к 2030 году у США это всё должно начать поступать на вооружение. Поэтому к этому времени мы должны уже развернуть свою систему и она должна быть в боеготовом состоянии», — отметил эксперт.

Система СПРН необходима для эффективного функционирования таких средств перехвата межконтинентальных ракет, как комплексы А-235 «Нудоль» и С-500, добавил Кнутов.

«Они способны не только поражать блоки межконтинентальных баллистических ракет, но и перехватывать спутники на низких орбитах опять же путём кинетического перехвата. Такое оружие имеют только две страны — Россия и США. Больше никто ничего подобного создать не смог. Это говорит об уровне технологий и развития нашего оборонно-промышленного комплекса», — заключил эксперт.