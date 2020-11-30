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Воробьев призвал не допускать чрезмерных ограничений из-за коронавируса

30 ноября 2020, 21:00  •  47 • Политика
У жителей Подмосковья должна быть возможность спокойно встретить Новый год, но при этом нужно соблюдать стандарты безопасности, необходимые из-за коронавирусной инфекции, заявил в понедельник, 30 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев. В связи с этим он поручил юристам внимательно присмотреться к ограничениям, которые могут быть избыточными.
Воробьев отметил, что в настоящее время главная задаче региона — избегать дальнейших ограничений в Московской области.
«Более того, обращаю внимание наших юристов, что нужно внимательно посмотреть и те из них [ограничения], которые могут быть избыточными на данном этапе, также должны быть внимательно рассмотрены, обсуждены с главным санитарным врачом», — приводит телеканал «360» слова Воробьева на совещании с зампредами.
Глава региона отметил, что сейчас перед Московской областью стоит задача сохранить работу предприятий и дать возможность жителям комфортно отметить Новый год.
По его словам, под стандартами безопасности он понимает «так называемые фильтры на предприятиях и ношение маски, соблюдение мер безопасности и гигиена рук».
Также губернатор рассказал, как в регионе будет проходить массовая вакцинация от коронавируса.
Ранее в этот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович призвала россиян максимально ограничить контакты в новогодние праздники из-за высоких рисков распространения коронавируса, пишет «Москва 24». По ее словам, у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он еще недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.
За последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших — в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691), Подмосковье (1064). За минувшие сутки от коронавируса скончались 368 человек, выздоровели 17 247.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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