Вопросы восприятия: почему американские чиновники расходятся в своих оценках положения ИГ в Сирии и Ираке

США рассчитывают, что территория Сирии «в течение пары недель» будет полностью освобождена от боевиков «Исламского государства»*. Такое заявление сделал и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан. Он также отметил, что сейчас Вашингтон ведёт переговоры с другими членами антитеррористической коалиции, которые должны «заполнить вакуум» после ухода США из региона. Вместе с тем директор ЦРУ Джина Хэспел и глава Нацразведки Дэн Коутс, выступая в конгрессе, отметили, что, несмотря на территориальные потери, под командованием ИГ всё ещё находятся «тысячи боевиков» в Ираке и Сирии. Причём в разведсообществе полагают, что в будущем группировка постарается вернуть под свой контроль районы на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что подобная разница в оценках связана с манипулированием имеющейся информацией для оправдания проводимой США политики.

Соединённые Штаты ожидают, что территория Сирии уже в ближайшее время будет полностью освобождена от боевиков группировки «Исламское государство»*. Такое заявление в ходе своей первой пресс-конференции в должности сделал исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

«Я бы сказал, что 99,5% территории, некогда контролируемой ИГ, были возвращены сирийцам. А в течение пары недель будет 100%», — заявил Шанахан.

По его словам, сейчас курдские формирования и другие поддерживаемые США силы готовятся к финальной схватке с боевиками «Исламского государства» на юго-востоке Сирии. Глава Пентагона также заявил, что террористы ИГ «больше не контролируют ключевые районы и населённые пункты».

При этом, говоря о декларированном ранее выводе американских войск из Сирии, Шанахан отметил, что США находятся на ранней стадии «взвешенного, скоординированного и организованного ухода» из арабской республики.

Исполняющий обязанности шефа Пентагона добавил, что сейчас американские власти ведут переговоры с другими членами так называемой антитеррористической коалиции, которые должны «заполнить вакуум» после ухода США из региона.

Позднее в пресс-службе Госдепартамента США сообщили, что 6 февраля в Вашингтоне пройдёт встреча глав МИД «коалиции», на которой будет обсуждаться «следующая фаза кампании в Ираке и Сирии».

«Тысячи боевиков в Ираке и Сирии»

Интересно, что практически одновременно с пресс-конференцией Шанахана в сенатском комитете по разведке конгресса США проходило заседание по вопросам международных угроз национальной безопасности страны. На этой встрече, в частности, присутствовали глава Национальной разведки США Дэн Коутс и директор ЦРУ Джина Хэспел.

Оба руководителя американских спецслужб (несмотря на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о победе над «Исламским государством») однозначно отметили, что в распоряжении группировки всё ещё находятся тысячи боевиков на территории Ирака и Сирии.

«Конфликты в Ираке и Сирии привели к появлению большого числа обученных и закалённых в сражениях боевиков, которые по-прежнему рассеяны по всему региону. Несмотря на то что ИГ близко к территориальному поражению в Ираке и Сирии, группировка вернулась к своим подпольным корням, продолжая планировать теракты и рассылать своих сторонников по всему миру», — сказал Коутс, выступая в конгрессе.

«ИГИЛ твёрдо намерено возродиться, и под его командованием по-прежнему находятся тысячи боевиков в Ираке и Сирии», — подчеркнул директор Нацразведки.

По его словам, несмотря на значительные потери территорий и личного состава, в распоряжении главарей этой группировки находится разветвлённая террористическая сеть, а также тысячи сторонников по всему миру. Коутс подчеркнул, что, согласно оценке его ведомства, в долгосрочной перспективе «Исламское государство» будет использовать имеющиеся недовольство и социальную нестабильность для возвращения под свой контроль территорий в Ираке и Сирии.

Аналогичную оценку численности боевиков ИГ в Ираке и Сирии в ходе своего выступления привела и директор ЦРУ Джина Хэспел: «тысячи боевиков». В связи с этим она отметила, что Соединённые Штаты должны завершить взятую на себя миссию в регионе.

Глава ЦРУ также рассказала, что формирования союзных США Сирийских демократических сил (SDF) держат под стражей «сотни иностранных боевиков», которые приехали воевать на Ближний Восток. Хэспел добавила, что сейчас разведсообщество пытается установить личности этих боевиков и вернуть их на родину, дабы эти террористы «не могли вернуться на поле боя».

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) в провинции Дейр эз-Зор

Reuters

© Rodi Said

«Есть разногласия по поводу того, кого можно и нужно относить к террористам»

Комментируя возможные причины подобного расхождения в заявлениях представителей силового блока США, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT напомнил, что риторика американской верхушки по сирийскому вопросу тоже значительно менялась в последние месяцы.

Так, если изначально Трамп заявлял о полной победе над «Исламским государством», благодаря которой американские войска могут быть выведены из Сирии, то позднее как сам президент США, так и члены его кабинета сделали ряд заявлений, общая суть которых заключалась в том, что ни порядок, ни сроки вывода войск из САР не будут конкретно обозначены.

«Было сказано, что вывод войск, подробности и так далее будут зависеть от конкретной ситуации в Сирии и политики США в регионе. Из этих заявлений очевидно, что США не собираются полностью выводить свои войска, тем более в ближайшее время. Последние заявления говорят о том, что политика Соединённых Штатов «уходя, оставаться» продолжается. На мой взгляд, в какой-либо форме присутствие США, тем более их влияние на ситуацию в Сирии будет продолжаться», — заявил эксперт.

При этом собеседник RT полагает, что особых противоречий в заявлениях представителей американских властей на самом деле нет, поскольку, с одной стороны, уничтожение существовавшего на территории Сирии и Ирака псевдогосударства, «халифата» ИГ — это свершившийся факт, однако, с другой стороны, оставшиеся отряды игиловцев сейчас вливаются в вооружённые группировки, которые создавались и создаются США.

«Так что различные заявления — продолжение политики США, которые не собираются уходить из Сирии и давать сирийскому народу самостоятельно решать свою судьбу и выбирать лидеров. Причиной не может быть то, что разными американскими институтами по-разному оценивается ситуация в Сирии. Это просто оправдание политики», — подчеркнул Долгов.

В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с RT констатировал, что сегодня никто с точностью не может сказать, сколько джихадистов находится в Сирии и какими силами в действительности располагает ИГ.

«Это связано как с тем, что оценки существенно отличаются, так и с тем, что есть разногласия по поводу того, кого можно и нужно относить к террористам. Есть довольно большая «серая зона» между так называемой умеренной оппозицией и террористическими организациями, и эта зона может интерпретироваться по-разному», — отметил эксперт.

«Неудивительно, что американские чиновники используют те оценочные данные, которые им удобны в данный конкретный момент. Когда надо обосновать правильность решения Трампа о выводе американских войск из Сирии, говорят о 99%. А когда необходимо, например, обосновать сохранение и продолжение американской военно-воздушной операции в Сирии, говорят, что контролируемые террористами анклавы достаточно велики. Удивляться особенно нечему», — добавил Кортунов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.