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Вопросы уже принимаются: прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
09 июня 2019, 11:39 • 55 • В России
20 июня состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы граждан. Как отметили в Кремле, дискуссия коснётся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. В 2018 году президент уделил специальной программе более четырёх часов. Тогда впервые в обсуждении участвовали главы регионов и федеральные министры.
© Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
«20 июня в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, МИР, радиостанций «Маяк», «Вести FM» и Радио России выйдет ежегодная специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
Россияне смогут задать свои вопросы, позвонив по телефону, отправив смс- или ммс-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Также возможно послать обращение через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом случае предусмотрена возможность написать текстовый вопрос или записать видеоролик.
Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и ОК Live.
Приём вопросов стартовал в 8:00 утра по московскому времени 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Ожидается, что самые интересные и актуальные вопросы адресуют лидеру страны во время прямой трансляции.
Отмечается, что вопросы в формате смс- и ммс-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с номеров российских операторов связи. Написать обращение можно только на русском языке, причём его объём не должен превышать 70 знаков.
Прямая линия с президентом
Новая прямая линия с президентом станет 17-й по счёту. Впервые этот формат был опробован в 2001 году и с тех пор проводился систематически. Мероприятие не проходило только в 2004 и 2012 годах.
Когда Путин занимал должность премьер-министра России, программа выходила под названием «Разговор с Владимиром Путиным».
Первый эфир прямой линии в 2011 году длился 2 часа 20 минут, за это время Путин ответил на 47 вопросов. В 2018 году программа длилась уже 4 часа 20 минут. Тогда президент уделил внимание 73 вопросам, причём 32 человека смогли задать их лично во время прямого включения.
По данным исследования компании Mediascope, прямую линию с Путиным в 2018 году посмотрели около 5,8 млн россиян.
Путин по итогам прямой линии выступил с рядом поручений. В частности, глава государства распорядился уменьшить до 6% ставку по ипотеке для многодетных семей, обеспечить поддержание уровня зарплат бюджетников и их дальнейшее увеличение, а также субсидирование внутренних перелётов по России.
Отметим, что в 2018 году программа прошла в обновлённом формате. На прямой линии появились включения с губернаторами и членами правительства. Сам президент объяснил необходимость участия чиновников в передаче их персональной ответственностью перед жителями РФ.
«Персонификация должна быть очевидной. Вот с этим в том числе и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса. Страна их должна знать и видеть», — сказал Путин, подводя итоги прямой линии в 2018 году.
Он выразил мнение, что после программы губернаторы и члены правительства «дополнительно почувствовали ответственность на плечах». Путин рассказал, что в целом остался доволен ответами чиновников, отметив, что важно обратить внимание на их последующие действия.
Добавим, что одним из наиболее ярких моментов прямой линии в 2018 году стало обращение к Путину украинки Ирины Баракат, которая пострадала при обстреле в Сирии. Её историю подробно рассказывал RT.
Баракат жила в САР с мужем-сирийцем. В ходе военного конфликта она помогала сирийским и российским военнослужащим, но в 2016 году получила тяжёлые ранения, приведшие к инвалидности. Ирину отправили на лечение в Санкт-Петербург, где она пробыла два года.
В Сирии у неё остались муж и трое детей, которые не могли приехать в Россию без приглашения, для оформления которого был необходим российский паспорт. Услышав обращение Ирины в ходе прямой линии, Путин пообещал помочь. Уже в конце июня 2018 года женщина получила гражданство, а её семья прилетела в Санкт-Петербург.
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