Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину

Как считает публицист Армен Гаспарян, общественность получила ответы на вопросы о депортированной журналистке Елене Бойко, которые открыто не задавались.

Вопросы об украинской журналистке Елене Бойко, которую Россия депортировала на Украину, получили ответы. Так считает публицист Армен Гаспарян, комментируя статью в издании "Комсомольская правда".

В опубликованном 18 январе материале журналисты пишут, что у Бойко был не только украинский паспорт, но еще польские и венгерские документы. Что касается ситуации с депортацией в Харьковскую область, то журналистка сама попросила ее доставить туда.

Изначально российская сторона предлагала уроженке Львовской области выбрать любой украинский город, включая и те, что распложены в ДНР и ЛНР. Однако Бойко не очень хорошо относится к республикам Донбасса.

Издание также утверждает, что журналистка якобы работала в интересах СБУ, собирая информацию о деятельности украинской политэмиграции*.

"Еще один взгляд на историю Бойко. Если все так и есть - вопросы, которые открыто не задавались, получили ответы", - написал Гаспарян в Twitter.

Напомним, ранее стало известно о том, что депортированную журналисту Елену Бойко арестовали по решению суда Харькова.

Еще один взгляд на историю Бойко. Если все так и есть - вопросы, которые открыто не задавались, получили ответы https://t.co/H9dXUMxaus — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 19 января 2019 г.

* "Комсомольская правда"