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Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
19 января 2019, 19:39 • 272 • Политика
Как считает публицист Армен Гаспарян, общественность получила ответы на вопросы о депортированной журналистке Елене Бойко, которые открыто не задавались.
Вопросы об украинской журналистке Елене Бойко, которую Россия депортировала на Украину, получили ответы. Так считает публицист Армен Гаспарян, комментируя статью в издании "Комсомольская правда".
В опубликованном 18 январе материале журналисты пишут, что у Бойко был не только украинский паспорт, но еще польские и венгерские документы. Что касается ситуации с депортацией в Харьковскую область, то журналистка сама попросила ее доставить туда.
Изначально российская сторона предлагала уроженке Львовской области выбрать любой украинский город, включая и те, что распложены в ДНР и ЛНР. Однако Бойко не очень хорошо относится к республикам Донбасса.
Издание также утверждает, что журналистка якобы работала в интересах СБУ, собирая информацию о деятельности украинской политэмиграции*.
"Еще один взгляд на историю Бойко. Если все так и есть - вопросы, которые открыто не задавались, получили ответы", - написал Гаспарян в Twitter.
Напомним, ранее стало известно о том, что депортированную журналисту Елену Бойко арестовали по решению суда Харькова.
* "Комсомольская правда"
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