«Вопросы, о которых нельзя забывать»: почему Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по спецоперации на Украине

Постпред РФ Василий Небензя объяснил причины, по которым Россия заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением спецоперации на Украине. По словам дипломата, этот документ противоречил коренным интересам украинского народа и был направлен на спасение той системы власти в Киеве, которая привела страну к трагедии. Небензя также подчеркнул, что авторы резолюции проигнорировали многие вопросы, включая многолетнюю войну в Донбассе и последовательный уход украинских властей от выполнения Минских соглашений. При этом постпред добавил, что сегодня СМИ забиты фейками о действиях ВС РФ на Украине. Эксперты отмечают, что Западу выгодно перекладывать вину за сложившийся кризис на Россию, поскольку это сдерживает его геополитического конкурента.

Россия была вынуждена заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН, представленной США и осуждающей специальную операцию на Украине, поскольку документ имел антироссийский и антиукраинский характер. Об этом в ходе своего выступления в Совбезе заявил постпред РФ Василий Небензя.

«Главная причина нашего негативного голосования — это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет. Если бы его авторы попытались придать ему хотя бы отдалённо напоминающий сбалансированный документ вид, они не оставили бы «за скобками» вопросы, о которых нельзя забывать в контексте украинской проблемы», — пояснил Небензя.

Среди этих вопросов российский постпред назвал неконституционный государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, войну, которую новые власти развязали против жителей восточных регионов страны, игнорирование ими выполнения Минских соглашений при попустительстве западных кураторов и размещение на линии разграничения в Донбассе карательных батальонов, состоящих из радикалов и неонацистов.

Помимо этого, отметил дипломат, в проекте резолюции нет ни слова о преступлениях, которые были совершены на Украине за последние восемь лет. Речь идёт о сожжённых заживо протестующих против госпереворота в одесском Доме профсоюзов и расстреле на Майдане митингующих снайперами. Расследование этих трагедий затягивалось киевскими властями, притом что виновные в одесской трагедии известны, а признания самих снайперов «недвусмысленно подтверждают, что бойня на площади Независимости была провокацией лидеров «майдана».

Однако Запад все эти факты игнорирует или вешает на них ярлык «российской пропаганды», подчеркнул Небензя. Хотя именно западные страны причастны к тому, что ситуация на Украине привела к нынешним событиям.

«Хорошо бы было включить в проект и честную оценку роли в раздувании украинского кризиса наших западных коллег, которые не только стояли за майданным переворотом, но и фактически выдали Киеву карт-бланш на любые действия и шаги, немыслимые для любого цивилизованного государства», — заявил дипломат.

Постпред РФ Василий Небензя

© AP Photo/Mary Altaffer

Он пояснил, что при попустительстве США и Европы Киев развернул масштабную кампанию по дискриминации русскоязычного населения, прославлению нацистских «героев» и притеснению СМИ с альтернативной точкой зрения.

«Вы сделали Украину пешкой в вашей геополитической игре, ни капельки не заботясь об интересах украинского народа. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит не только на нынешнем украинском руководстве, но и на вас, господа», — указал постпред РФ.

Фейк на фейке

Дипломат также обратил внимание на раскручивающуюся в западных СМИ и соцсетях информационную кампанию вокруг спецоперации ВС РФ. Он подчеркнул, что зачастую в ней используются фейки.

«Не могу не отметить, что в пропагандистском угаре наши западные коллеги очень часто используют картинки из Донбасса, выдавая их за последствия так называемой российской агрессии на Украине... Такими фейками сейчас переполнен интернет», — заявил Небензя.

По его словам, распространяемые фейки настолько вопиющи, что на это обратили внимание даже в британской медиакорпорации BBC.

«Конфликт на Украине: в сети появилось множество вводящих в заблуждение изображений»

© www.bbc.com

На её сайте накануне появилась статья с заголовком «Конфликт на Украине: в сети появилось множество вводящих в заблуждение изображений», в которой разоблачаются ряд фейковых видео и фото.

«Среди тех, что проверила BBC, есть кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах, а также изображения войск на учениях», — говорится в материале.

Публикация на эту тему под названием «Пропаганда: пользователей «бомбят» фейковыми видео о вторжении на Украину» была размещена и на сайте американского новостного агентства AP 24 февраля.

«Пропаганда: пользователей «бомбят» фейковыми видео о вторжении на Украину»

© apnews.com

«Маленький экран смартфона... несёт в себе угрозу мгновенного распространения опасной и даже смертоносной дезинформации», — следует из статьи американского издания.

Беспрецедентное распространение фейков вокруг украинских событий констатировал 26 февраля и американский телеканал NBC в материале «Война на Украине породила новую волну дезинформации».

«Война на Украине породила новую волну дезинформации»

© www.nbcnews.com

«Сцены из видеоигр, выдаваемые за реальные, — относительно новая и набирающая популярность форма дезинформации в TikTok и Twitter. По мере того как игры становятся реалистичнее, она всё сильнее набирает обороты», — подчеркнули авторы материала.

В качестве примера они привели публикацию в официальном Twitter Минобороны Украины кадров из авиасимулятора Digital Combat Simulator World, которые якобы показывают, как украинский Миг-29 сбивает российский Су-35. Как выяснилось позднее, ролик был смонтирован одним из пользователей YouTube, который прямо в этом признался.

Однако это единичные публикации в западных СМИ. Подавляющее большинство иностранных средств массовой информации и медиаплощадок игнорируют российскую точку зрения на происходящие события и ограничивают российские СМИ в её трансляции.

Так, 24 февраля Facebook ограничил официальные аккаунты телеканала «Звезда», информагентства РИА Новости, интернет-ресурсов «Лента.Ру» и «Газета.Ru» в возможности публиковать свои материалы минимум на 90 дней. Требования властей РФ снять эти ограничения были проигнорированы компанией Meta, в которую входит соцсеть. В связи с этим Роскомнадзор с 25 февраля начал ограничивать доступ к Facebook. Также ведомство инициировало административное расследование в отношении ряда российских СМИ, которые распространяли недостоверную информацию. В их числе «Эхо Москвы», «Медиазона»*, «Дождь»**, «Крым.Реалии»***, «Новая газета».

Забытая история

Между тем эксперты отмечают, что происходящее сегодня на Украине имеет все основания на параллель с событиями в Югославии, о которых на Западе стараются не вспоминать. Тогда Совбез ООН квалифицировал ситуацию в Косове как угрозу для мира, не называя при этом Югославию стороной, единственно ответственной в ухудшении ситуации. Резолюции СБ адресовались всем сторонам конфликта.

Позднее утверждение об «угрозе» было ложно истолковано США и странами НАТО и использовано в качестве аргумента для силовой операции. Ещё одним оправданием с их стороны стало заявление о «гуманитарной интервенции» для защиты прав человека.

По оценкам сербской стороны, в результате авиаударов натовских военных тогда погибли более 2,5 тыс. человек, в том числе дети, ранения получили около 12,5 тыс. При этом бомбы сбрасывались не только на военные, но и на гражданские объекты Югославии. А среди использованных НАТО боеприпасов были и те, что содержали обеднённый уран. Это привело к резкому росту уровня онкологических заболеваний среди мирного населения.

«Однако ни США, ни европейским странам не выгодно сегодня вспоминать Югославию и тем более проводить параллели с Украиной и причинами, побудившими Россию начать спецоперацию в стране. Ведь тогда у Запада ломается вся аргументация», — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

Готовы идти до конца

В целом, как отмечают аналитики, Запад продолжает свой курс по очернению России и не намерен от него отступаться, даже когда ему указывают на ложность обвинений в адрес Москвы. Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, США и их союзники в последнее время вели против России не просто информационную, но и дипломатическую войну.

«Сегодня Запад полностью отбросил любые дипломатические и политические приличия. И там готовы идти до конца наперекор всем доводам и фактам», — отметил эксперт.

Евстафьев подчеркнул, что западные страны изначально способствовали развитию нацистских настроений на Украине, считая это эффективным инструментом в борьбе с Россией.

«Запад завёл себе ручной фашизм, как и в 1933—1936 годах в Германии. Он считал, что тот германский фашизм подконтролен и его можно использовать против СССР. Но германский фашизм вошёл в противоречие с англосаксонским и обернулся угрозой для Европы. А украинский фашизм так и остался «безопасным», потому что никаких интересов у украинского олигархата, кроме как наворовать, не было и нет», — пояснил аналитик.

В свою очередь, Александр Асафов отметил, что западные страны сегодня демонстрируют избирательную слепоту в отношении фактов, так как признание преступлений Киева не соответствует их насущным геополитическим задачам.

«Факельные шествия, убийства мирных жителей, преследование неугодных СМИ и политиков — не видеть всё это было сознательным выбором европейцев и американцев. В противном случае они бы признали свою ответственность за те беззакония, которые творились и не были ими пресечены в самом начале», — подчеркнул Асафов.

Плохо то, что все заявления, которые сейчас делаются западными политиками, воспринимаются остальными как истина в последней инстанции, добавил эксперт.

«На самом высоком уровне Запад считает, что его слова в доказательствах не нуждаются. И очень печально, что анализ и какой-либо фактчекинг уходят в прошлое под давлением угрозы наказания инакомыслящих», — пояснил Асафов.

Схожую точку зрения выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко. По его словам, принцип лжи во благо собственных интересов давно уже стал ведущим в политике США. Тем более что всё информационное пространство ими фактически контролируется. Ведь с их подачи Европа блокирует вещание российских СМИ, а соцсети ограничивают для них свои площадки.

«Поэтому нынешний Запад сознательно навязывает миру своё видение украинского кризиса и перекладывает вину на Россию в безапелляционной манере. Ведь им это выгодно, так как сдерживает основного геополитического конкурента и противника», — резюмировал Оленченко.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 29.09.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

*** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.