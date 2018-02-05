Вопросы Министерству обороны без надежды на ответ • 823 • Аналитика







Хотя нет, мы же отомстили... Нанесли удар высокоточным оружием и уничтожили более 30 боевиков! От этого кому-то стало легче? Семье Филиппова? Странная какая-то арифметика у нашего МО.





Многие уже в курсе того, что в провинции Идлиб сбит наш Су-25. Боевики опубликовали видео падающего с горящим крылом самолета, и даже больше того. Представитель "Сирийской народной армии" подтвердил уничтожение самолета и пилота.



В развитие темы появились рассказы о гибели российского пилота, майора Романа Филиппова. Причем рассказы достаточно интересные. Отстреливался до последнего патрона и когда понял, что ему грозит плен, подорвал гранату. Забрал с собой ещё парочку боевиков.



Рассказ вполне правдивый. Филиппов не мальчик и прекрасно представлял, что ему грозит в плену. Потому и обсуждать подвиг этого солдата не будем. Отстреливался, не сдался в плен, значит уже герой. И память о нем сохранится в истории части, где он служил. Разговор пойдет несколько о другом.



Кстати, о версии, которую будут активно раскручивать СМИ. Об ошибке боевиков. Якобы хотели сбить сирийский самолет, а сбили российский. Увы, но специалисты говорят, что это полнейший бред. "Грачи" в Сирии есть только у ВКС РФ. Списать пуск ракеты на дебила боевика, который не различает самолеты тоже не получится. ПЗРК дебилам не дают. Не автомат.



Хочется поговорить о другом. И задать несколько неприятных вопросов Министерству обороны. На которые, конечно, ответа не будет.



Мы закончили операцию в Сирии или продолжаем?



Мы начнем замечать увеличение опасности для российских солдат и военных объектов в Сирии?



Зачем мы создаем для наших воинов "ситуации героизма"?



Здесь, на ВО, мы еще тогда сообразили, что будь рядом с Су-24 полагающийся по ситуации истребитель прикрытия, например, Су-35, турок на своем F-15 так бы и обозначал бы свое присутствие. И не надо было бы ни санкций вводить, ничего. И звезда кому-нибудь еще пригодилась бы.



Примерно то же самое и сегодня. Вопрос, а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?



Минобороны так много платит, что имеет право посылать на смерть?



А по-другому не рассматривается ситуация. Одиночный самолет над районом, занятым врагами. Хорошо вооруженными. И что, они все там должны были разбежаться при виде «Грача»?



Только по официальным данным, тем, что подтверждены МО РФ, мы уже потеряли в Сирии 44 военнослужащих. Теперь уже 45.



Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется. В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик).



А ведь были ещё и другие потери. Ми-24, разбившийся "по техническим причинам" возле аэродрома Хама. МиГ-29 и Су-33, которые свалились при посадке на авианосец. Су-24, который взорвался при взлете в Хмейним осенью прошлого года.



Сейчас многие сравнивают ситуацию в Сирии с ситуацией, в которой была Советская Армия в Афганистане. "Обсасывают" каждое действие со всех сторон. Тут правильно, тут не правильно. А ведь сравнивать эти события глупо. Точнее, не профессионально.



В Афганистане Советская Армия действовала самостоятельно. И лишь иногда использовала местные отряды. Читатели помнят наш разбор нападения на Хмейним. Когда мы вполне справедливо задавали вопрос о защите аэродрома. В Афганистане это было. Аэродром в Баграме сколько раз подвергался нападению? И закончилось это только после того, когда мы взяли под контроль охрану на 40-50 км.



В Сирии мы "помогаем" сирийской армии. И "дружим" с союзниками вроде Турции и Ирана. Про "активное взаимодействие с коалицией" думаю писать не нужно. Потому и опасность увеличивается. Проект «ЗЗ». В «новом миропорядке» Путина нет места чувству юмора



Мы не можем контролировать зоны защиты собственными силами. "Ну не смогла я, не смогла" будет звучать часто. С территории, которая контролируется кем-то из "союзников" напали... "Ну не смогла...".



Но идем дальше и задаем весьма важный вопрос: мы победили или проиграли в Сирии?



Простенький вопрос, на первый взгляд. А ответа на него нет! Победили? Тогда почему сбили "Грача"? Почему не проводятся зачистки территорий?



Проиграли? Кому? Где те, кто с нами пытался воевать? "Иных уж нет, а те далече"... Президент Путин рапортовал о если не победе, то…



Президент Асад вроде бы жив, здоров и управляет страной. ИГИЛ*, как псевдогосударство исчезло. Значит не проиграли?



В целом, на эту мировую «борьбу с терроризмом», нам как бы того… Вдоль лампаса. Вот честно. Нам реально ребят жалко, которые умирают не потому, что не умеют сами, а потому, что там, в верхах не умеют.



Все эти рапорты о том, что победили, разогнали, истребили… Понятно, что перемога нужна. Никак у нас без бравурных рапортов сегодня.



Просто потом, после всех этих заявлений, очередные жертвы на алтаре войны как-то не очень смотрятся.



Примерно так же, как и загробное молчание нашего военного министерства. Россия потеряла ещё одного офицера в Сирии. Сбит очередной российский самолет. И привычное уже молчание военного ведомства по этому поводу.Хотя нет, мы же отомстили... Нанесли удар высокоточным оружием и уничтожили более 30 боевиков! От этого кому-то стало легче? Семье Филиппова? Странная какая-то арифметика у нашего МО.Многие уже в курсе того, что в провинции Идлиб сбит наш Су-25. Боевики опубликовали видео падающего с горящим крылом самолета, и даже больше того. Представитель "Сирийской народной армии" подтвердил уничтожение самолета и пилота.В развитие темы появились рассказы о гибели российского пилота, майора Романа Филиппова. Причем рассказы достаточно интересные. Отстреливался до последнего патрона и когда понял, что ему грозит плен, подорвал гранату. Забрал с собой ещё парочку боевиков.Рассказ вполне правдивый. Филиппов не мальчик и прекрасно представлял, что ему грозит в плену. Потому и обсуждать подвиг этого солдата не будем. Отстреливался, не сдался в плен, значит уже герой. И память о нем сохранится в истории части, где он служил. Разговор пойдет несколько о другом.Кстати, о версии, которую будут активно раскручивать СМИ. Об ошибке боевиков. Якобы хотели сбить сирийский самолет, а сбили российский. Увы, но специалисты говорят, что это полнейший бред. "Грачи" в Сирии есть только у ВКС РФ. Списать пуск ракеты на дебила боевика, который не различает самолеты тоже не получится. ПЗРК дебилам не дают. Не автомат.Хочется поговорить о другом. И задать несколько неприятных вопросов Министерству обороны. На которые, конечно, ответа не будет.Здесь, на ВО, мы еще тогда сообразили, что будь рядом с Су-24 полагающийся по ситуации истребитель прикрытия, например, Су-35, турок на своем F-15 так бы и обозначал бы свое присутствие. И не надо было бы ни санкций вводить, ничего. И звезда кому-нибудь еще пригодилась бы.Примерно то же самое и сегодня. Вопрос, а почему Су-25, штурмовик, нарезал в районе, выполняя роль то ли разведчика, то ли одиночного ударника?А по-другому не рассматривается ситуация. Одиночный самолет над районом, занятым врагами. Хорошо вооруженными. И что, они все там должны были разбежаться при виде «Грача»?Только по официальным данным, тем, что подтверждены МО РФ, мы уже потеряли в Сирии 44 военнослужащих. Теперь уже 45.Про достаточно большие потери авиатехники даже говорить не хочется. В реальных боевых действиях уничтожено 5 наших вертолетов (2 транспортных и 3 ударных), два самолета, Су-24 (бомбардировщик), Су-25 (штурмовик).А ведь были ещё и другие потери. Ми-24, разбившийся "по техническим причинам" возле аэродрома Хама. МиГ-29 и Су-33, которые свалились при посадке на авианосец. Су-24, который взорвался при взлете в Хмейним осенью прошлого года.Сейчас многие сравнивают ситуацию в Сирии с ситуацией, в которой была Советская Армия в Афганистане. "Обсасывают" каждое действие со всех сторон. Тут правильно, тут не правильно. А ведь сравнивать эти события глупо. Точнее, не профессионально.В Афганистане Советская Армия действовала самостоятельно. И лишь иногда использовала местные отряды. Читатели помнят наш разбор нападения на Хмейним. Когда мы вполне справедливо задавали вопрос о защите аэродрома. В Афганистане это было. Аэродром в Баграме сколько раз подвергался нападению? И закончилось это только после того, когда мы взяли под контроль охрану на 40-50 км.В Сирии мы "помогаем" сирийской армии. И "дружим" с союзниками вроде Турции и Ирана. Про "активное взаимодействие с коалицией" думаю писать не нужно. Потому и опасность увеличивается.Мы не можем контролировать зоны защиты собственными силами. "Ну не смогла я, не смогла" будет звучать часто. С территории, которая контролируется кем-то из "союзников" напали... "Ну не смогла...".Но идем дальше и задаем весьма важный вопрос: мПростенький вопрос, на первый взгляд. А ответа на него нет! Победили? Тогда почему сбили "Грача"? Почему не проводятся зачистки территорий?Проиграли? Кому? Где те, кто с нами пытался воевать? "Иных уж нет, а те далече"... Президент Путин рапортовал о если не победе, то…Президент Асад вроде бы жив, здоров и управляет страной. ИГИЛ*, как псевдогосударство исчезло. Значит не проиграли?В целом, на эту мировую «борьбу с терроризмом», нам как бы того… Вдоль лампаса. Вот честно. Нам реально ребят жалко, которые умирают не потому, что не умеют сами, а потому, что там, в верхах не умеют.Все эти рапорты о том, что победили, разогнали, истребили… Понятно, что перемога нужна. Никак у нас без бравурных рапортов сегодня.Просто потом, после всех этих заявлений, очередные жертвы на алтаре войны как-то не очень смотрятся.Примерно так же, как и загробное молчание нашего военного министерства. Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 823 Источник Похожие новости Автономный полевой лагерь АПЛ-500 Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт Валентин Катасонов: Глазьев еще смягчает ситуацию, на самом деле отток капитала в три раза больше

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