Вопросы исторической правды и ситуация в Донбассе: что обсудили Путин и Зеленский в ходе телефонного разговора

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, который состоялся по инициативе Киева. Президенты России и Украины обсудили процесс урегулирования конфликта в Донбассе. При этом российский лидер поставил вопрос относительно намерений украинской стороны выполнять Минские соглашения. Кроме того, Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения исторической правды относительно событий Второй мировой войны.

В пятницу, 14 февраля, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый в 2020 году телефонный разговор. Он состоялся по инициативе Киева. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств обсудили различные аспекты урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в нормандском формате, в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры затронули тему поддержания устойчивого режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств на линии соприкосновения и работ по разминированию. К тому же собеседники указали на готовность продолжить совместную работу по освобождению удерживаемых лиц и обмену ими.

Напомним, что по итогам саммита «нормандской четвёрки» было подписано совместное заявление, состоявшее из трёх пунктов. В одном из них говорится о необходимости выполнения политических положений Минских соглашений. В частности, речь идёт о необходимости согласовать детали закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в нормандском формате и в трёхсторонней группе, после чего обеспечить его действие на постоянной основе.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Ангела Меркель во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как заявил RT главный научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, надежда на то, что Киев займётся выполнением своих обязательств, есть.

«Хотя бы на словах Зеленский публично высказывается за выполнение минских договорённостей. На практике это продвигается с трудом», — пояснил он.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак указал, что украинская сторона фактически не изменила свой подход в отношении республик Донбасса.

«Сейчас Киев, судя по всему, вообще ничего не делает. Поначалу демонстрировали процесс разведения, намечали какие-то участки для разведения, но в итоге закончилось тем, что ВСУ сократили дистанцию с позициями армий ЛНР и ДНР до 150—200 м, есть погибшие, обстрелы территорий республик не прекращаются. Непонятно, пытается ли Украина выполнять то, что она обещала выполнить», — заявил собеседник RT.

«Недопустимость искажения исторической правды»

Ещё одной темой беседы Владимира Путина и Владимира Зеленского стал исторический вопрос, затрагивающий Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну.

«В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчёркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны», — говорится в сообщении Кремля.

27 января Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что «сговор тоталитарных режимов» — СССР и нацистской Германии — привёл к началу Второй мировой войны и холокосту. Кроме того, первый президент Украины Леонид Кравчук, ссылаясь на некий документ, рассказал, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы лично встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Позднее экс-глава украинского государства переложил ответственность за достоверность этой информации на СМИ, в котором прочитал об этом «факте».

«Когда Зеленский приезжал в Польшу, он допустил искажения и интерпретации. Главное, что он солидаризовался с польским президентом в том, что СССР и Германия несут равную ответственность за развязывание Второй мировой войны. Поэтому логично, своевременно и правильно указать Зеленскому на то, что он допускает кощунственные искажения истории», — заметил Оленченко.

Александр Дудчак при этом подчеркнул, что выступление президента Украины в Польше не могло остаться незамеченным.

«Конечно, об этом не мог не вспомнить Путин. Позволять себе такую ложь... Непонятно, зачем было Зеленскому идти на поводу у некоторых европейских политиков, которые пытаются переписывать историю. Тем более что на Украине была мощная волна возмущения, Зеленскому припомнили, за кого воевал его дед», — заявил политолог.

Соболезнования в связи с ДТП под Псковом

Помимо обсуждения двусторонних вопросов, Владимир Путин также выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью граждан Украины в крупной аварии под Псковом. В ночь на 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области в результате лобового столкновения микроавтобуса и грузовика погибли восемь украинцев.