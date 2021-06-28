Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина

Россиян, отправляющих обращения для прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет 30 июня, интересует решение жилищных вопросов, стоимость авиаперелетов, повышение уровня жизни, трудоустройство и многое другое. По части из них уже ведется работа, сообщили «Известиям» в ОНФ, активисты которого анализируют поступающие сообщения. По данным на 28 июня граждане хотели бы задать президенту уже более 650 тыс. вопросов. Это будет первое после года пандемии общение главы государства с гражданами. Эксперты считают, что ближе к дате прямой линии присланных вопросов станет намного больше — люди ждут этого диалога, так как верят, что в ряде случаев помочь им может только личное вмешательство главы государства.

От перелетов до ипотеки

Россияне по разным каналам присылают сотни тысяч вопросов для «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет в эту среду. По данным на утро 28 июня, количество обращений превысило 650 тыс. Более 365,8 тыс. поступили через колл-центр, еще 157,2 тыс. отправлены по СМС или ММС, 63,7 тыс. — через сайт программы moskva-putinu.ru, 48,5 тыс. с помощью мобильного приложения «Москва - Путину», еще 24,13 тыс. были присланы в соцсетях.

Как выяснили «Известия», сегодня одна из самых волнующих людей тем — вакцинация от COVID-19. Хотя есть и множество других вопросов, касающихся личных проблем граждан.

— Уважаемый Владимир Владимирович, оставляла обращение пересмотр выплаты семьям с детьми 3-7 лет половина доходов уходит на кредиты, ипотеку, коммунальные платежи, — обращается к главе государства Людмила Горбунова из Хакасии (здесь и далее — орфография и пунктуация сохранены).

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— Здравствуйте, помогите пожалуйста, у нас рушится дом в мкр. Северный 39 в городе Чита, признанный аварийным, местному управлению до нас дела нет, говорят, что мы не в одну программу не вошли…. Ночью, когда тишина, слышно, как внутри стен сыпется цемент, рухнуть может в любой момент, боимся, что не доживем, помогите, не дайте людям погибнуть, — просит Анастасия Петренко из Читы.

— Уважаемый, Владимир Владимирович, моя дочь была вынуждена уехать в Санкт-Петербург для того, чтобы работать по специальности. А таких как она миллионы! Умные дети уезжают с регионов. Обратите, пожалуйста, на эту проблему внимание и примите меры, — пишет Надежда Ферчева из Брянской области.

Задать вопрос Владимиру Путину может каждый россиянин. Специальное мобильное приложение «Москва – Путину» позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Также вопросы принимаются через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

В прошлом году из-за COVID-19 привычный формат «прямой линии» пришлось изменить. Вместо нее в декабре было решено провести пресс-конференцию, во время которой граждане могли обратиться к президенту. Как сообщили «Известиям» в ОНФ, тогда активистами движения было отработано более 344 тыс. обращений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Как подчеркнули в организации, в 2019 году больше 15% обратившихся волновали вопросы социального обслуживания и защиты, включая выплаты и поддержку семей с детьми, борьбу с бедностью и социальный контракт. Например, только после обращения к президенту женщине с двумя детьми выплатили положенные ей пособия на ребенка от трех до семи лет.

Помог Владимир Путин сироте и инвалиду, члену паралимпийской сборной Архангельской области по легкой атлетике. Мужчина сообщил главе государства, что хочет жить в теплой квартире и продолжать тренировки. ОНФ обратился в администрацию Онежского района и в прокуратуру, после чего власти района предоставили гражданину новое жилье.

Семье Александра из Астраханской области в прошлом году не подключали газ, который проходит в 200 метрах от его дома, мотивируя слабым давлением в трубах. Затем газовщики предложили подключиться к другой трубе — находящейся дальше (около 400 м) — и выставили счет в размере 950 тыс. руб. Сумма для семьи неподъемная. Сегодня Александр очень рад, что скоро увидит газ в доме благодаря решению президента бесплатно газифицировать населенные пункты.

— Система работы с обращениями уже отработана. Так делалось и в 2019 году, и в 2020-м, когда прямая линия была объединена с пресс-конференцией главы государства. Мы анализируем весь массив поступающих на прямую линию обращений. С теми из них, которые могут быть решены немедленно работают и активисты ОНФ, и представители властей, и многие другие организации-партнеры, — пояснил «Известиям» замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Важно подчеркнуть, что речь идет обо всем массиве обращений, а не только тех, что прозвучат в эфире. Представитель ОНФ подчеркнул, что «Народный фронт» берет все проблемы на контроль, направляет в заинтересованные органы и партнерам, выдвигает предложения по изменениям в законодательстве, нормативных актах и практике работы федеральных, региональных и муниципальных властей.

— По наиболее волнующим жителей региона вопросам могут проходить встречи с губернаторами или волонтерскими штабами — для того, чтобы решать системные проблемы. А если тема актуальна на федеральном уровне — готовятся и направляются соответствующие предложения в правительство, — сообщил Артем Бичаев.

Задача — решить все вопросы, какие возможно, помочь как можно большему количеству людей, подчеркнул он. И пока это не будет сделано, "Народный Фронт" будет продолжать работу, сколько бы времени на это ни понадобилось, заверил замруководителя исполкома ОНФ.

С надеждой на чудо

Формату прямой линии уже 20 лет, и люди привыкли к тому, что это один из самых эффективных способов обозначения и решения проблем, считает глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

— Столь большое количество вопросов подтверждает, что прямой разговор с президентом востребован. Важно ещё то, что, особенно в последние годы, Кремль развивает этот формат не только как линию общения, но и линию «прямого действия»: когда региональные власти, правительство, а затем и волонтерские, добровольческие движения максимально быстро реагируют на вопросы прямой линии и поручения президента, в том числе иногда и непосредственно в ходе мероприятия, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, для власти это и еще эффективный способ работы с общественными настроениями, добавил глава ИСЭПИ.

— Традиционно «прямая линия» имеет серьезное значение как социологический инструмент. Она дает масштабный с материал для анализа социальных настроений, запросов к власти, профиля наиболее значимых проблем регионов, городов и даже муниципалитетов, — подчеркнул Дмитрий Бадовский. — Анализ этого массива вопросов и вытекающих из них данных — все это может потом иметь значение и для уточнения стратегии предвыборной кампании, и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри нее.

Логика разговора президента с населением в 2021 году, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов, будет во многом связана с конкретными проблемами территорий в разных частях России.

— Граждане традиционно рассчитывают и на системные решения главой государства национальных проблем, и на то, что он даст конкретные распоряжения, касающиеся их непосредственных интересов. Это и приводит к сотням тысяч вопросов, поступающих на прямую линию, — сказал «Известиям» эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

А вот глава Политической экспертной группы Константин Калачев напомнил, что в 2019 году к Владимиру Путину было более 2 млн обращений. По его словам, обращение к президенту для многих — настоящая надежда на чудо: «А вдруг поможет». Поэтому большое количество личных просьб основаны именно на уже имевших место прецедентах, добавил эксперт.