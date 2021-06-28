Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Главная / Политика

Вопросы доверия: какие проблемы граждане просят решить Владимира Путина

28 июня 2021, 23:40  •  33 • Политика
Россиян, отправляющих обращения для прямой линии с Владимиром Путиным, которая пройдет 30 июня, интересует решение жилищных вопросов, стоимость авиаперелетов, повышение уровня жизни, трудоустройство и многое другое. По части из них уже ведется работа, сообщили «Известиям» в ОНФ, активисты которого анализируют поступающие сообщения. По данным на 28 июня граждане хотели бы задать президенту уже более 650 тыс. вопросов. Это будет первое после года пандемии общение главы государства с гражданами. Эксперты считают, что ближе к дате прямой линии присланных вопросов станет намного больше — люди ждут этого диалога, так как верят, что в ряде случаев помочь им может только личное вмешательство главы государства.

От перелетов до ипотеки

Россияне по разным каналам присылают сотни тысяч вопросов для «прямой линии» с Владимиром Путиным, которая пройдет в эту среду. По данным на утро 28 июня, количество обращений превысило 650 тыс. Более 365,8 тыс. поступили через колл-центр, еще 157,2 тыс. отправлены по СМС или ММС, 63,7 тыс. — через сайт программы moskva-putinu.ru, 48,5 тыс. с помощью мобильного приложения «Москва - Путину», еще 24,13 тыс. были присланы в соцсетях.
Как выяснили «Известия», сегодня одна из самых волнующих людей тем — вакцинация от COVID-19. Хотя есть и множество других вопросов, касающихся личных проблем граждан.
— Уважаемый Владимир Владимирович, оставляла обращение пересмотр выплаты семьям с детьми 3-7 лет половина доходов уходит на кредиты, ипотеку, коммунальные платежи, — обращается к главе государства Людмила Горбунова из Хакасии (здесь и далее — орфография и пунктуация сохранены).
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
— Здравствуйте, помогите пожалуйста, у нас рушится дом в мкр. Северный 39 в городе Чита, признанный аварийным, местному управлению до нас дела нет, говорят, что мы не в одну программу не вошли…. Ночью, когда тишина, слышно, как внутри стен сыпется цемент, рухнуть может в любой момент, боимся, что не доживем, помогите, не дайте людям погибнуть, — просит Анастасия Петренко из Читы.
— Уважаемый, Владимир Владимирович, моя дочь была вынуждена уехать в Санкт-Петербург для того, чтобы работать по специальности. А таких как она миллионы! Умные дети уезжают с регионов. Обратите, пожалуйста, на эту проблему внимание и примите меры, — пишет Надежда Ферчева из Брянской области.
Задать вопрос Владимиру Путину может каждый россиянин. Специальное мобильное приложение «Москва – Путину» позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Также вопросы принимаются через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), а также СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
В прошлом году из-за COVID-19 привычный формат «прямой линии» пришлось изменить. Вместо нее в декабре было решено провести пресс-конференцию, во время которой граждане могли обратиться к президенту. Как сообщили «Известиям» в ОНФ, тогда активистами движения было отработано более 344 тыс. обращений.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Как подчеркнули в организации, в 2019 году больше 15% обратившихся волновали вопросы социального обслуживания и защиты, включая выплаты и поддержку семей с детьми, борьбу с бедностью и социальный контракт. Например, только после обращения к президенту женщине с двумя детьми выплатили положенные ей пособия на ребенка от трех до семи лет.
Помог Владимир Путин сироте и инвалиду, члену паралимпийской сборной Архангельской области по легкой атлетике. Мужчина сообщил главе государства, что хочет жить в теплой квартире и продолжать тренировки. ОНФ обратился в администрацию Онежского района и в прокуратуру, после чего власти района предоставили гражданину новое жилье.
Семье Александра из Астраханской области в прошлом году не подключали газ, который проходит в 200 метрах от его дома, мотивируя слабым давлением в трубах. Затем газовщики предложили подключиться к другой трубе — находящейся дальше (около 400 м) — и выставили счет в размере 950 тыс. руб. Сумма для семьи неподъемная. Сегодня Александр очень рад, что скоро увидит газ в доме благодаря решению президента бесплатно газифицировать населенные пункты.
— Система работы с обращениями уже отработана. Так делалось и в 2019 году, и в 2020-м, когда прямая линия была объединена с пресс-конференцией главы государства. Мы анализируем весь массив поступающих на прямую линию обращений. С теми из них, которые могут быть решены немедленно работают и активисты ОНФ, и представители властей, и многие другие организации-партнеры, — пояснил «Известиям» замруководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Важно подчеркнуть, что речь идет обо всем массиве обращений, а не только тех, что прозвучат в эфире. Представитель ОНФ подчеркнул, что «Народный фронт» берет все проблемы на контроль, направляет в заинтересованные органы и партнерам, выдвигает предложения по изменениям в законодательстве, нормативных актах и практике работы федеральных, региональных и муниципальных властей.
— По наиболее волнующим жителей региона вопросам могут проходить встречи с губернаторами или волонтерскими штабами — для того, чтобы решать системные проблемы. А если тема актуальна на федеральном уровне — готовятся и направляются соответствующие предложения в правительство, — сообщил Артем Бичаев.
Задача — решить все вопросы, какие возможно, помочь как можно большему количеству людей, подчеркнул он. И пока это не будет сделано, "Народный Фронт" будет продолжать работу, сколько бы времени на это ни понадобилось, заверил замруководителя исполкома ОНФ.

С надеждой на чудо

Формату прямой линии уже 20 лет, и люди привыкли к тому, что это один из самых эффективных способов обозначения и решения проблем, считает глава ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.
— Столь большое количество вопросов подтверждает, что прямой разговор с президентом востребован. Важно ещё то, что, особенно в последние годы, Кремль развивает этот формат не только как линию общения, но и линию «прямого действия»: когда региональные власти, правительство, а затем и волонтерские, добровольческие движения максимально быстро реагируют на вопросы прямой линии и поручения президента, в том числе иногда и непосредственно в ходе мероприятия, — пояснил эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Кроме того, для власти это и еще эффективный способ работы с общественными настроениями, добавил глава ИСЭПИ.
— Традиционно «прямая линия» имеет серьезное значение как социологический инструмент. Она дает масштабный с материал для анализа социальных настроений, запросов к власти, профиля наиболее значимых проблем регионов, городов и даже муниципалитетов, — подчеркнул Дмитрий Бадовский. — Анализ этого массива вопросов и вытекающих из них данных — все это может потом иметь значение и для уточнения стратегии предвыборной кампании, и для формирования, возможно, отдельных проектов и событий внутри нее.
В ГД заявили о страхе Запада дисбаланса НАТО при вступлении Украины
Логика разговора президента с населением в 2021 году, считает глава АПЭК Дмитрий Орлов, будет во многом связана с конкретными проблемами территорий в разных частях России.
— Граждане традиционно рассчитывают и на системные решения главой государства национальных проблем, и на то, что он даст конкретные распоряжения, касающиеся их непосредственных интересов. Это и приводит к сотням тысяч вопросов, поступающих на прямую линию, — сказал «Известиям» эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
А вот глава Политической экспертной группы Константин Калачев напомнил, что в 2019 году к Владимиру Путину было более 2 млн обращений. По его словам, обращение к президенту для многих — настоящая надежда на чудо: «А вдруг поможет». Поэтому большое количество личных просьб основаны именно на уже имевших место прецедентах, добавил эксперт.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






33
Источник
Похожие новости
28 июня 2021, 06:15
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый русскими огонь
28 июня 2021, 04:25
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
28 июня 2021, 00:45
На Украине у русских грозят отобрать землю
28 июня 2021, 00:45
WP раскрыли тайну разведки США: Русские бьют на расстоянии - "направленной энергией"
28 июня 2021, 13:35
Кто в Средиземном море хозяин? Русские подняли в небо МиГ-31К и Ту-22М3
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июня 2021, 06:35
Китай предъявил Украине вакцинный ультиматум – СМИ
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
26 июня 2021, 10:15
Неандертальцы говорили по-украински: Откровения школьных учебников
26 июня 2021, 09:20
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
26 июня 2021, 08:25
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
27 июня 2021, 11:00
Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.