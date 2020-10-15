Вопросы для мониторинга Зеленского пишутся фракцией грантоедов • 78 • Украина

Интрига на тему «кто пишет вопросы президенту Зеленскому?» недолго оставалась тайной. Уже сегодня ТГ-канал «Бородатая бабушка» высказал предположение, что технологи Офиса президента используют в его посланиях нарративы соросят. И первый вопрос к нации относительно того, надо ли давать коррупционерам пожизненный срок был проллобирован именно грантоедами.



«Иностранные агенты» получили задание во чтобы то ни стало сохранить систему антикоррупционных органов (НАБУ, САП, ВАКС и пр.), построенную на деньги американских налогоплательщиков. США серьезно вложились в надстройку, которая стала параллельной судебной системой в Украине. Дело в том, что основная проблема, с которой столкнулся Вашингтон после победы майдана – это упорное стремление украинских элит воровать всю западную помощь. Поэтому для Украины была специально изобретена гигантская антикоррупционная система.



«НАБУ ловит, САП обвиняет, Антикоррупционный суд закрывает всех подряд. Идеально. Полная автономность. Прямая подотчетность американскому и британскому правительствам. Потрясающие перспективы: можно засудить всех, включая и действующего президента. С этой целью трудолюбивые американские аналитики предусмотрели и создание ГБР – Государственного бюро расследований. Оно должно заниматься исключительно «топ-коррупционерами» – министрами, премьерами и даже верховным главнокомандующим, хотя у него как бы есть иммунитете», - подробно описал конструкцию «спрута» блогер Александр Зубченко.



Однако, с приходом к власти Зеленского начались попытки демонтажа прозападной антикоррупционной системы – в том числе, с помощью «фонотеки депутата Деркача».



Американская антикоррупционная матрица грозит накрыться медным тазом, а ведь это не просто кормушка для многочисленных грантоедов, это, по сути, базовый элемент внешнего управления Украиной. Именно поэтому соросятам надо заручиться поддержкой народа в деле продолжения борьбы с коррупцией. Отсюда и первый вопрос в «опроснике» Зеленского.



Вопрос о создании СЭЗ на Донбассе также вышел из-под пера «внуков Сороса». Понятно, что строить свободную экономику на территориях, где идет гражданская война – полный абсурд. Но давайте вспомним, что Запад обещал выделить средства на экономическое восстановление региона. Например, министр инфраструктуры Криклий называл сумму, равную трем бюджетам Украины. Владимир Зеленский летом, на международном бизнес-форуме в Мариуполе, говорил о 300 миллиардах гривен, необходимых для восстановления Донбасса. А сейчас аппетиты выросли, и речь уже идет о 10 миллиардах долларов.



«Для восстановления территории на Донбассе, которая на данный момент не подконтрольная Украине необходимо около 10 млрд долларов. Но таких денег у государства нет», — заявил в эфире «Радио Донбасс.Реалии» советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.



«Первоначальная оценка это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления той территории, которая сейчас не подконтрольная нам. Если это первоначальная оценка, это такая гипотеза, которая сейчас есть у нас в 10 млрд долларов, - правдива, то тогда речь идет о 5-7% нашего ВВП для того, чтобы пустить на восстановления этой территории. Денег таких у государства просто нет, а вопрос нужно будет решать», — отметил экономист.



Понятно, что денег Украина будет просить у Запада. Кстати, ЕБРР обещал выделить на экономическое восстановление Донбасса 1 миллиард евро. Возможно, подтянутся и другие «инвесторы», заинтересованные в разграблении ресурсов восточных областей. Иными словами, в Украину снова потечет западная помощь, на которой станут наживаться грантоеды, внешние лоббисты и волонтеры.



Как сообщают источники в ОП, соросята продолжают настаивать на озвучке Зеленским их предложений. При этом грантоедов совершенно не смущает апатия общества к их смысловым конструкциям, для них главное продвинуть нужный кейс в Украине.



«Так и представили себе как вернувшийся после тяжёлого трудового дня с поля комбайнер (строитель, военный, менеджер по продажам) вечером ожесточенно спорит на кухне с женой учительницей (домохозяйкой, пенсионеркой, врачом) - нужна ли свободная экономическая зона на Донбассе...», - иронизируют пользователи соцсетей.



Поэтому следующие выступления украинского гаранта будут касаться страховой медицины и накопительной пенсионной системы. К слову, эти темы соросята весь прошлый месяц продвигали в парламенте, они звучали со всех информационных трибун. Зеленскому старательно внушали, что данные вопросы серьезно беспокоят большинство граждан Украины, хотя на деле они нужны исключительно внешним правителям Украины для закрепления собственного курса.

Интрига на тему «кто пишет вопросы президенту Зеленскому?» недолго оставалась тайной. Уже сегодня ТГ-канал «Бородатая бабушка» высказал предположение, что технологи Офиса президента используют в его посланиях нарративы соросят. И первый вопрос к нации относительно того, надо ли давать коррупционерам пожизненный срок был проллобирован именно грантоедами.«Иностранные агенты» получили задание во чтобы то ни стало сохранить систему антикоррупционных органов (НАБУ, САП, ВАКС и пр.), построенную на деньги американских налогоплательщиков. США серьезно вложились в надстройку, которая стала параллельной судебной системой в Украине. Дело в том, что основная проблема, с которой столкнулся Вашингтон после победы майдана – это упорное стремление украинских элит воровать всю западную помощь. Поэтому для Украины была специально изобретена гигантская антикоррупционная система.«НАБУ ловит, САП обвиняет, Антикоррупционный суд закрывает всех подряд. Идеально. Полная автономность. Прямая подотчетность американскому и британскому правительствам. Потрясающие перспективы: можно засудить всех, включая и действующего президента. С этой целью трудолюбивые американские аналитики предусмотрели и создание ГБР – Государственного бюро расследований. Оно должно заниматься исключительно «топ-коррупционерами» – министрами, премьерами и даже верховным главнокомандующим, хотя у него как бы есть иммунитете», - подробно описал конструкцию «спрута» блогер Александр Зубченко.Однако, с приходом к власти Зеленского начались попытки демонтажа прозападной антикоррупционной системы – в том числе, с помощью «фонотеки депутата Деркача».Американская антикоррупционная матрица грозит накрыться медным тазом, а ведь это не просто кормушка для многочисленных грантоедов, это, по сути, базовый элемент внешнего управления Украиной. Именно поэтому соросятам надо заручиться поддержкой народа в деле продолжения борьбы с коррупцией. Отсюда и первый вопрос в «опроснике» Зеленского.Вопрос о создании СЭЗ на Донбассе также вышел из-под пера «внуков Сороса». Понятно, что строить свободную экономику на территориях, где идет гражданская война – полный абсурд. Но давайте вспомним, что Запад обещал выделить средства на экономическое восстановление региона. Например, министр инфраструктуры Криклий называл сумму, равную трем бюджетам Украины. Владимир Зеленский летом, на международном бизнес-форуме в Мариуполе, говорил о 300 миллиардах гривен, необходимых для восстановления Донбасса. А сейчас аппетиты выросли, и речь уже идет о 10 миллиардах долларов.«Для восстановления территории на Донбассе, которая на данный момент не подконтрольная Украине необходимо около 10 млрд долларов. Но таких денег у государства нет», — заявил в эфире «Радио Донбасс.Реалии» советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.«Первоначальная оценка это около 10 млрд долларов, которые потребуются для восстановления той территории, которая сейчас не подконтрольная нам. Если это первоначальная оценка, это такая гипотеза, которая сейчас есть у нас в 10 млрд долларов, - правдива, то тогда речь идет о 5-7% нашего ВВП для того, чтобы пустить на восстановления этой территории. Денег таких у государства просто нет, а вопрос нужно будет решать», — отметил экономист.Понятно, что денег Украина будет просить у Запада. Кстати, ЕБРР обещал выделить на экономическое восстановление Донбасса 1 миллиард евро. Возможно, подтянутся и другие «инвесторы», заинтересованные в разграблении ресурсов восточных областей. Иными словами, в Украину снова потечет западная помощь, на которой станут наживаться грантоеды, внешние лоббисты и волонтеры.Как сообщают источники в ОП, соросята продолжают настаивать на озвучке Зеленским их предложений. При этом грантоедов совершенно не смущает апатия общества к их смысловым конструкциям, для них главное продвинуть нужный кейс в Украине.«Так и представили себе как вернувшийся после тяжёлого трудового дня с поля комбайнер (строитель, военный, менеджер по продажам) вечером ожесточенно спорит на кухне с женой учительницей (домохозяйкой, пенсионеркой, врачом) - нужна ли свободная экономическая зона на Донбассе...», - иронизируют пользователи соцсетей.Поэтому следующие выступления украинского гаранта будут касаться страховой медицины и накопительной пенсионной системы. К слову, эти темы соросята весь прошлый месяц продвигали в парламенте, они звучали со всех информационных трибун. Зеленскому старательно внушали, что данные вопросы серьезно беспокоят большинство граждан Украины, хотя на деле они нужны исключительно внешним правителям Украины для закрепления собственного курса. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





78 Источник Похожие новости Вот такая она «самая сильная»… Украинские СМИ: Путин придумал новый способ, как вернуть воду в Крым Блокада Крыма: Ситуация ухудшается. Украинцы опасаются операции российского спецназа Предвыборный подарок Медведчуку: Москва снимает санкции с бандеровской Украины «Засовывают в нос» – на Украине тестируют на коронавирус урогенитальными палочками – эксперт GRECO: «Молдавия не желает бороться с коррупцией» Новости партнеров