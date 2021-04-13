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Вопросы Баку к Москве по поводу "Искандеров" в Карабахе прокомментировали в Кремле

13 апреля 2021, 15:55  •  186 • Политика
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look/ Global Look Press
Прояснить странную ситуацию должные военные
История с обломками ракет от комплексов "Искандер-М", которые азербайджанские военные нашли в Нагорном Карабахе, обсуждается по линии военных ведомств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 13 апреля.
Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ждет разъяснений от армянских властей, использовали они "Искандеры" в ходе карабахского конфликта или нет. Аналогичный запрос направлен в Москву. Кроме того, по словам Алиева, 1 апреля он обсудил этот вопрос по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского президента не подтвердил, что Путин с Алиевым говорили про применение "Искандеров" в Карабахе. По словам Пескова, эти вопросы обсуждаются по линии военных, и оборонные ведомства РФ и Азербайджана ведут "плотный диалог", передает "Интерфакс".
Ранее в Азербайджане показали журналистам обломки ракет, найденные саперами в городе Шуша. Серийный номер на них указывает, что они были выпущены из "Искандеров". При этом в России утверждали, что во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года данных ракетных комплексов в регионе не было.
Накануне Алиев представил "Парк военных трофеев", где собраны военная техника и оружие, которые армянские военные применяли против азербайджанцев. Как утверждают в Баку, некоторым вооружением Ереван не мог располагать.

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