Вопросов миллион: какие темы президент затронет на пресс-конференции

На пресс-конференции Владимира Путина, которая пройдет 23 декабря, традиционно будут затронуты все темы, волнующие граждан России, ожидают в руководстве Госдумы и Совфеда . «Известиям» там рассказали, что, скорее всего, разговор с журналистами пойдет о проблемах в социальной сфере, эпидемиологическом благополучии населения, крупных инфраструктурных проектах и вопросах международной политики. В Совете по правам человека (СПЧ) такое общение президента со СМИ считают важным элементом развития гражданского общества. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что мероприятие позволяет сформировать в медиа детальное представление о политике власти, а также дает возможность главе государства транслировать «послания и смыслы» различным аудиториям .

Форма подачи

В последних числах декабря органы госвласти всех уровней и общественные объединения традиционно подводят итоги уходящего года. Подведет черту под 2021-м и Владимир Путин. На ежегодной пресс-конференции глава государства выскажет свою позицию по наиболее злободневным темам внутренней и международной повестки. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия пришлось немного поменять. Хоть оно и пройдет в очном режиме, из-за ковидных ограничений количество приглашенных сократили .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Всего в выставочном зале Манеж соберется 500 журналистов, включая представителей СМИ-иноагентов. Об этом ранее заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены», — отмечал Песков.

В прошлом году пресс-конференция президента впервые проходила онлайн, то есть главы государства в здании Центра международной торговли (ЦМТ) не было — 4,5 часа Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарево . Тогда пресс-центры организовали в девяти городах страны — во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Туле и Москве. В ЦМТ приехали только журналисты федеральных и иностранных компаний, региональные же СМИ собирались в столицах своих округов. К слову, тогда это не помешало эффективности формата — за отведенное время президент успел развернуто ответить на 68 вопросов. А итоги 2019 года глава государства подводил 4 часа 18 минут, за которые он обозначил свою позицию по 77 вопросам.

Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Ключевыми темами прошлогоднего общения главы государства с журналистами стали меры социальной поддержки населения, эпидемиологическая обстановка, экономическая ситуация в стране и мире, вопросы здравоохранения, внешнеполитическая тематика. Таким образом, традиционно был затронут весь спектр вопросов, волнующих россиян.

Ожидания от разговора

Так же будет и в этом году, полагают в Совете Федерации.

— Уверена, что дальнейшее развитие получит тема укрепления и модернизации системы здравоохранения, в первую очередь это касается первичного звена . Владимир Путин регулярно подчеркивает значимость федеральных программ и проектов, направленных на защиту жизни и здоровья граждан. Их реализация находится на личном контроле президента, — сказала «Известиям» заместитель председателя Совфеда Галина Карелова.

Она также подчеркнула, что в центре внимания главы государства будет социальная защита граждан «в связи с существующим запросом общества на дополнительные меры поддержки в условиях пандемии» .

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пресс-конференция — важнейший формат общения, поскольку СМИ всегда затрагивают самые острые и важные темы, отметил в разговоре с «Известиями» заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

— Президент ответит на вопросы о международной политике, которая сейчас очень важна. Владимир Путин дает однозначные посылы о том, что дальше переходить за «красные линии» у коллективного Запада больше не получится . Мы ждем вопросов, связанных с санитарно-эпидемиологическим благополучием в нашей стране, анонсирования определенной программы развития в регионах и городах. Уверены, что будут отмечены разные инфраструктурные проекты. Вопросы здравоохранения, образования тоже будут затронуты так или иначе, — перечислил темы парламентарий в разговоре с «Известиями».

Заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора объяснила «Известиям» необходимость такого диалога не только гражданам, но и самому руководству страны.

— Безусловно — это важный элемент развития гражданского общества, установление непосредственной взаимосвязи между главой государства и гражданином , — отметила она.

Экспертный анализ

Формат большой пресс-конференции президента очень важен, поскольку позволяет сформировать детальное и рельефное представление о политике власти в медиа , рассказал «Известиям» глава Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

— Кроме того, президент может транслировать послания и смыслы разным аудиториям: медиа, населению, элитам других государств, и делать это в довольно свободном формате. Если «Прямая линия» — это колоссальное по масштабам количественное социологическое исследование, то пресс-конференция — большое качественное исследование настроений медиа и элит, в том числе оппозиционных и иностранных , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава АПЭК также предположил, что основными темами могут стать предложения России США и НАТО в сфере безопасности, пандемия и возможные меры по ее сдерживанию, политика борьбы с бедностью , национальные проекты и методы дополнительного стимулирования роста экономики, а также эффективность региональной власти.

Президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, в свою очередь, полагает, что все вопросы, заданные Владимиру Путину, будут так или иначе связаны с коронавирусом. Сегодня есть три главные темы повестки: COVID-19, внешнеполитическая сложная обстановка и восстановление промышленности.