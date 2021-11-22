«Вопросов к этому плану много»: как в Пентагоне планируют пересадить военных США на электромобили

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс выразила мнение, что армия Соединённых Штатов не должна отставать от гражданского автопрома в части борьбы с изменением климата, поэтому нужно пересадить военных на электрические автомобили. При этом она констатировала, что для этого нужны, например, литий-ионные батареи, для производства которых, в свою очередь, потребуются дополнительные ресурсы. Эксперты называют подобные заявления политическим популизмом и поводом для увеличения финансирования.

Вооружённые силы США не готовы к вызовам, которые создаёт изменение климата, заявила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс в разговоре с CNN.

«Мы не на том уровне, на котором должны быть, и сейчас нам более чем пора активно реагировать на этот вызов», — сказала Хикс.

Эту неготовность она объяснила недостатком ресурсов, необходимых для поддержания экологически чистой инфраструктуры, например, для создания батарей для электромобилей.

«В мире в литий-ионные аккумуляторы инвестируют около $750 млрд. Вызов заключается в том, что по большей части это происходит в Китае. Эта страна доминирует в том, что касается этой цепочки поставок. Для нас это значительный вызов в плане государственной безопасности», — заявила замминистра обороны США.

Хикс убеждена, что вслед за гражданским автомобилестроением американские военные также должны пересесть на «зелёные» транспортные средства.

«Если мы не последуем этому примеру и не будем частью решения, то останемся позади, и парки нашей техники лишатся возможности получать поддержку», — сказала чиновница.

При этом Хикс признала проблемы, которые могут возникнуть с использованием электромобилей в боевых условиях. К примеру, заправка техники углеводородным топливом пока что более удобна и экономична по сравнению с зарядкой электромобилей.

В начале ноября, во время поездки в штат Мичиган, где сконцентрированы предприятия автопрома США, Кэтрин Хикс представила план по электрификации автопарка Вооружённых сил Соединённых Штатов. Так, около 170 тыс. небоевых машин и грузовиков, используемых на военных базах США, планируется заменить на электрические, а тактические средства передвижения, по замыслу Хикс, будут переведены на гибридные двигатели.

При этом замминистра обороны США не уточнила, к какому сроку планируется претворить эти изменения в жизнь, но подчеркнула важность аккумуляторных технологий для постепенного снижения зависимости от ископаемых энергоносителей.

«Аккумуляторы также крайне важны для тысяч военных систем, начиная от ручных радиоприёмников и заканчивая автоматическими подводными аппаратами, а также такими технологиями будущего, как лазеры, оружие направленной энергии и гибридные электрические транспортные средства тактического назначения», — пояснила она.

Замминистра обороны США Кэтлин Хикс

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Инвестиции в электричество

Во время поездки в Мичиган Кэтлин Хикс также посетила предприятия GM Defense — военного подразделения автомобильного концерна General Motors.

Президент GM Defense Стив Дюмонт обсудил с ней инвестиции компании в размере $35 млрд, которые концерн до 2025 года направит на развитие электромобильной сферы и технологий беспилотных автотранспортных средств.

«У GM Defense есть отличная возможность использовать инвестиции нашей материнской компании в продвинутые аккумуляторные технологии и адаптировать их под оборонные нужды. Чем в большей мере нам удастся приспособить уже существующие коммерческие технологии, тем быстрее мы сможем модернизировать войсковые возможности, оперативно представляя технологии по мере востребованности», — заявил он.

Глава GM Defense также выразил надежду на сотрудничество с Пентагоном в сфере производства электромобилей. Через несколько дней после визита Хикс на предприятия GM Defense телеканал CNBC со ссылкой на Дюмонта сообщил, что электрическая лёгкая разведывательная машина будет изготовлена на основе готовящегося к выпуску электромобиля GMC Hummer EV. Прототип военного электромобиля компания планирует выпустить уже в 2022 году.

Однако, по мнению действительного члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, заявления о скором появлении в США военных электромобилей — не более чем популизм.

«Пока ещё даже не весь автопром перешёл на электропитание и производство электромобилей, поэтому до широкого принятия «Хаммеров» на электричестве ещё очень далеко», — отметил он.

Такие заявления делаются в рамках политической платформы администрации Джо Байдена, которая обещала бороться с изменением климата, добавил Кошкин. Реальный же переход Вооружённых сил на электромобили обеспечить непросто, считает собеседник RT.

«Нужно не только изобрести одну-две машины, которые в качестве эксперимента проедут несколько сот километров, надо полностью переформатировать экономику, логистику и инфраструктуру, например, те же заправочные станции. На это требуются колоссальные средства», — подчеркнул Кошкин.

При этом сама организация подобного перехода создаст огромный углеродный след, добавил военный эксперт.

«Где достать литий в таком количестве, которое потребуется для осуществления этого плана? Где и как его потом утилизировать? Вопросов к этому плану так много, и на это требуются такие колоссальные средства, что, скорее всего, это стоит воспринимать как программное политическое заявление, а не рассчитывать на реалии подобного перехода», — отметил Кошкин.

Борьба за ресурсы

Напомним, в конце января 2021-го президент США Джо Байден поручил Пентагону учесть глобальные изменения климата при разработке новой национальной оборонной стратегии, которая будет представлена в 2022 году.

Согласно распоряжению Байдена, Пентагон должен будет ежегодно докладывать Белому дому о новых рисках, связанных с глобальным изменением климата, и учитывать их при разработке новых военных документов.

Здание Пентагона

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В апреле министр обороны США Ллойд Остин, выступая на организованном Белым домом международном климатическом саммите заявил, что климатические изменения представляют «экзистенциальную» угрозу национальной безопасности Соединённых Штатов.

По его словам, на сегодняшний день ни одна страна в мире не может обеспечить себе безопасность без решения климатического кризиса. По словам Остина, изменение климата является фактором дестабилизации, примером которой может служить таяние арктических льдов, обострившее конкуренцию и борьбу за ресурсы и влияние в регионе.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби, напомнив о словах главы Пентагона об «экзистенциальном» климатическом кризисе, признал на одном из брифингов, что американские ВС — один из крупнейших производителей парниковых газов.

«Мы были предельно честны относительно того факта, что мы здесь самый крупный источник выбросов, в федеральном правительстве. Нам это известно. И это… одна из причин, по которой мы так серьёзно подходим к климатическому кризису, ведь мы способствуем этим выбросам и понимаем это», — заявил Кирби.

Вместе с тем, по мнению Андрея Кошкина, в будущем борьба с климатическими переменами и их последствиями наверняка будет использоваться США как предлог для освоения ресурсов и энергоносителей во всём мире.

«Это динамика развития сегодняшнего дня. Мы видим, что борьба за ресурсы по интенсивности не снижается, востребованность энергоносителей, в том числе углеводородных, продолжает привлекать внимание самых развитых в экономическом плане государств, которые устремились в том числе и в Арктику», — сказал эксперт.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, ресурсов в мире становится всё меньше, а борьба между державами за эти ресурсы лишь усиливается.

«Дело не только в нефти и газе, но и в эксклюзивных ресурсах в виде редких металлов, без которых невозможно в первую очередь создание новых прорывных технологий. Конечно, США нацелены получить эти ресурсы», — пояснил Блохин.

Кроме того, переход на стандарты зелёной энергетики будет предполагать вливание средств в Пентагон на обеспечение этого транзита, добавил политолог.

«США пытаются быть впереди планеты всей, и американский политический истеблишмент взял курс на то, чтобы стать лидером в области так называемой четвёртой промышленной революции. Ясно, что для этого нужна инфраструктура, на создание которой нужны большие средства. К этому они идут и сворачивать не собираются», — заключил эксперт.