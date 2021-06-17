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Вопрос журналистов насмешил Байдена: "Это нелепо"

17 июня 2021, 09:55  •  64 • Политика
Вопрос журналистов во время пресс-конференции по итогам встречи с лидером России Владимиром Путиным насмешил американского президента Джо Байдена. Риторика вопроса показалась главе Белого дома "нелепой".
Речь идёт о просьбе журналистов к Байдену прокомментировать слова Владимира Путина, который, отвечая на вопрос о "преследовании оппозиционеров", напомнил о штурме Капитолия в США. Президент России напомнил о том, что тогда нынешние власти Штатов арестовали более 400 человек.
Отвечая на вопрос журналистов, Байден назвал такое сравнение просто "смешным" и "нелепым".
По словам президента США, в ситуации со штурмом Капитолия речь идёт о "преступниках", а в ситуации с незаконными акциями в России (напомним, с нападением на силовиков) речь о "людях, которые пытаются защитить свои интересы".

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